Для кого УСН на НДС — новый способ экономии на налогах?

Все говорят о том как плохо УСН-щикам платить НДС. И никто о том, что это шанс для ОСНО остаться с НДС, но не платить налог на прибыль в 2025.

📍Для компаний, применяющих УСН, у которых доход выше 60 миллионов, налоговая реформа вводит дополнительную налоговую нагрузку в виде НДС.

📍Для компаний на ОСНО увеличивается до 25% налог на прибыль.

⁉️Неужели попали все? Или есть те, кто всю жизнь платил налоги на ОСНО и наконец-то теперь можно снизить налоговую нагрузку?

Многие выбирали работу ОСНО не потому что у них огромные обороты, штат сотрудников и т.п., а потому что работать с НДС — это единственный шанс выжить для их бизнеса🥺

Практически невозможно работать с крупными компаниями, если ты без НДС. В отделах закупках четкие ЦУ: закупаем только с НДС.

Но теперь — компании и ИП на ОСНО, у которых доход в этом году выше 60 млн руб., но меньше чем 337.5 млн руб. за 9 месяцев могут перейти на УСН и остаться с НДС 🥳

Экономия может составить минимум 10%, а иногда и и намного больше.

Переход с ОСНО на УСН как новый способ законной оптимизации

Многие субъекты малого бизнеса выбрали основную систему налогообложения (ОСНО) не потому, что им захотелось платить больше налогов, а для того, чтобы быть конкурентными в cегменте В2В. Ни для кого не секрет, что негласное правило крупных компаний при закупках товаров, работ и услуг то, что поставщик (подрядчик) должен работать с НДС. Оно и понятно: так они смогут принять НДС к вычету и уменьшить свои налоги. Поэтому налоговая реформа — это шанс для сотен тысяч компаний, находящихся на ОСНО, но подходящих под критерии ФНС для применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Теперь впервые в истории налогового законодательства они смогут работать на УСН и оставаться полноценными плательщиками НДС. Кстати, возможность сменить налоговый режим с ОСНО на УСН и наоборот есть только 1 раз в год — уведомление нужно подать в ФНС до 31 декабря 2024 года

Какую ставку НДС выбрать

Однозначно — 20 %. Так как эта статья посвящена именно тем компаниям, которые не хотят ничего менять в НДС, но не против сэкономить на налоге на прибыль.

Критерии для перехода на УСН с НДС с 01.01.2025 года:

Доходы за 9 месяцев 2024 года не превысили 337,5 млн руб., но превысили 60 млн руб. (цифру берем из Декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев). Численность работников — не превышает 130 человек Остаточная стоимость основных средств — до 200 млн рублей

Плюсы УСН по сравнению с налогом на прибыль

1. Ставка. При налоге на прибыль ставка налога с 01.01.2025 составит 25%. При УСН «Доходы минус расходы» общая ставка —15%. В некоторых регионах ещё ниже. Например, в Свердловской области — 7 % (5%)

2. Есть деньги — есть прибыль. Это я о кассовом методе. Налог на прибыль считается по методу начисления. Допустим, в сентябре Вы отгрузили товар с отсрочкой платежа 90 дней. Деньги поступят не раньше декабря. А вот налог на прибыль нужно будет заплатить уже в октябре. Поэтому нередко от плательщиков ОСНО слышу вопрос: «Какая прибыль? У меня же денег нет совсем!» При УСН применяется кассовый метод и доходом являются поступившие средства от покупателей в кассу или на расчетный счет.

3. Отсутствие ежемесячных авансовых платежей. Плательщики налога на прибыль, у которых за предыдущие четыре квартала средняя выручка превысила 15 млн рублей, должны платить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль.

Например, налог на прибыль за 1 квартал 2025 года составил 3 миллиона рублей:

3 миллиона (сам налог) — надо заплатить до 28 апреля.

1 миллион (авансовый платеж) — надо заплатить до 28 апреля.

1 миллион (авансовый платеж) — надо заплатить до 28 мая.

1 миллион (авансовый платеж) — надо заплатить до 28 июня.

Ну а если речь идет об отчетности за 9 месяцев, то по её итогам ежемесячные авансы платяться 6 месяцев подряд и не важно, что эти месяцы по факту могут быть убыточными.

