Народный гнев против Долиной, а также взлет акций Google

Тема недели: эффект зловещей Долины набирает обороты
🐌 27 ноября прошел Кассационный суд по жоповзрывательному делу Долиной-Лурье (разбирали его подробно вот здесь). Так вот, там чуда не произошло: суд оставил в силе решения предыдущих инстанций: квартиру должны вернуть Долиной, а полученные за нее от покупательницы деньги – зловещая продавщица возвращать не обязана. Теперь остался только Верховный суд, но там обычно всё происходит небыстро – трудно даже предсказать, когда вообще ожидать от него решения.
🐌 Тем временем, завершилось и уголовное дело по этому поводу: российские СМИ вышли с заголовками в стиле «Обманувшие Долину мошенники получили сроки до 7 лет колонии». Но если разобраться чуть детальнее – выясняется, что нахлобучили там самых низовых нищих дропов/курьеров (возможно, часть из них даже до конца не понимали, в чем конкретно они вообще участвуют).
Интересно, что Долина пыталась сразу взыскать с этих ребят 175 млн руб. ущерба – но суд решил, что это требование надо вынести в отдельный гражданский иск (хотя, ущерб в общей сумме 12 млн руб. двум другим бабулям, пострадавшим от тех же ребят, суд сразу же присудил в рамках того же уголовного дела). Безусловно, самым смешным завершением всей этой ситуации был бы такой итог: суд признает за Долиной ее полное право получить одновременно и квартиру от Лурье (добросовестной покупательницы), и деньги от мошенников – а Лурье отказывает в удовлетворении всех требований, так как «вообще не факт, что сделка была возмездной»… Infinite money glitch unlocked!
🐌 Параллельно с подрывом жоп у всех, кто хоть краем глаза следит за всей этой историей, потихоньку набирает обороты народный кэнселлинг самой Долиной. СММщики Бургер Кинга мета-иронично объявили о запрете доставки по адресу певицы, а кафе «ПушкинЪ» отменило ее новогоднее выступление. Певица Слава вообще записала матерный ролик с претензиями к Долиной за то, что теперь ни один артист не может нормально продать недвижку – потому что покупатели согласны выполнять такой трюк разве что после полного анального зондирования известных продавцов. Журналисты вангуют, что Долину якобы собираются срочно вырезать из свежей новогодней комедии-ребута фильма про Шурика.
🐌 Но есть и те, кому вся эта шумиха по кайфу – это страховые компании: пишут, что объемы титульного страхования от потери квартиры по суду в последние месяцы выросли в полтора раза. По данным Frank Media, сейчас такие страховки заключаются только по 5% сделок с недвижимостью. (Впрочем, как мы разбирали вот здесь у меня на канале, наличие подобной страховки – отнюдь не панацея от бед с бабулями.)
🐌 СМИ также сообщают, что в моду теперь входит и «автобабулинг»: точно так же пенсионерки продают свои автомобили, а потом отсуживают имущество обратно, так как они «не ведали, что творили». Что дальше? Ждем отмены сделок по покупке картошки на рынке, ибо бабушка-продавщица была уверена, что она «участвует в тайной операции белорусских спецслужб»?
🐌 Ну и в довершение еще проснулись депутаты с идейками о том, как провести окончательное решение данной проблемы. «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект против бабкиной схемы – как я понял, по нему перед финализацией сделки купли-продажи могут ввести «период охлаждения» в 5–14 дней (за это время продавец должен подумать, не находится ли он под воздействием мошенников – и после истечения этого срока жалобы на помутнение сознания приниматься уже не будут). Вообще, судебный юрист Александр Малютин (который помогает мне разбираться в этом деле) пишет, что так-то можно в законах ничего не менять – просто надо сделать так, чтобы суды их наконец трактовать правильно начали…
Новости России
🐌 Продолжается банко-маркетплейсовая война: ЦБ там встал на сторону банков и предложил Минэкономразвития запретить маркетплейсам ставить разные цены в зависимости от карты оплаты (там ответили неоднозначно). Основательница WB Татьяна Ким написала в «Коммерсант» открытое письмо, адресованное ЦБ, правительству и Федеральному Собранию (TLDR: «отвалите уже от нас, ну»). Свое слово сказали и в Антимонопольной службе, но оно какое-то туманное, тупо заявили «мы за конкуренцию!».
🐌 Bloomberg сообщает, что индийские НПЗ сейчас пользуются рекордной скидкой на российскую нефть – $7 за баррель против $3 до введения новых санкций. В целом, стоимость нефти Urals, вроде как, болтается близко к минимумам последних двух лет (но в ЦБ уверены, что это всё временно).
🐌 Роскомнадзор пригрозил WhatsApp1 полной блокировкой, если тот «продолжит нарушать российское законодательство». Ну как, «пригрозил»: на прошлой неделе многие в России уже жаловались на то, что даже просто переписываться по Вотсапу не получается. Под раздачу, кажется, еще и яндексовская Алиса почему-то попала…
Бешеный принтер: депутаты хотят заблокировать панамку Вассермана
🐌 Депутаты фракции «Новые люди» обратились в Минюст с идеей ввести штраф за отправку интимных фотографий без согласия получателя. Хотя, юристы пишут, что это даже и по текущим законам не очень-то разрешено.
