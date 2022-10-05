УСН с НДС у общепита

Вопрос: ООО на УСН, ОКВЭД общепит Сохраняется ли освобождение от НДС в 2025 году?

Ответ:

Никаких ограничений в применении статьи 149 НК рФ в связи с налоговой реформой не внесено. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС относится ко всем вне зависимости от применяемой системы налогообложения

В соответствии с пп. 38 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, вправе применять освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость при соблюдении условий по сумме дохода, удельному весу доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов и среднемесячному размеру выплат и иных вознаграждений, начисленных ими в пользу физических лиц. Освобождение применяют, если доход за предыдущий год не превысил 2 млрд рублей при этом от услуг общественного питания получено не менее 70 % дохода.