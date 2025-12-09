Как построить прозрачный учет активов: полное руководство для бухгалтерии и финансового директора

Да-да, ту самую, которая из ежегодного мероприятия превращается в форменный хаос, обнаруживая пропажи и излишки, которые «висят» на балансе годами. Давайте честно: в 2025 году вести учёт основных средств и ТМЦ в Excel — это как чинить протекающий кран изолентой. Вроде бы работает, но ненадёжно, а потоп может случиться в любой момент.

Эта статья — ваше пошаговое руководство по созданию прозрачной системы учёта активов, которая не просто соответствует требованиям законодательства (это само собой!), но и даёт вам полный контроль над имуществом компании. Мы поговорим о том, как уйти от бумажных журналов, исключить человеческий фактор и, что самое главное, сэкономить деньги. Это критически важно, особенно для Главного бухгалтера и Финансового директора, которые ищут стратегические решения для оптимизации процессов и повышения ROI.