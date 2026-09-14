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Людмила Ганичева
АУСН
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Автоусложненка: ошибки банка при обмене с ЛК по АУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) задумывалась как прорыв: никаких деклараций, никакого учета — банк сам передает данные о доходах и расходах в ФНС, а налоговая считает налог.

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Автоусложненка: ошибки банка при обмене с ЛК по АУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) задумывалась как прорыв: никаких деклараций, никакого учёта- банк сам передаёт данные о доходах и расходах в ФНС, а налоговая считает налог. Но 2026 год показал, что идея красивая, а реализация далека до идеала. Бухгалтеры и предприниматели массово жалуются на сбои в передаче данных, даже в крупнейших банках.

Людмила Ганичева, аудитор, налоговый адвокат,  автор практикума по АУСН разобрала основные проблемы на основе реальных сообщений из профессиональных чатов.

 Что нам говорит о порядке получения информации о доходах и расходах 

по АУСН  № 17-ФЗ

Прежде чем переходить к алгоритму действий, важно понять правовую базу. Отношения между налогоплательщиком, банком и ФНС при АУСН регулируются Федеральным законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

Статья 14 закона № 17-ФЗ устанавливает, что налоговая база формируется исключительно на основании данных, которые ФНС получает :

  • от банков;

  • от операторов фискальных данных;

  • от самого налогоплательщика — если он обнаружил расхождения и подал корректировку.

Важный нюанс: если налогоплательщик не воспользовался правом на корректировку до 7-го числа месяца, следующего за отчетным, информация считается подтвержденной автоматически. Ответственность за проверку данных фактически возложена на предпринимателя.

Статья 15 закона № 17-ФЗ регулирует обязанности уполномоченного банка :

  •  банк обязан передавать сведения ежедневно;

  • передаются все операции по счёту — поступления, списания, комиссии, переводы, возвраты;

  •  банк должен указать, какие операции учитываются в налоговой базе, а какие нет;

  • налогоплательщик вправе подать корректировку до 7-го числа следующего месяца.

Как видим, закон возлагает на банк обязанность по передаче данных, но контроль за корректностью этих данных и своевременную корректировку должен обеспечить сам налогоплательщик.

Проблема 1. Данные не передаются или передаются частично

Самый частый сценарий: банк либо вовсе не отправляет сведения в ФНС, либо делает это с огромным опозданием.

«У нас Сбер. Хоть какие-то операции в ФНС стали передаваться после 20.01, окончательно все загрузилось только в феврале» — сообщает Надежда Б.

«У нас Альфа банк, причем по двум компаниям на АУСН, по одной все было хорошо с самого начала, а по второй до вчерашнего дня не выгрузилась ни одна операция с начала года" —

жалуется Татьяна В.

Особенно остро это бьёт по расходам: если доходы ещё могут отразиться, то расходы «теряются», и налог автоматически завышается.

«А вот по второму клиенту все очень печально. АУСН Д-Р. Доходы переданы, а расходы нет. Налог рассчитанный в ЛК более 200 тыс, а должен быть около 60 тыс. Ни звонки, ни обращения в чате не помогают» — в шоке сообщает Екатерина М.

Проблема 2. Задвоение операций

Ещё одна напасть — эквайринговые платежи могут попадать в налоговую несколько раз.

«Тоже в Альфе идет задвоение эквайринга по трем датам, везде написаны обращения, но безрезультатно» — Наталья Летовальцева.

«У меня Альфа банк, поступления по ККТ все корректно, поступления на р/с от юриков корректировал сама, отмечала как доход, причем ещё в январе, банк до сих пор не передал. Техподдержка говорит ждите, все будет. Сама не вношу т.к. может задвоиться налог» —

Татьяна Б.

Страх ручного вмешательства оправдан: можно случайно создать дубликат, и налоговая система посчитает налог дважды.

Проблема 3. Неправильная классификация операций

Банки не всегда верно определяют тип платежа. Эквайринг, например, целиком записывают в доход, хотя часть сумм может быть возвратами или ошибочными зачислениями.

«Эквайринг упорно сажают целиком на приход. На обращение в техподдержку — вы можете это руками поправлять, вот и поправляйте» — Надежда Б.

Проблема 4. Техподдержка бессильна

Почти все жалобы содержат фразу «техподдержка не помогает». Типичные ответы: «ждите», «всё откорректируется», «делайте руками». Но для предпринимателя, у которого на счету нет лишних 200 тысяч, такие советы звучат издевательски.

«Ответ банка- вы сейчас заплатите, позже все откорректируется" — это верх непрофессионализма и пофигизма.  У вас ребята косяки? а лишний налог платить нам???

Проблема 5. Ошибки в справочниках и кодах

Сбер, помимо проблем с передачей, удивил отсутствием актуальных кодов доходов для НДФЛ.

«В справочнике по НДФЛ нет новых кодов доходов, в частности 2006 по региональным коэффициентам. На вопрос в техподдержку мне сначала пытались доказать, что в АУСН другие коды, потом что они обновят справочник ориентировочно в 2 кв, а пока я должна все сажать на 2000» — Надежда Б.

Я лично зашла перепроверила — реально в банке кодов нет. Славно, что хоть в личном кабинете налоговой нет.

Проблема 6. Приходится всё делать вручную

Итог один: бухгалтеры вынуждены вносить данные в личный кабинет АУСН руками, что полностью нивелирует смысл автоматизированного режима.

«Давно я столько руками не делала, как с такой автоматизацией» — вздыхает Надежда Б.

«10 февраля не выдержала, внесла руками весь расход в налоговую, 11 утром уже был почти правильный расчет налога» — делится Татьяна П.

НО !!!  17-ФЗ не дает нам  право корректировать банковские операции руками в личном кабинете АУСН. В Законе прописан четкий алгоритм: Информацию в налоговую передает банк. Налогоплательщик может ее скорректировать только в личном кабинете банка. Если что-то идет не так, то можно:

1. Написать обращение или жалобу в банк

2. Написать обращение или жалобу в ФНС

А пока только остается надеяться и верить  в скорейшую автоматизацию автоматизированной упрощенной системы налогообложения

Ганичева Людмила Анатольевна, аудитор, налоговый адвокат

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Людмила Ганичева

Людмила Ганичева

Генеральный директор

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

luchinin

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