Всё чаще мы отказываемся от бумажных документов, подписей, печатей и используем с контрагентами электронный документооборот. Но на что нужно обратить внимание? Как в случае спора доказать, что контрагент получил товар и подписал документ по ЭДО?

По закону усиленная электронная подпись приравнивается к собственноручной — это регламентирует Федеральный закон об «Электронной подписи» и подтверждает Гражданский кодекс (ст. 160).

Но, если как выглядит собственноручная подпись все знают, то с ЭП ситуация сложнее😵‍💫

Согласно п.3 ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса у сторон есть право представить в суд электронные документы

Но у разных операторов (Сбис, Контур, Калуга…) подписанные в электронном виде документы выглядят по-разному. Иногда цифровые идентификаторы печатаются поверх основного текста и предъявлять такую Абракадабру в суд даже как-то стыдно🫣

Рекомендации:

✅ проверьте как выводиться на печать сам документ. В идеале распечатайте его на цветном принтере, так как обычно подписи выделяются синим цветом

✅запросите у оператора ЭДО протокол или иной документ, подтверждающий дату отправки, а также дату подписания документа получателем

✅Проверьте кем подписан документ. Если подписант действовал по доверенности, то необходимо запросить её копию и удостовериться в его праве на подписание УПД или договора.

❗️При сомнении в подлинности представленных документов может быть назначена экспертиза.

👩🏼‍⚖️У нас уже есть кейсы с выигранными делами по документам, подписанным электронной подписью.