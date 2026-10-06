Что спрашивают в чате ФНС в 2026 году и на какие вопросы реально отвечают

Рейтинг тем по количеству прямых ответов

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Готовый контент-план из 15 материалов

• Как закрыть ИП или ООО без хвостов: сроки, последняя отчётность, увольнение директора и сверка ЕНС.

• Личный кабинет не показывает документ или платёж: чек-лист доказательств и правильный канал обращения.

• 3-НДФЛ в 2026 году: когда действует срок 30 апреля, а когда декларацию на вычет можно подать позже.

• Где искать налоговое уведомление в 2026 году: ЛК ФНС, Госуслуги и бумажное письмо.

• 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и справки о доходах: почему суммы расходятся и кто исправляет сведения.

• Отчёт принят, но начисление не появилось: как отличить задержку обработки от ошибки.

• УСН и НДС в 2026 году: порог 20 млн рублей, ставки и переходный месяц.

• НДС при УСН: пять примеров, где бухгалтеры ошибаются в пороге и ставке.

• Инспекция не отвечает: обращение, жалоба и техническая заявка не являются одним и тем же.

• ЕНС простыми словами: начислено, зарезервировано, списано и возвращено.

• Касса и чек коррекции: когда нужен чек, а когда сначала надо восстановить данные.

• Как сообщить о массовом сбое ФНС так, чтобы заявку можно было проверить.

• Самозанятый аннулировал чек: что происходит с налогом и что должен увидеть заказчик.

• Требование, блокировка и жалоба: какой документ подаётся в каждом случае.

• МЧД в 2026 году: почему доверенность есть, а система её не видит.