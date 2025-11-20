Инвентаризация за один день: как компании переходят на быстрый учет с помощью мобильных решений

Однако сегодня всё больше организаций переходят на мобильные решения, которые позволяют провести инвентаризацию буквально за один рабочий день.
Законодательство не устанавливает способ проведения инвентаризации — компания вправе выбрать удобный инструмент.
Почему традиционная инвентаризация занимает много времени
Большой объём ручного ввода
Ручной подход основан на переписывании данных в бумажные ведомости, последующем переносе в 1С и сверке. Каждый этап включает рутинные операции и создаёт риск ошибок.
Несогласованность действий комиссии
Бухгалтеру сложно контролировать скорость и качество работы инвентаризационных групп. Из-за бумажного документооборота данные поступают в учёт с задержкой.
Риск потери данных
Бумажные ведомости могут теряться, пачкаться или заполняться неразборчивым почерком. При последующей обработке это создаёт дополнительную нагрузку.
Сложность работы с большими остатками
Чем больше номенклатура, тем выше вероятность пропустить позиции, дважды пересчитать товар или неправильно указать количество.
Типичные ошибки при ручной инвентаризации
Дублирующиеся записи из-за пересчёта разными членами комиссии.
Ошибки в разрядах: «перепрыгивание» строки, неверный перенос количества.
Несоответствие единиц измерения (упаковка/штука/комплект).
Несвоевременная сверка с данными в 1С, из-за чего появляются «устаревшие» остатки.
Случайная подмена штрихкода при ручном вводе.
Для бухгалтера это означает риск неверного отражения данных, претензии со стороны аудита, дополнительные корректировки и затраты времени.
Почему компании переходят на мобильный учет
1. Снижение трудозатрат
Мобильные решения снимают необходимость ручного ввода — сканирование штрихкода фиксирует товар автоматически.
2. Уменьшение ошибок
Смартфон или ТСД (терминал сбора данных) сразу сопоставляет сканируемый товар с данными учётной системы.
3. Быстрая сверка с 1С
Современные решения обмениваются данными с 1С в режиме близком к реальному, что исключает разрыв между фактом и базой.
4. Управляемость процесса
Бухгалтер видит статус каждого сотрудника: что пересчитано, где есть расхождения, какие ячейки требуют повторной проверки.
5. Возможность инвентаризации за один день
За счёт исключения бумажных операций и параллельной работы нескольких сотрудников в единой системе.
Мобильные решения как инструмент быстрой инвентаризации
Мобильные системы позволяют проводить инвентаризацию со смартфона или ТСД. Одним из примеров такого подхода является продукт «Учёт 15» от Клеверенс, который:
ускоряет сбор данных за счёт сканирования штрихкодов;
исключает ручной ввод и связанные с ним ошибки;
позволяет организовать работу нескольких сотрудников параллельно;
автоматически сверяет фактические остатки с данными 1С;
формирует отчёты о расхождениях.
При этом решение выступает как технологический инструмент, а не как рекламируемый продукт: его задача — сократить время работы комиссии и повысить точность.
Как мобильные решения позволяют провести инвентаризацию за один день
Параллельная работа нескольких групп
Каждый сотрудник работает на своём участке, а данные сразу поступают в общую базу.
Быстрый сбор факта
Сканирование штрихкодов — самый быстрый способ фиксации товарных остатков без рутинного заполнения ведомостей.
Мгновенная сверка и аналитика
Комиссия сразу видит, где обнаружены расхождения, и может оперативно провести перепроверку.
Исключение повторного ввода
Данные сразу загружаются в 1С — нет необходимости заполнять таблицы вручную.
Пошаговый процесс быстрой инвентаризации с мобильным решением
Шаг 1. Подготовка данных в 1С
Бухгалтер выгружает список номенклатуры и остатков. Точных требований в законодательстве к формату нет.
Шаг 2. Разделение склада на зоны
Руководитель инвентаризации назначает сотрудников и закрепляет за ними участки.
Шаг 3. Проведение фактического пересчёта
Сотрудники сканируют штрихкоды товаров через смартфон или ТСД. Количество фиксируется автоматически.
Шаг 4. Онлайн-сверка
Мобильное решение сопоставляет составленные ведомости с данными 1С. Сразу видны недостачи, излишки и ошибки в номенклатуре.
Шаг 5. Повторная проверка проблемных зон
Комиссия быстро находит и повторно проверяет позиции с расхождениями.
Шаг 6. Формирование итогового отчёта
Бухгалтер получает готовую ведомость с расхождениями и пояснениями для отражения в учёте.
Типичные проблемы и как их решает мобильный учет
Проблема: Длительный ручной ввод
Решение: автоматическая фиксация данных при сканировании.
Проблема: Неверное количество
Решение: контроль количества через интерфейс мобильного приложения, исключение ошибок переноса.
Проблема: Несогласованность работы комиссии
Решение: онлайн-статусы зон, блокировка повторного пересчёта, разные уровни доступа.
Проблема: Несвоевременная сверка
Решение: мгновенное сопоставление с учётными данными, возможная выгрузка в 1С в тот же день.
Проблема: Недостачи выявляются слишком поздно
Решение: мобильный учёт показывает расхождения сразу после сканирования.
Примеры реальных ситуаций (обезличенно)
Компания с большим складом запчастей
Ранее инвентаризация занимала 3 дня. После внедрения мобильного решения пересчёт завершили за 8 часов, а расхождения обнаружили в процессе, а не при последующей обработке.
Торговая сеть с распределённым складом
Сотрудники разных смен сканировали товар параллельно. Бухгалтер в режиме реального времени отслеживал прогресс, не дожидаясь бумажных ведомостей.
Производственная компания
Из-за старых этикеток возникали ошибки в кодах. Мобильное приложение подсвечивало несоответствия, что позволило перепечатать несколько штрихкодов сразу и избежать роста недостач.
Когда мобильный учет особенно полезен
Большая номенклатура (тысячи SKU).
Ограниченное окно для остановки операций.
Важна высокая точность данных и контроль остатков.
Требуется участие нескольких сотрудников разного уровня.
Склад распределен по зонам или этажам.
Инвентаризация проводится часто (ежемесячно или поквартально).
FAQ: короткие вопросы и практичные ответы
1. Можно ли проводить инвентаризацию мобильным способом по закону?
Да. Законодательство не ограничивает выбор инструмента, важен факт достоверности данных.
2. Нужно ли менять регламент работы бухгалтерии?
Только перераспределить обязанности: часть задач переходит с бухгалтерии на сотрудников склада.
3. Можно ли работать со смартфона?
Да, современные решения позволяют использовать как смартфоны, так и ТСД.
4. Что делать при отсутствии штрихкода?
В мобильных системах предусмотрен ввод вручную или подбор по номенклатуре. Дальше товар маркируют корректно.
5. Реально ли провести инвентаризацию за один день?
Да, если исключён ручной ввод, задействованы несколько сотрудников и используется автоматическая сверка с 1С.
