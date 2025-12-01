Народный гнев против Долиной, а также взлет акций Google

Тема недели: эффект зловещей Долины набирает обороты

🐌 27 ноября прошел Кассационный суд по жоповзрывательному делу Долиной-Лурье (разбирали его подробно вот здесь). Так вот, там чуда не произошло: суд оставил в силе решения предыдущих инстанций: квартиру должны вернуть Долиной, а полученные за нее от покупательницы деньги – зловещая продавщица возвращать не обязана. Теперь остался только Верховный суд, но там обычно всё происходит небыстро – трудно даже предсказать, когда вообще ожидать от него решения.

🐌 Тем временем, завершилось и уголовное дело по этому поводу: российские СМИ вышли с заголовками в стиле «Обманувшие Долину мошенники получили сроки до 7 лет колонии». Но если разобраться чуть детальнее – выясняется, что нахлобучили там самых низовых нищих дропов/курьеров (возможно, часть из них даже до конца не понимали, в чем конкретно они вообще участвуют).

Интересно, что Долина пыталась сразу взыскать с этих ребят 175 млн руб. ущерба – но суд решил, что это требование надо вынести в отдельный гражданский иск (хотя, ущерб в общей сумме 12 млн руб. двум другим бабулям, пострадавшим от тех же ребят, суд сразу же присудил в рамках того же уголовного дела). Безусловно, самым смешным завершением всей этой ситуации был бы такой итог: суд признает за Долиной ее полное право получить одновременно и квартиру от Лурье (добросовестной покупательницы), и деньги от мошенников – а Лурье отказывает в удовлетворении всех требований, так как «вообще не факт, что сделка была возмездной»… Infinite money glitch unlocked!

🐌 Параллельно с подрывом жоп у всех, кто хоть краем глаза следит за всей этой историей, потихоньку набирает обороты народный кэнселлинг самой Долиной. СММщики Бургер Кинга мета-иронично объявили о запрете доставки по адресу певицы, а кафе «ПушкинЪ» отменило ее новогоднее выступление. Певица Слава вообще записала матерный ролик с претензиями к Долиной за то, что теперь ни один артист не может нормально продать недвижку – потому что покупатели согласны выполнять такой трюк разве что после полного анального зондирования известных продавцов. Журналисты вангуют, что Долину якобы собираются срочно вырезать из свежей новогодней комедии-ребута фильма про Шурика.

На Википедии даже завели неироничную статью про «Эффект Долиной». Как ни странно, ее сочли соответствующей правилам ресурса

🐌 Но есть и те, кому вся эта шумиха по кайфу – это страховые компании: пишут, что объемы титульного страхования от потери квартиры по суду в последние месяцы выросли в полтора раза. По данным Frank Media, сейчас такие страховки заключаются только по 5% сделок с недвижимостью. (Впрочем, как мы разбирали вот здесь у меня на канале, наличие подобной страховки – отнюдь не панацея от бед с бабулями.)

🐌 СМИ также сообщают, что в моду теперь входит и «автобабулинг»: точно так же пенсионерки продают свои автомобили, а потом отсуживают имущество обратно, так как они «не ведали, что творили». Что дальше? Ждем отмены сделок по покупке картошки на рынке, ибо бабушка-продавщица была уверена, что она «участвует в тайной операции белорусских спецслужб»?

🐌 Ну и в довершение еще проснулись депутаты с идейками о том, как провести окончательное решение данной проблемы. «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект против бабкиной схемы – как я понял, по нему перед финализацией сделки купли-продажи могут ввести «период охлаждения» в 5–14 дней (за это время продавец должен подумать, не находится ли он под воздействием мошенников – и после истечения этого срока жалобы на помутнение сознания приниматься уже не будут). Вообще, судебный юрист Александр Малютин (который помогает мне разбираться в этом деле) пишет, что так-то можно в законах ничего не менять – просто надо сделать так, чтобы суды их наконец трактовать правильно начали…