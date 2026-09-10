Нужна ли ЭТРН если стоимость доставки включена в стоимость товара, но для доставки привлекается транспортная компания?

Оформление транспортной ЭТРН в данном случае все равно обязательно.

Тот факт, что стоимость доставки включена в цену товара и не выделена отдельной строкой в счете, не освобождает от обязанности подтвердить факт перевозки груза и наличие договора с перевозчиком.

Вот основные аргументы и правила оформления:

1. Почему накладная нужна (ЭТРН или бумажная)

Согласно Постановлению Правительства № 2200, транспортная накладная является документом, подтверждающим заключение договора перевозки груза. Если вы нанимаете стороннюю компанию (ТК), вы фактически заключаете такой договор.

Для подтверждения расходов: Даже если доставка «бесплатная» для покупателя, для вас как для продавца -это затраты. Без транспортной накладной налоговая может исключить расходы на оплату услуг ТК из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль или УСН «доходы минус расходы». И признать вычет НДС необоснованным.

Для подтверждения реальности сделки: В рамках ст. 54.1 НК РФ отсутствие транспортных документов при привлечении ТК часто расценивается как признак фиктивности операции или «бумажного» НДС.

2. Кто должен выписывать ЭТРН?

Обязанность по оформлению транспортной накладной лежит на грузоотправителе. В вашей ситуации (доставка привлеченной ТК до покупателя) грузоотправителем чаще всего выступает продавец.

✅Если вы заказываете машину, вы заполняете основные разделы ЭТРН.

✅Перевозчик подтверждает прием груза.

✅Покупатель (грузополучатель) подтверждает факт получения груза.

3. Нюансы «включенной доставки»

В договоре с покупателем и в первичных документах (УПД/ТОРГ-12) у вас будет стоять только цена товара. Однако в отношениях с транспортной компанией у вас отдельный договор на оказание услуг. Именно для легализации этих отношений и нужна ЭТРН.

Важно: Если бы вы везли товар собственным транспортом и доставка была включена в стоимость, транспортная накладная бы не требовалась (достаточно было бы путевого листа). Но как только появляется третье лицо (ТК) -накладная становится обязательной.

Ганичева Людмила Анатольевна, аудитор, налоговый адвокат