Учет основных средств на штрихкодах: как работать прямо в 1С без Excel и бумажных ведомостей

Давайте будем честны: слово «инвентаризация» у большинства бухгалтеров вызывает желание внезапно уйти в отпуск или хотя бы спрятаться в архиве. Представьте классическую картину: конец года, за окном темно, а вы с пачкой распечатанных ведомостей и фонариком ползаете под столами. Ваша цель — найти инвентарный номер на системном блоке, который стёрся ещё во времена первой пандемии. Знакомо?

Традиционный учет основных средств (ОС) в России — это часто смесь героизма и абсурда. Мы выгружаем данные из 1С в Excel, распечатываем их, идём «в поля», ставим галочки карандашом, а потом судорожно пытаемся перенести эти каракули обратно в базу. В процессе теряются ноутбуки, «размножаются» офисные кресла, а у финансового директора прибавляется седых волос. Но что, если я скажу вам, что этот «день сурка» можно прекратить раз и навсегда?