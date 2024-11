Криптобезумие биткоинохайпием за $100к снова с нами, а также скандальная Tesla-фотосессия Кардашьян

🐌 Rob Arnott – The Equity Risk Premium: Nine Myths (для прочтения нужна бесплатная регистрация). Много интересных, хотя и спорных мыслей. Возможно, позже сделаю более подробный обзор в отдельных постах.

🐌 The Verge – Inside Elon Musk’s messy breakup with OpenAI. Статья с обзором переписки между Илоном Маском и Сэмом Альтманом (и другими ребятами из OpenAI), которая была обнародована в ходе их текущего судебного разбирательства.

🐌 Rational Reminder – Randolph Cohen & Michael Green: How Concerned Should We Be About Index Funds? + Бонус на ту же тему: Дима Никитенко перевел статью «Не вините индексирование в своих проблемах».