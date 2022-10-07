Криптобезумие биткоинохайпием за $100к снова с нами, а также скандальная Tesla-фотосессия Кардашьян

РУБЛЬ РУБЛЬ РУБЛЬ

🐌 ЦБ посчитал курс доллара на выходные на уровне 102,6 руб. (выше было только в марте 2022-го), по прикидкам западных площадок – так там вообще вышло уже 104 рубля. 🐌 Возможно, на курс повлияла «орешковая дипломатия». Но это неточно: в конце концов, на Polymarket (сайт для ставок на всё подряд) вероятность ядерной войны до конца 2024 года сейчас оценивается всего в 10%, а в конце октября было 26%. Жить становится всё безопаснее (видите, нынче и «хорошая новость недели» сразу в начале выпуска)! 🐌 Ну и еще США подвезли новые санкции против России: на прошлой неделе в SDN-список добавили сразу более 50 банков – хедлайнерами там выступают Газпромбанк, Дом.PФ и БКС-банк, ну и еще полсотни всяких региональных ноунейм-банков до кучи напихали. Также досталось всем, кто связан с системой СПФС («российский свифт»), и российским депозитариям (меняться активами с зарубежными инвесторами станет сложнее). Наш старый знакомый Андрей Авраменко в отдельной статье рассказывает, какие еще остались рабочие пути отправки зарубежных платежей из банков РФ.

Удвоение налогов для Транснефти

🐌 Тем временем, Госдума собирается провести для Транснефти процедуры по индивидуальному увеличению налога на прибыль до 40%. Особенно этому рады инвесторы, которым через привилегированные акции принадлежит 22% доля в компании – вот здесь Александр Елисеев объясняет, как ловко государство придумало забрать себе 100% бенефитов от компании напрямую, вместо того чтобы претендовать только на 78% при распределении прибыли через дивиденды.

Рубрика «Добрый принтер»: налоговые послабления?

Рубрика «Бешеный принтер» в этот раз внезапно трансформировалась в «Добрый принтер»: был озвучен ряд инициатив по снижению налоговой нагрузки. 🖨 В Госдуму внесли законопроект об увеличении лимита выручки, облагаемой налогом 4–6% в рамках режима самозанятости: сейчас это 2,4 млн рублей в год, в 2025 предлагается сделать 3,6 млн, а к 2028 – 4,2 млн. Правда, правительство эту идею отчего-то не поддержало, лол. 🖨 Еще в одном законопроекте предлагается сократить минимальный срок продажи недвижимости без НДФЛ с 5 до 3 лет, а при наследовании или дарении – с 3 до 1 года. 🖨 Глава Федеральной службы налогообложения Егоров (не в том смысле, что они только ребят с этим именем заставляют платить налоги, просто у него фамилия такая – «Егоров») дал интервью РБК. ...и не налогооблагать!! И там, в частности, заявил, что российским инвесторам зачтут в счет уплаты российского НДФЛ 30% с дивидендов, удержанные в США в связи со взаимной частичной отменой налоговых соглашений. Российские инвесторы через IB могут порадоваться! Правда, налоговые юристы продолжают настаивать, что так называемые «штрафные» 30%, удерживаемые США по выплатам дохода в адрес российских брокеров, всё равно в расчет приниматься не должны, и в РФ придется доплачивать НДФЛ дополнительно. 🖨 Еще в Госдуме сейчас рассматривается пакет поправок в НК РФ про налогообложение крипты. Физлицам при продаже крипты будет полагаться платить НДФЛ по ставкам, аналогичным продаже ценных бумаг (13–15%, без дальнейшего прогрессирования ставки вверх).

Нет, всё-таки, новости в стиле «Бешеный принтер» нынче тоже есть

🖨 Куриный депутат предложил ввести обязательную маркировку блогеров-медиков, а Буцкая депутатка сказала, что нужно срочно сделать реестр блогеров, пропагандирующих традиционные ценности. Думаю, где-то под Рязанью уже плачет какой-нибудь медицинский блогер-иноагент, поддерживающий традиционные ценности: ведь после добавления в пост всех необходимых маркировок, места под, собственно, контент у него уже не останется. Где-то в коридорах Госдумы: депутатка Буцкая обсуждает с депутатом Куриным законодательные инициативы. Вижу так!