Если налог по УСН за 1 квартал составит 3 000 000 рублей, то ВЫ должны будете заплатить до 28.04.2024 только эти 3 000 000 рублей.

4. Стоимость основных средств — расход.

При налоге на прибыль мы учитываем стоимость основных средств в расходах по мере амортизации — растягиваем расходы на период от двух до 30 лет. При УСН расходы на приобретение основных средств можно списать в том же году

5. Меньше отчетности.

Декларация по упрощенной системе налогообложения сдается только один раз в год. За 1 квартал, полугодие и 9 месяцев подаются только уведомления с одной строчкой. При ОСНО Декларации по налогу на прибыль сдаются ежеквартально, а иногда и ежемесячно.

6. Не нужно платить налог на имущество

По общим правилам на УСН не платится налог на имущество кроме случаев, когда недвижимость оценивается по кадастровой стоимости.

7. Есть право на выбор объекта налогообложения «Доходы» или «Доходы минус расходы»

Если бизнес высокорентабельный, то при УСН можно выбрать ставку 6% и платить налог только с дохода. В некоторых регионах ставка составит всего 1%

Минусы УСН

1. Ограниченный перечень расходов.

При выборе УСН «Доходы минус расходы» к расходам можно принять только определенный перечень расходов (346.16 Налогового кодекса РФ) Например, нельзя учитывать представительские расходы, расходы на списание брака и даже на маркетинговые услуги и HR услуги и т.п.

Нельзя снизить налоговую базу, если это представительские расходы, убытки, полученные в результате хищения или недостачи имущества.

2. Обязательное условие по оплате.

Если на ОСНО мы можем учесть расходы только начислив зарплату, премию или получив акт от Подрядчика, то при УСН

добавляется обязательное условие по оплате. И к расходам для целей исчисления УСН те или иные затраты можно принять только после их фактической оплаты.

3. Есть минимальный налог

Если на ОСНО Вы получили убыток, то налог не платится. Если в период применения УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» получен убыток, то всё равно придется заплатить минимальный налог в размере 1 % от дохода

Переходные положения

1. НДС.

На протяжении десятков лет мы привыкли, что при переходе с ОСНО на УСН нужно восстанавливать НДС. Но, теперь, если Вы переходите с ОСНО на «УСН с НДС 20%», то по НДС абсолютно ничего не меняется. Продолжаете работать также как и на ОСНО. В письме Минфина от 23.09.2024 № 03-07-11/91434 описана данная ситуация: «В случае перехода налогоплательщика НДС на УСН с применением ставок НДС в размере 20% (10%) восстанавливать суммы НДС, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, не требуется».

2. Налог на прибыль и УСН.

Так как при расчете этих налогов используются разные методы (кассовый и начисления), то при смене налогового режима будет следующий порядок учета «переходящих» доходов и расходов:

Учет доходов:

Аванс получен в 2024 году, но реализация произойдет в 2025 году Сумма аванса включается в состав доходов по УСН на 01.01.2025 г.

Отгрузили товар в 2024 году, а деньги пришли в 2025 году. Включаем доходы в декларацию по налогу на прибыль в 2024 году. В 2025 погашение дебиторской задолженности, возникшей в 2024 году, не будет считаться доходом для УСН.

Учет расходов:

Если оплату поставщикам произвели в прошлом году, но расходы фактически относятся к 2025 году, то принимаем их для исчисления налога по УСН.

Если имеется кредиторская задолженность за 2024 год, то её оплата в 2025 году не будет уменьшать УСН.

Остаточную стоимость основных средств, приобретенных до перехода на «упрощенку», можно учесть в расходах на УСН в определенном порядке, который существенно выгоднее амортизации.

А организации с доходами до 60 млн руб. могут отказаться от освобождения от НДС, применяя УСН?

Нет. Такой отказ Налоговым кодексом не предусмотрен.

Перейти на УСН можно только один раз в год, подав уведомление в налоговую до 31 декабря. Конечно, идеальной системы налогообложения не существует и каждая компания должна сделать свой выбор, основываясь на конкретных особенностях бизнеса. ООО «Стандарты Аудита» предлагает услугу по расчету финансовой модели и выбору системы налогообложения.

Телеграм-канал: Людмила Ганичева: Аудит, Налоги, ВЭД.