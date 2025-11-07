Как я ушла в аутсорсинг и открыла свой бизнес?

Расскажу немного о своем пути в профессию. А вы делитесь своими историями в комментариях, как попали в мир бухгалтерии.

В бухгалтерии я с 18 лет. Училась на юрфаке, когда главбух подставила мою родную тетю. Доверять бухучет тетя никому больше не хотела. Так вот я совсем зеленая, ещё мечтающая стать юристом, впервые столкнулась с 1С версия 7.7. и бухгалтерским учётом.

Дальше- второе высшее экономические образование. Тетя хвалила меня и вскоре и её знакомые попросили вести у них бухучет. Так рос мой опыт, но мечтала я о большем💫

25 января 2006 года я приехала в Москву с подаренным тетей ноутбуком , двумя красными дипломами и маленькой дочкой — в съемную убитую квартиру 🙈

Мечты о госслужбе закончились заявлением на увольнение, так как оклада не хватало не то, что на мечты, а даже на аренду. Так я оказалась в аудиторской фирме. За три месяца выросла до роли зама, побывала на аудиторский проверках и влюбилась в АУДИТ💕

15.08.2006 — переломный и ключевой момент в моей истории. Это дата основания моей собственной компании - ООО «Стандарты Аудита». Первые объявления о бухуслугах были в газете «Из рук в руки» 🗞️📰 и клиенты потянулись один за одним...

В следующем году компании — 20 лет 💫

И я благодарна судьбе за то, что каждый день я 🚀 на работу, потому что люблю помогать любимым предпринимателям строить свой бизнес, а значит и развивать экономику нашей страны. Ведь порой налоговая ошибка как врачебная, может компании стоить и её жизни.