Жабогадюкинг в Бото-Сучавинске

🐌 В Румынии в небольшой деревне на границе уездов Ботошани и Сучава обнаружили 10 тысяч фантомных иностранцев из «коренных румын», которые за скромные 400 евро сделали себе бумажку с «местной пропиской» для получения паспорта (вам же тоже в 2022-м предлагали сделать «паспорт ЕС всего за 8000 евро», да?). Массовое аннулирование паспортов уже не за горами. У меня тут только один вопрос: на что рассчитывала деревня с названием в стиле «Бото-Сучавинск», организовывая, по сути, ботоферму для массовой фиктивной регистрации? 🤔 Или всё-таки речь идет про населенный пункт Брехуести? Я запутался...

БИТКОИН БИТКОИН БИТКОИН

Окей, на самом деле, этот выпуск дайджеста – тематический, про крипту. Криптозима официально закончена, мы торжественно вступаем в эру Водолея криптохайпа! 🐌 Биткоин продолжает шарашить вверх, в конце прошлой недели до красивой отметки в $100’000 не хватило жалких нескольких сотен баксов. Ну, ждем хотя бы на этой неделе. Чё происходит? Дело в том, что выбранного в президенты Трампа криптаны уверенно считают «своим слоном». Сейчас батя-Трамп заедет в Белый дом, и немедленно наступит светлое крипто-будущее! 🐌 Вот, например, главу американской SEC (Комиссии по ценным бумагам) Гэри Генслера – одного из самых одиозных американских борцунов с криптой – уже вежливо попросили нафиг с пляжа. Он символично покинет свой пост 20 января, ровно в день инаугурации Трампа. 🐌 Главой Минфина США вместо привычной нам Джанет Йеллен новый президент хочет назначить Скотта Бессента – управляющего хедж-фондом Key Square Group (правда, тот терял бабки пять лет подряд с 2017 по 2021 – так что почти все его инвесторы разбежались). В интервью летом этого года Бессент заявил «крипта – это свобода», так что этот тоже из наших. А вообще, одним из пунктов экономической программы Скотта является сокращение бюджетного дефицита Штатов до 3% от ВВП (за последние 5 лет получалось в среднем скорее 8%) – пожелаем удачи этому добряку! Скотт Бессент на этом фото чем-то неуловимо напоминает Лето Атрейдеса из «Бога-императора Дюны», если вы понимаете, о чем я 🐌 Тем временем, ETH (вторая крупнейшая криптомонета) последние два года заметно отстает от биткоина: эфир еще даже «не догнал» свой предыдущий рекорд ноября 2021 года, когда он стоил $4800 (сейчас – всего $3400).