🐌 Не прошло и пары месяцев со вступления в силу запрета на рекламу в Инстаграме1, как депутаты Госдумы предложили поднять размер штрафов за его нарушение: с 2 тыс. до 50–80 тыс. руб. для физлиц и с 0,1–0,5 млн до 0,5–1,0 млн руб. для юрлиц. Вот здесь, к примеру, пишут, что всякие косметосные ритейлеры/бренды вполне себе продолжают активно заниматься «маркетингом» в запрещенной Инсте.
🐌 В Европарламенте приняли резолюцию о рекомендации ввести возрастные ограничения для доступа к соцсетям: до возраста 13 лет детей предлагают вообще не пускать, а с 13 до 16 лет – пускать только с согласия родителей. Но требовать тут ЕС ничего не может, конечное решение всё равно за парламентами отдельных стран. Кстати, недавно еще и в Малайзии решили не пущать в соцсетки карапузов до 16 лет с 2026 года.
Мировой рынок: Google расправил плечи
🐌 Капитализация Alphabet (материнской компании Google) догоняет рыночную оценку NVIDIA – сейчас разрыв составляет всего $300 млрд. Сыграло два фактора – компания успешно выпустила свою AI-модель Gemini 3, а также все внезапно вспомнили, что Гугл тоже делает ИИ-чипы («тензорные процессоры» – на слух звучит примерно как «торсионные поля», если честно). Вместе с этим выросли состояния сооснователей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа – они залетели в топ-3 самых богатых людей мира. А обнявшись вдвоем, они еще и самого Маска обгоняют!!
🐌 Тем временем, любитель поиграть на понижение Майкл Бьюрри продолжает критиковать NVIDIA – за разводнение акций и разные махинации в сделках с технологическими компаниями (вроде срока амортизации чипов в 6 лет, хотя в реальности они якобы устаревают быстрее). Также Бьюрри после окукливания собственного хедж-фонда завел себе платную Сабстак-рассылку про инвестиции за 34 евро в месяц.
Хотел здесь пошутить про «плох тот глава хедж-фонда, кто не мечтает стать инфобарыгой», но ведь у меня тоже есть свой закрытый канал (правда, раза в три дешевле)…
🐌 Биржевой оператор CME Group остановил торги фьючерсами из-за сбоя систем охлаждения в дата-центрах CyrusOne. Чё-то в последнее время всё чаще в мировой сетевой инфраструктуре что-нибудь сбоит – то Клаудфэр, то кулеры какие-то отвалятся… И это даже без всякого Роскомнадзора!!
США: Спец-Венесуэльская Операция на пороге
🐌 Дональд Трамп объявил о закрытии неба над Венесуэлой (WSJ пишут, что усиленно сейчас склоняет Мадуро к, так сказать, «добровольному» уходу с поста лидера страны). Кажется, почти уже началось? Осталось только дождаться, чтобы Венесуэла обстреляла сарай на территории Техаса.
🐌 А еще Трамп заявил, что он отменяет все указы, которые предыдущий президент Джо Байден подписал с помощью так называемого автопера (ну, приблуда, которая за тебя сама расписывается). По его словам, таких указов было 92% – пока непонятно, это обычный-троллинг-в-Truth-Social, или троллинг-с-юридическими-последствиями.
Новости Маска: авто-доксинг в Х
🐌 В X/Твиттере* (*заблокирован в РФ) ввели функцию, которая показывает, в какой стране был зарегистрирован аккаунт пользователя (если он юзает VPN, об этом показывается предупреждение). Естественно, по причине этого случилась куча перлов: американские СМИ рассказывают про MAGA-аккаунты, зарегистрированные в России и Восточной Европе, но понятно, что что-то подобное есть и у противоположной стороны лагеря.
🐌 В администрации Трампа официально подтвердили, что департамента DOGE больше не существует как «централизованной структуры» (он распущен досрочно). Goodnight, sweet prince.
Новости роботов: гибрид робо-пылесоса с Бэймаксом
🐌 Стартап Sunday Robotics представил домашнего робота ACT-1. Его отличие от уже существующих роботов в процессе обучения: там нет никаких дистанционно подключенных операторов, вместо этого для тренировки ACT-1 разработчики создали перчатки в форме его рук, которые дали поносить обычным семьям в быт��. Пока в этих семьях занимались бытовухой, перчатки записывали все их действия и обучали робота.
Если видео от разработчиков соответствуют действительности, то результаты у них неплохие – их робот довольно умело справляется с мытьем посуды, уборкой за столом и тому подобными вещами. Еще и выглядит мило.
🐌 Китайские власти обеспокоены появлением «пузыря» на рынке человекоподобных роботов. Один из регуляторов заявил, что внутри страны в этой сфере работает уже 150 компаний, и это, мол, уже многовато. Сара Коннор такое определенно не одобрила бы!
