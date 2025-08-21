Бухгалтер, хватит заполнять журналы! Как вести учет спецодежды в электронном виде

Как работает бумажный учёт — и в чём его проблемы

На многих предприятиях процесс до сих пор выглядит так: кладовщик выдаёт сотруднику имущество, тот подписывает бумажный акт, а бухгалтер переносит данные в журнал или в 1С.

И вот тут начинаются сложности:

бумажный документ могут потерять;

подпись бывает неразборчивой;

дата в акте не совпадает с фактом;

что делать, если сотрудник уволился, а инструмент не вернул?

Бухгалтеру приходится вручную сводить бумагу с базой 1С. Это долго, неудобно и чревато ошибками.

И главное — бумажный акт не умеет напомнить о возврате и не синхронизируется с учётной системой.