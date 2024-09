Страдания обритых хомяков, а также окончательная коммерциализация OpenAI

Хомякогейт: древнее пророчество сбылось

🐹 Токен Hamster Kombat наконец залистился на криптобиржах по 1 центу, и немедленно упал на треть до 0,65 цента. Как посчитал Саша Ильин, средний хомякотапатель сказочно обогатился получил всего примерно 4 (четыре) бакса на брата. В принципе, вместо многодневных тапаний экрана проще было отстоять пару часов за кассой во «Вкусно и точке»…

Из тех инфлюенсеров, за кем я слежу, Александра Вальд смогла похвастаться рекордным заработком аж в $100 (и это при том, что она последние несколько месяцев чуть ли не ежедневно учила 17 тысяч подписанных на нее воннаби-криптанов правильно тапать хомяка).

🪒 В цифрах распределение токенов среди хомяков выглядит так: из 300 млн игроков больше половины признали заведомо недостойными никаких токенов; и еще 2,3 млн цинично забанили за читерство. На Смартлабе есть смешная статья чувака, который «проинвестировал» 492’000 рублей в зарплату сотне наемных школьников-тапальщиков – чтобы в итоге получить ачивку «читер» и остаться без токенов. В тексте он там клеймит разработчиков Hamster Kombat за то, что «жадность охватила их разум» – братан, я не хочу ни на что намекать, но ты же понимаешь, что это звучит несколько иронично?..

Дуров встал на путь исправления

🐌 Павел Дуров после месяца общения с французскими жандармами (надеюсь, обошлось без оперативно-розыскных мероприятий с применением игристого вина из региона Шампань) сообщил о своей новой личной цели: побороть всю нелегальщину в Телеграме. Отныне айпи-адреса и телефоны «нарушителей» будут эффективно сливаться всем государствам мира в ответ на «валидные юридические запросы». Россияне и белорусы be like: «спасибо, Макрон, вообще по красоте сделал, сейчас заживем наконец!!».

Еще, кстати, Дуров на допросе раскрыл размер своих доходов: 1 дирхам в год. На 50% этой суммы продолжает претендовать Ирина Болгар, которая каждую неделю дозированно спамит новыми «семейными фоточками» из архива.

Отчего-то интерьер жилплощади там не очень вяжется с волчьими цитатами Павла про аскетизм и презрение к роскоши 🤔

Российский бюджет

🐌 Счетная палата РФ насчитала 115 тыс. заемщиков, которые оформили на себя по две и больше льготных ипотеки (в совокупности на триллион рублей). Один челик смог набрать аж 26 кредитов со льготной ставкой. Получился анекдот про нюанс: вроде бы, речь идет про один и тот же процесс, но один чувствует «эффективные инвестиции в недвижимость с дешевым плечом», а другой – «финансирование хитрожопия из денег налогоплательщиков». А ты, читатель, с какой стороны этого анекдота находишься?

🐌 Bloomberg раскопал секретный (пока) проект бюджета РФ на 2025 год – и там выходит, что военные расходы вырастут примерно на 27% по сравнению с предыдущим озвученным планом. Видимо, где-то там сурок вылез из норы и сказал правительству «парни, сорри – вижу тень, еще минимум год зимы!». Всего расходы на оборону и безопасность достигнут около 40% федерального бюджета.

Бобр-курва, ты не в ту сторону предсказываешь!

Новости госрегулирования

🐌 Правительственная комиссия одобрила законодательные поправки, согласно которым планируется ввести административные штрафы (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 1 млн руб. для юрлиц) за участие в незаконном привлечении инвестиций от физлиц – это если делать это без лицензии от ЦБ, или предлагать неограниченному кругу лиц те штуки, которые полагается трогать только квалинвесторам. Финансовые блогеры, привыкшие продавать «джинсу» всем подряд, на этом месте должны напрячься.

Жиза? Было?

🐌 Российские управляющие компании давно просят ЦБ организовать им возможность открывать своим клиентам зарубежные счета и трейдить «за бугром». Пишут, что Центробанк на это говорит «без проблем, только закройте целиком собственным капиталом риски санкционных блокировок активов клиентов». На это УК отвечают «да ладно, чё уж вы так сразу, не очень-то и хотелось нам на эти ваши зарубежные рынки…».

🐌 А еще, помните в марте 2022-го ЦБ ввел временные ограничения на вывод валюты за рубеж? Так вот, их на прошлой неделе опять продлили еще на полгода (уже в четвертый раз, получается).

Новости российского рынка

🐌 Сбербанк выпускает бескупонную облигацию на 5 лет с дисконтом 50%. Обещают надежный заработок в размере «20% годовых». Прошу срочную помощь гуманитариев – в чем подвох??