AI: новый большой проект от Трампа
🐌 Дональд Трамп подписал указ о «Genesis Mission». Суть проекта: взять огромное количество данных и вычислительных мощностей у государства (особенно у NASA и Минобороны), и каким-то образом объединить их с возможностями ИИ. Пока что непонятно, как конкретно всё это дело будет происходить, и не является ли это просто «маркетингом, чтобы собрать классы».
🐌 Anthropic представили новую модель Claude Opus 4.5 – как всегда, лучшую для программирования (на данный момент). Радуемся.
🐌 Сервис для AI-генерации музыки Suno заключил сделку с лейблом Warner Music. Собственно, лейблам сильно не нравилось, что Suno обучает свои модели на спираченной музыке, поэтому они начали заваливать сервис исками. В итоге пришлось прийти к соглашению, по которому Suno с нуля заново обучит свои модели исключительно на лицензированной музыке, а также сильно урежет возможности для бесплатных пользователей (например, перестанет быть доступным скачивание созданных треков). Как-то невесело это всё звучит, сервис прикольный (был). Это что теперь, новых нейро-песен от Арчета больше не будет? 🤔
🐌 FT пишет, что китайские IT-гиганты стали тренировать свои AI в дата-центрах за пределами страны, чтобы обойти ограничения США на импорт чипов. В итоге теперь в Сингапуре и Малайзии начался бум в сфере дата-центров.
🐌 Илья Суцкевер дал интервью Дваркешу Пателю. Краткий пересказ есть у Дениса Ширяева (хотя, кажется, само интервью получилось не супер-интересным).
Крипта: Tether закупается золотом
🐌 СМИ пишут, что Tether покупают золото в огромном количестве – их резервы уже сопоставимы с резервами центробанков таких стран, как Южная Корея, Венгрия и Греция.
Интересно, что собственный капитал Tether (превышение резервов над обязательствами по выпущенным стейблкоинам) по официальным аудированным отчетам составляет около 4% от объема USDT в обращении, при этом примерно 15% резервов вложено в крайне неконсервативные активы (золото, биткоин и прочее). То есть, стоит этим рискованным активам просесть всего на треть – как капитал обнулится (ну, это, правда, не помешает Тезеровцам доложить в кубышку «из своих» – у них наверняка еще заныкано то, что они аудиторам не показывают).
А еще S&P понизило рейтинг стабильности USDT до «слабого» – их аргументация здесь примерно такая же, как я указал выше. Интересно, что последние пару лет я скорее более благосклонно начал относиться к устойчивости Tether, так как с высокими процентными ставками в США они могли зарабатывать хорошую прибыль и просто вкладываясь в надежные US Treasuries. Но сейчас ставки поползли вниз – и жадность снова толкает ребят к тому, чтобы немножко поиграть в казино с чужими деньгами, это немного печально.
🐌 Крупнейшую южнокорейскую биржу Upbit взломали и украли оттуда $30 млн. Во всем винят северокорейских хакеров (они, кстати, уже взламывали эту же биржу шесть лет назад). Пользуясь случаем, передаю привет криптану, который в недавнем интервью Подлодки говорил «да ну камон, что вообще может случиться с криптобиржей из топ-10??». (В данном случае Upbit закроет дырку из собственного капитала – но осадочек всё равно остался.)
🐌 Арестовали 19-летнюю скамершу, которая вымогала у людей крипту и Telegram-подарки. Она завязывала переписку с пользователями, узнавала их личные данные и передавала их сообщникам – те начинали им угрожать и выманивать деньги. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.
RIP недели: Кир и Стоппард
🐌 На прошлой неделе что-то не задалось в сфере кинематографа: на 81 году умер немецкий актер Удо Кир, а также в 88 лет ушел из жизни драматург Том Стоппард («Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и чуть менее чем дофига сценариев к известным фильмам).
Хорошая новость недели
🐌 Начал выходить 5-й сезон «Очень странных дел». Первые четыре серии вышли 26-го ноября, еще три выйдут 25 декабря, а финальный эпизод для всего сериала выйдет прямо на Новый год.
Бонусные посты из моих ТГ-каналов
🐌 Пришел ответ от поддержки Interactive Brokers по поводу удержания 24% с выручки от продажи акций по счетам, где истекла форма W-8.
🐌 Рубрика «Финансовые загадки от криптанов»: разбираем, что не так с интервью CTO Telegram Wallet.
🐌 Можно ли не платить по кредиту, если его выманили мошенники? Юрист объясняет, что иногда можно, но есть нюанс.
🐌 Юристы никак не могут договориться между собой, является ли уголовкой с точки зрения ЕС использование счета в российском санкционном банке.
🐌 Анонс моей лекции «Личные финансы в новой реальности» в закрытом канале (сегодня, кстати, последний день, когда можно успеть записаться со скидкой).
🐌 Немножко троллим консультантшу ICN Holding, которая пришла меня разоблачать в личку.
🐌 Спорю с Вадимом Савицким по поводу того, что считать самым бессмысленным аргументом в дискуссии.
🐌 График недели: топовые компании из S&P500 превышают по капитализации топовые страны из мирового индекса.
*заблокирован в РФ
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию