Инвентаризация за один день: как компании переходят на быстрый учет с помощью мобильных решений

Мобильные решения как инструмент быстрой инвентаризации

Мобильные системы позволяют проводить инвентаризацию со смартфона или ТСД. Одним из примеров такого подхода является продукт «Учёт 15» от Клеверенс, который:

ускоряет сбор данных за счёт сканирования штрихкодов;

исключает ручной ввод и связанные с ним ошибки;

позволяет организовать работу нескольких сотрудников параллельно;

автоматически сверяет фактические остатки с данными 1С;

формирует отчёты о расхождениях.

При этом решение выступает как технологический инструмент, а не как рекламируемый продукт: его задача — сократить время работы комиссии и повысить точность.