ЦОК ОК ЭДО 21.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новые правила маркировки и перевозки с 1 сентября →
Клеверенс
Автоматизация учета
Бухгалтер, хватит заполнять журналы! Как вести учет спецодежды в электронном виде

Бухгалтер, хватит заполнять журналы! Как вести учет спецодежды в электронном виде

Как автоматизировать учет спецодежды и избавиться от бумажной волокиты. Разбираются проблемы ручного учёта и преимущества электронного решения «Учет 15» — от автоматических актов выдачи до контроля возвратов и интеграции с 1С.

Введение

Учёт спецодежды, ручного инструмента и оргтехники — важная часть работы производственных, строительных и сервисных компаний. За простой операцией выдачи скрывается целая система: документы, сроки, ответственность, риски.

Традиционный бумажный документооборот замедляет процессы и создаёт ошибки: потерянные акты, неверные даты, неразборчивые подписи. Но сегодня всё это можно перевести в цифровую среду. В этой статье расскажем, как автоматизировать учёт спецодежды и имущества, упростить жизнь бухгалтеру и снизить риски.

Почему важно правильно вести учёт спецодежды

Спецодежда, инструмент и оргтехника относятся к материально-производственным запасам (МПЗ). Они активно используются, но не учитываются как основные средства. Тем не менее компания обязана фиксировать их выдачу и возврат, а сотрудники несут материальную ответственность за сохранность.

Неправильный учёт может привести к спорам с персоналом и претензиям со стороны контролирующих органов.

Как работает бумажный учёт — и в чём его проблемы

На многих предприятиях процесс до сих пор выглядит так: кладовщик выдаёт сотруднику имущество, тот подписывает бумажный акт, а бухгалтер переносит данные в журнал или в 1С.

И вот тут начинаются сложности:

  • бумажный документ могут потерять;

  • подпись бывает неразборчивой;

  • дата в акте не совпадает с фактом;

  • что делать, если сотрудник уволился, а инструмент не вернул?

Бухгалтеру приходится вручную сводить бумагу с базой 1С. Это долго, неудобно и чревато ошибками.

И главное — бумажный акт не умеет напомнить о возврате и не синхронизируется с учётной системой.

Автоматизация учёта — необходимость

Современные компании всё чаще переходят на электронные инструменты. Автоматизация в учёте спецодежды означает не просто отказ от бумаги, а перестройку всего процесса: от выдачи до возврата.

Готовое решение для этого — «Учёт 15» от Клеверенс. Программа помогает организовать полный цикл: от поступления на склад до возврата сотрудником. Все операции фиксируются в системе, документы формируются автоматически, а данные легко синхронизируются с 1С.

Как работает «Учёт 15»

Шаг 1. Настройка номенклатуры

В системе создаются карточки имущества: спецодежда, инструмент, техника. Для каждого объекта можно задать артикул, описание, статус («на складе», «выдано» и т.п.), срок эксплуатации.

Это позволяет вести точный учёт и видеть реальное движение имущества.

Шаг 2. Электронные акты выдачи

При выдаче сотруднику формируется электронный акт. Он не требует ручного ввода в 1С — данные уже структурированы.

Ответственный сотрудник выбирает работника и указывает имущество, которое передаётся. Бухгалтер избавляется от рутины: не нужно сводить бумагу, искать подписи и проверять даты.

Шаг 3. Контроль возвратов

Вместо напоминаний по почте или SMS в системе доступен список имущества, которое должно быть возвращено в ближайшие 14 дней, а также того, что уже просрочено.

Это помогает вовремя выявлять риски и контролировать материальную ответственность сотрудников.

Шаг 4. Возврат и списание

Когда имущество возвращают, фиксируется его состояние: рабочее, поврежденное или утраченное. Если спецодежда отработала срок, программа позволяет оформить её списание.

Бухгалтер видит прозрачную картину: что вернули, что нужно заменить, что подлежит утилизации.

Законодательные нюансы

С 2021 года учёт спецодежды регулируется ФСБУ 06/2020 «Запасы» и ФСБУ 5/2019. Главное новшество — пересмотр правил отражения спецоснастки со сроком службы менее 12 месяцев.

Ключевые моменты:

  • спецодежда учитывается как МПЗ, а не как основные средства (если срок эксплуатации ≤ 12 мес.);

  • при формировании стоимости учитываются будущие расходы на утилизацию;

  • в конце каждого отчётного периода требуется оценка активов и создание резерва.

Разобраться во всех нюансах бухгалтеру помогает связка 1С + «Учёт 15»: 1С отвечает за проводки и регламентированные отчёты, а «Учёт 15» — за удобный учёт факта выдачи и возврата.

Почему «Учёт 15» — оптимальное решение

  • нет бумажной волокиты — все акты электронные;

  • интеграция с 1С — данные автоматически попадают в бухгалтерскую систему;

  • контроль в реальном времени — видно, кто и что получил;

  • мобильность — можно работать со склада, цеха или в выездных условиях;

  • удобный поиск и фильтрация — никаких папок с бумагами.

Для бухгалтера это означает меньше ошибок, меньше рисков и больше времени на действительно важные задачи.

Хотите узнать больше? Посмотрите видео-презентацию и вебинар по теме «Учёт 15» — там разбираются практические вопросы автоматизации учёта основных средств.

Заключение

Учёт спецодежды, инструмента и техники — не формальность, а часть финансовой дисциплины. Вести его на бумаге в 2025 году — значит тратить время и создавать риски.

«Учёт 15» от Клеверенс помогает автоматизировать процесс: от выдачи до возврата и списания. Бухгалтер получает прозрачность, а компания — уверенность, что её учёт соответствует требованиям законодательства и внутренним регламентам.

Пора отказаться от журналов и перейти на цифровой контроль.

Информации об авторе

Клеверенс

Клеверенс

3 подписчика79 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум