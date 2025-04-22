Как я поверила в Битрикс: история Светланы Федоренко из «Клерк»

Как это происходит?

Компания доверяет нам свою судьбу, и еще до формальностей с оплатой мы отправляем бриф в редакцию, подробно описывая тариф и самые сокровенные пожелания клиента. Это позволяет редакции заранее вдохновиться и подготовить авторов для создания уникальных статей. Параллельно нужно готовить документы для маркировки, ведь соблюдение всех законов – наша святая обязанность. Мы следим за этим с особой тщательностью, чтобы у наших клиентов не возникло ни малейшей тревоги по этому поводу.

Раньше все это делалось вручную, а сейчас, представьте: как только сделка переходит на этап согласования оплаты, наша редакция мгновенно получает весточку с полным описанием тарифа и пожеланий клиента. Точно так же настроена работа с юридическим отделом и бухгалтерией. Вся необходимая информация по сделке автоматически отправляется в юридический отдел, а степень важности подсвечивается критериями, которые мы задали в Битриксе. Это значительно ускоряет процесс подготовки документов, и, самое главное, освобождает нас от рутины, позволяя сосредоточиться на более важных вещах.

И это еще не предел! Мы настроили автоматические напоминания для предоставления отчетов и статистики клиентам. Когда клиент доверяет нам свое будущее на определенный срок, Битрикс нежно напоминает нашему ассистенту о необходимости подготовить отчет.

Это значит, что мы никогда не забудем вовремя поделиться с клиентом актуальной информацией о ходе кампании, ее результатах и эффективности. Больше не нужно судорожно вспоминать, кому и когда нужно отправить отчет – Битрикс бережно все держит под контролем.

И вот тут, знаете, произошло то самое чудо, конечно, не без помощи наших замечательных коллег из отдела разработки. Битрикс перестал быть просто бездушной системой учета. Он стал нашим партнером, который берет на себя бремя рутины и позволяет нам сосредоточиться на главном – на потребностях наших клиентов.

Мы увидели, как Битрикс может не просто фиксировать факты, а активно помогать нам в работе, оптимизировать процессы и повышать качество сервиса. Он стал тем самым инструментом, который позволяет нам работать быстрее и эффективнее.

Конечно, это не произошло по мановению волшебной палочки. Потребовалось время, чтобы проникнуться всеми возможностями Битрикса, настроить его под наши нужды и обучить команду. Этот процесс продолжается и по сей день.

Теперь я могу с уверенностью сказать, что Битрикс – это не просто CRM-система. Это инструмент, который может стать настоящим помощником для любого бизнеса, который стремится к оптимизации, эффективности и высокому уровню сервиса. Секундочку….тут я не рекламирую Битрикс24, хотя это один из наших давних партнеров)))

И знаете, здорово видеть, как благодаря Битриксу мы можем уделять больше внимания нашим клиентам, предлагать им более качественные решения и помогать им достигать своих целей. Ведь в конечном итоге, именно это и есть наша главная задача.