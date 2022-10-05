Страховые взносы для малого бизнеса увеличат

Субъекты МСП в 2025 году будут платить больше взносов.

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому пониженный тариф страховых взносов (15%) с выплат в пользу работников свыше 1 МРОТ, действующий сейчас для субъектов МСП, будет применяться с выплат свыше 1,5 МРОТ.

Субъекты малого предпринимательства имеют право на применение пониженного тарифа и платят 15% вместо 30% с части зарплаты, превышающей МРОТ — пункт 2.4 статьи 427 НК РФ. С предложением повысить страховые взносы для малого бизнеса и увеличить этот порог до двух МРОТ выступила «Деловая Россия». Мотивируя тем, что это будет способствовать обелению зарплат и более справедливой поддержке МСП. Мы уже обсуждали эту инициативу здесь.

Посчитаем? Например, в организации работает 50 человек. В этом случае налоговая нагрузка в год вырастет на 2 019 600 рублей!!!!

22440 (МРОТ)х0,5х30% х 12х50= = 2019 600 рублей

В Новый год принято ждать чудес и подарков. Но 2025 год будет самым жёстким по росту налоговой нагрузки на Бизнес:

НДС — для компаний на УСН.

Налог на прибыль до 25% для ОСНО.

Роста НДФЛ до 22%.

А теперь ещё и рост страховых взносов.

Коллеги, что думаете про новость?