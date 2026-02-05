Почему реклама и контент не работают без управленческой логики

Реклама и контент — это исполнение, а не стратегия

Реклама и контент отвечают на вопрос «как донести», но не отвечают на вопрос «что и зачем доносить».

Они начинают работать только тогда, когда встроены в управленческую логику юридического бизнеса.

Если нет понимания:

какие направления сейчас приоритетны;

какие клиенты нужны, а какие — нет;

какую задачу маркетинг решает именно сейчас,

реклама и контент начинают существовать сами по себе. Они могут быть технически качественными, но не давать бизнес-результата.

Здесь часто возникает конфликт ожиданий: собственник ждёт от маркетинга стратегии, а маркетинг ждёт от собственника управленческих вводных.