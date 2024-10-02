Внутри или сверху?

Этот вопрос будет волновать каждого, кого коснется налоговая реформа по НДС.

А этом году все упрощенцы работают без НДС.

В 2025 все, чей оборот в 2024 или 2025 превысит 60 миллионов рублей будут платить НДС. Но за чей счёт «банкет». Посмотрим судебную практику

📃Позиция 1

НДС можно добавить сверху если в договоре точная ставка и сумма не указаны. Дело: А04-6134/2021

Цена работ определялась как твердая, однако содержалась оговорка, что она установлена «без НДС».

Подрядчик выставил «закрывашки» и плюсом добавил туда НДС.

Заказчик платить отказался. Но суд с ним не согласился⬇️

Суд решил : «если цена сделки сторонами определена с прямым указанием «без НДС» и контрагент выставлял счета с выделением НДС сверх указанной в договоре суммы, то способ определения цены сделки включает в себя также расчет суммы НДС, которую должен плательщик уплатить контрагенту по договору».

📃 Позиция 2

Цена договора не должна меняться в зависимости от НДС

Арендодатель перестал быть плательщиком НДС и прекратил предоставление арендатору счетов-фактур с НДС. Арендатор потребовал уменьшения цены на сумму НДС. Суд отказал⬇️

В определении № 306-ЭС24-7343 ВС указал, что при расчетах по договору необходимо различать гражданско-правовые и публично-правовые отношения.

Цена сделки не может быть пересмотрена в одностороннем порядке.

Вариативность цены сделки в зависимости от режима налогообложения стороны могут специально оговорить в договоре

Понятно, что понятно только одно:

Нужно все четко и ясно прописывать в договоре📃

Если уже есть понимание, что в следующем году Вам работать с НДС, то уже начать вести работу по заключению допсоглашений к текущим договорам‼️