Криптобезумие блокчейн-хайпа снова с нами

Дальше будет подборка новостей из разряда «криптобезумие» – последний раз мы с вами развлекались подобным образом, кажется, только в 2021 году… 🤡 Джастин Сан (криптан-основатель блокчейна TRON) купил за 6 млн баксов арт-объект в виде банана, приклеенного изолентой к стене. Сам Джастин заявил, что оный банан будет им съеден. Вышла своего рода инструкция «как высокорангово сказать “я проголодался” так, чтобы все вокруг о***ели». Кстати, Александр Плющев (признан иноагентом) смог продать свой приклеенный скотчем батат всего лишь за тысячу евро. Какие еще доказательства недоразвитости российского крипторынка вам нужны?? Тысячеевровый батат (жалкая пародия на шестимиллионный банан) 🤡 Статистика недели: Чарли Билелло обратил внимание на то, что Nvidia больше не является самой доходной акцией рынка США за последние 7 лет. Потому что теперь ей является MicroStrategy – якобы софтверная компания, которая на самом деле просто как не в себя покупает биткоин на заемные бабки, и через это выросла на 3420% (только с начала 2024 года акции выросли почти в 7 раз!). Кто и зачем покупает акции MicroStrategy по цене в три раза выше, чем стоимость всех биткоинов, которые они накупили? Не спрашивайте у меня, я не покупаю! 🤡 Майкл Сейлор (основатель этой самой MicroStrategy) заявил, что цена биткоина будет расти на 29% каждый год, и к 2050 году один BTC совершенно точно будет стоить 13 миллионов баксов. Роберт «Не наш слон» Кийосаки обеими папами лапами поддержал этот прогноз. А Кэти Вуд полгода как вангует, что биткоин может стоить $3,8 млн уже к 2030 году. Не хотите тоже попробовать дать свой экспертный прогноз котировок битка через 15 лет? Пустите кота погулять по клавиатуре – и, я думаю, точность вашего вью окажется примерно на уровне уважаемых криптанов выше. 🤡 Барри Силберт (криптомагнат и фаундер Digital Currency Group) собрался делать компанию Yuma – блокчейн для децентрализованного искусственного интеллекта. Если у вас есть идея, как этот хайпостартап сделать еще более стыдным (тяжело, понимаю) – напишите в комментах, поможем Барри поднять оценку компании еще на миллиард-другой. 🤡 Малолетний школотрон запустил щиткоин QUANT и в прямом эфире устроил рагпул (слил все запасы), заработав $30 тыс. Разгневанные криптаны в отместку разогнали котировки токена в 100 раз, так что проданные школьником монеты стали стоить $3,8 млн. Маленький мальчик ответил тем, что запустил новый щиткоин под названием SORRY и заработал на нем еще $20к. Кто кого развел в итоге? Я запутался! Твое лицо, когда затроллил своих криптобро в общей сложности на $50

AI-прохвостизм на марше

🐌 Аяз Шабутдинов сидит, но дело его стоит! Точнее, наоборот, не стоит на месте: Like Центр сделал пивот в AI, теперь там за жалкие 40–100 тыс. руб. готовы научить вас продавать что угодно с помощью искусственных интеллектов. Правда, у Саши Ильина возник закономерный вопрос: почему курс по ИИ-продажам продают мясные продажники? Почему, га?? 🐌 Культовый список Forbes «30 Under 30» продолжает радовать нас самыми молодыми и перспективными жуликами: на прошлой неделе арестовали очередную номинантку из него по имени Джоанна Смит-Гриффин. Джоанна в питчах своего AI-стартапа инвесторам чуть-чуть приукрашивала реальное положение вещей. Подумаешь, завысила годовую выручку компании в 330 раз… Кстати, вы не знаете, Аяз случайно в списке Форбс не светился? 🤔 Предлагаю ребрендировать рейтинг «30 Under 30» в «30 предпринимателей с тюремными сроками до 30 лет»

Тренеры покемонов всё это время тренировали ИИ

🐌 Признайтесь, ловили ли вы когда-нибудь покемонов? Если да, то вы, скорее всего, невольно помогли Pokemon Go натренировать Большую Геопространственную Нейромодель – искусственный интеллект для ориентации в пространстве. Возможно, именно с помощью нее лет через десять терминаторы будут ловить вместо покемонов уже вас…

Картинка недели

🐌 Ким Кардашьян первой в мире выдали эксклюзивные Tesla Cybercab (роботакси) и Tesla Optimus (роборобот) – и она немедленно сделала с ними фотосессию. Просто объясните мне, что происходит на этом фото. Неужели я так много прошу??

Лонгриды недели

🐌 The Verge – Inside Elon Musk’s messy breakup with OpenAI. Статья с обзором переписки между Илоном Маском и Сэмом Альтманом (и другими ребятами из OpenAI), которая была обнародована в ходе их текущего судебного разбирательства. 🐌 Rob Arnott – The Equity Risk Premium: Nine Myths (для прочтения нужна бесплатная регистрация). Много интересных, хотя и спорных мыслей. Возможно, позже сделаю более подробный обзор в отдельных постах.

Интервью недели

🐌 Rational Reminder – Randolph Cohen & Michael Green: How Concerned Should We Be About Index Funds? + Бонус на ту же тему: Дима Никитенко перевел статью «Не вините индексирование в своих проблемах».

Бонусный пост недели