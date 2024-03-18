От аутстаффинга к нонкорингу: как компании эффективно делегируют бизнес-процессы?

Понятие аренды персонала появилось еще в 90-х, но популярности достигло только к 2000 гг. Эволюционный путь был следующим: сначала появился аутстаффинг, затем произошел upgrade до аутсорсинга, а за последние 7 лет услуга перешла на еще более совершенный уровень — нонкоринг.

Рассмотрим подробнее, как это было.

В 90-х годах компании стали активно использовать аутстаффинг. Это практика, при которой компания-исполнитель официально нанимает сотрудника к себе, а затем предоставляет его в аренду компании-заказчику для выполнения различных задач.

Используя аутстаффинг, компании сокращали прямые и косвенные затраты на оформление, выплату социальных отчислений и зарплат сотрудникам. Таким образом они снимали с себя юридические риски, связанные с наймом персонала.

По мере развития экономики перед компаниями встали другие задачи. Ряд бизнес-процессов требовал привлечения специализированных кадров с экспертизой в узких сферах. Это привело к появлению аутсорсинга. Теперь компании могли передать выполнение целых бизнес-процессов или функций третьим сторонам, действуя как заказчики.

Это позволило успешно делегировать непрофильные процессы экспертам области, привлекая их по мере необходимости, без оформления в штат и расходов на их содержание. А ТОП-менеджменту — сосредоточиться на ключевых задачах бизнеса и решать их более эффективно.

Но время шло, компании расширялись, и процессов становилось все больше. Искать подрядчиков под каждую функцию становилось сложно, кроме того в эту сферу стремились многие. Как результат — большое количество аутсорсеров оказывались ненадежными не справлялись со своими обязательствами.

В это время на рынке и появился нонкоринг — level up аутсорсинга, который дает возможность заключить единый договор на реализацию всех важнейших бизнес-процессов.

Нонкоринг тут же снискал популярность среди лидеров рынка, ведь в отличии от аутсорсинга:

нонкоринг позволяет доверить все бизнес-процессы одному заказчику, то есть сэкономить время на поиск подрядчиков и заключение договоров;

услуги нонкоринга оплачиваются по факту, после выполнения задачи. Тогда как аутсорсинг требует предоплату за свою работу;

по нонкорингу работают только крупные компании с многолетним опытом в аутсорсинге. Они аккумулировали знания и собрали лучших специалистов, чтобы создать более модернизированную версию услуги для бизнеса.

Такая реновация в сфере аренды персонала привела к улучшению KPI лидеров рынка, расширению возможностей малого бизнеса и усовершенствованию бизнес-процессов. За нонкорингом будущее успешного и эффективного бизнеса!