🐌 Тем временем, рублевые гособлигации с защитой от инфляции ОФЗ-ИН позволяют зафиксировать на 6 лет реальную доходность в размере почти 10% годовых (сверх инфляции). Прикиньте, если бы можно было провернуть аналогичный трюк в американских TIPS и гарантировать себе 10% в долларах поверх инфляции? Не буду скрывать – я б туда вдул на всю котлету... 🤔

🐌 Мосбиржа с 27 сентября начала считать новый индекс фондов недвижимости с тикером MREF – если честно, звучит скорее как подходящая кликуха для кота Германа Грефа, ну да ладно.

Ладно, я вас обманул, кота Грефа на самом деле зовут «СберКот»

Новости «бешеного принтера»

Блок новостей из рубрики «адовые предложения депутатов, про часть из которых в итоге забудут, но что-то из этого превратится в настоящие законы»:

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри: пишешь в интернете, что не хотеть заводить детей это норм – получай штраф 400 тыс. рублей!

Законопроект о публичном оскорблении представителей власти: написал в интернете всё, что ты думаешь о чиновнике, – присаживайся в тюрьму на пару лет!

В принципе, в каком-то смысле этот скриншот попадает в сферу действия сразу двух заявленных законопроектов...

Еще был слух про идею запретить россиянам иметь второе гражданство – но тут, к счастью, уже заявили официальное опровержение.

Новости блокировок

🐌 Пишут, что велика вероятность скорой блокировки Роскомнадзором мессенджера для группового общения геймеров и криптанов под названием Discord.

🐌 Чуваки провели мини-исследование и выяснили, что за последний год Apple выпилила из российского Аппстора почти сотню VPN-приложений. И это еще Тима Кука во французскую тюрьму не сажали!!

Плошка риса для всех (и пусть никто не уйдет обиженным!)

🐌 Китайский Центробанк решил, что хватит это всё терпеть – и анонсировал мега-пакет гига-мер по поддержке экономики. Денег обещают выдать всем, вообще всем! ETF MCHI на китайские акции на радостях вырос на 20% за неделю.

Новости искусственных интеллектов

🐌 OpenAI последние пару лет привлекает деньги инвесторов миллиардами баксов – но при этом как будто бы остается «некоммерческой» организацией (в питчах для инвесторов присутствовали трогательные фразы типа «лучше считайте свой взнос… э-э-э… пожертвованием!»). Так вот, похоже, правдоподобно ломать эту комедию уже дальше невозможно: пишут, что компанию уже вот-вот преобразуют в стандартный коммерческий стартап. Якобы, в условиях крайнего раунда привлечения финансирования была оговорка по типу «бабки придется вернуть, если в течение двух лет OpenAI не реорганизуется».

Попутно в прессе появилась информация, что обсуждается присуждение Сэму «У меня нет финансовых интересов в OpenAI» Альтману 7% доли в компании (это, на минуточку, 10 ярдов долларов). Сам Сэм оперативно созвал трудовой коллектив на зум-колл и там сказал, что это совершенно точно неправда. Ну и заодно еще новость: Мира Мурати, бывшая техдиректорка OpenAI, уходит из компании.

Как говорится: «товарищ Альтман, произошла чудовищная ошибка!»

🐌 А вот Джеймс Кэмерон, наоборот, присоединился к совету директоров Stability AI (это те, которые генерируют картинки в Stable Diffusion). Думаю, старина Джеймс просто планирует как только начнется восстание ИИ – достать из кармана камеру и снять приквел «Терминатора», как говорится, сразу из первых рядов…

Криптостори недели

🐌 Завершился суд над Кэролайн Эллисон – боевой подругой Сэма Бэнкмана-Фрида. Многие думали, что она вообще не сядет, но в итоге ей назначили 2 года тюрьмы. Так мы узнали, что стратегия «сдать бывшего с потрохами» ведет к сокращению срока заключения на 92% по сравнению со стратегией «защита Чубакки» (см. SBF, который сел на 25 лет).

Лонгрид недели

🐌 The Russian Bot Army That Conquered Online Poker. Статья в Bloomberg про тайную корпорацию королей покерного AI из Омска с цитатами из Макса Каца – как говорится, what’s not to like?

Научпоп недели

🐌 Полина Лосева рассказывает о том, почему ученые никак не могут договориться между собой – в чем конкретно заключается причина эпидемии ожирения, от которой страдают многие развитые страны?

Интервью недели

🐌 В этой рубрике я рассказываю об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе: нынче это Илон Маск в подкасте Лекса Фридмана (опять). На этот раз с другими ребятами из Neuralink. Подкаст длится почти 9 часов! Юрий Дудь в исступлении грызет провод микрофона от зависти…

Как обычно, более подробно о том, что мне показалось интересным в этом подкасте, я рассказываю в видеоверсии этого дайджеста вот здесь.

Хорошая новость недели

🐌 Чанпэн Чжао (владелец криптобиржи Binance) откинулся из американской тюрьмы после четырехмесячной отсидки. А это значит, что он еще успевает поучаствовать в нашем розыгрыше айфона 15 Pro, который заканчивается через неделю!

Но я всё же надеюсь, что выиграет не Чанпэн, а конкретно ты, дорогой читатель. =)

Бонусные посты