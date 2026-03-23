Курс рубля опять начал падать, а Nvidia умудрилась выбесить геймеров

Тема выпуска: Российская экономика
🐌 Официальный курс доллара резко вырос до 84 рублей, в моменте на внебиржевых торгах было даже порядка 87 руб. – и это несмотря на рост цен на нефть. Из причин называют приостановку Минфином валютных операций, снижение продаж экспортерами (у них на руках пока выручка только по старым, «доиранским» ценам) и перспективы дальнейшего снижения ставки ЦБ. Эксперты уже начали ванговать красивую цифру 100 к концу года.
🐌 А Центробанк как раз снизил ставку на пол
шишечки процентных пункта – до 15% годовых. В седьмой раз подряд. То ли еще будет!
🐌 Тем временем, Госдума хотела принять закон, который запретит недееспособным людям и должникам делать ставки в букмекерских конторах. Букмекеры типа в шоке (говорят, «да у нас таких пассажиров в клиентах почти половина!!»), но тут за них внезапно вступился Минфин и предложил подвинуть принятие закона на попозже – видимо, решил, что лучше ребятам не портить выручку, которую можно продолжать налогооблагать.
🐌 Но хоть у кого-то всё хорошо: Wildberries хотят прикупить себе авиакомпанию – уже направили несколько предложений перевозчикам (например, Nordwind и Azur Air). Говорят, что это нужно для сотрудничества с туроператором Fun&Sun.
Новости блокировок: Телеграм продолжают щемить
🐌 Российские пользователи продолжают жаловаться на проблемы с работой Телеграма – накал блокировки становится всё сильнее. При этом СМИ пишут, что оборудование РКН якобы периодически начинает не справляться с нагрузкой и в рандомные моменты заблокированные сервисы становятся доступными.
🐌 Юзер Пикабу (с ником Kozotrah1975) пожаловался, что MAX подписал его на канал Соловьева и не дает отписаться – в комментах люди говорят, что тоже сталкиваются с такой проблемой (правда, похоже, эта фича пока внедрена только в десктоп-версию клиента).
🐌 Forbes пишет, что российских чиновников хотят обязать использовать в рабочих целях исключительно нацмессенджер. Но даже эти ребята, кажется, не очень в восторге от него: по данным СМИ, они покупают для установки Макса отдельные сим-карты и устройства (так называемые «максофоны»). Пускать товарища майора в свой основной аппарат желающих мало!
🐌 Минцифры предложили закон о маркировке ИИ-контента, встраивать такой функционал должны владельцы AI-сервисов (а соцсети – бдить, чтобы весь нейрослоп был правильно замаркирован). Также в законе вводятся понятия суверенной, национальной и доверенной ИИ-модели – их внесут в специальный реестр (ДА!!). Остальные, видимо, запретят. Закон хотят пустить в дело с конца 2027 года.
Новости экстремизма и дискредитаций: ЛГБТ-нейросеть
🐌 Суд в Москве составил протокол об ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ запрещено в РФ) на чатбот Character.АI – в чем суть претензий, пока до конца непонятно. И правда – тяжко, всё-таки, пока жить, без действующего закона о суверенных моделях ИИ-то!
🐌 На Кузбассе завели дело о финансировании терроризма с помощью платной реакции звезды в Telegram (куда конкретно он ее поставил – я хз). Обвиняемому 17 лет, его посадили под домашний арест. Такие дела.
Новости санкций: ЕВРООТТЕПЕЛЬ
🐌 В Еврокомиссии заявили, что банки не должны блокировать счета россиянам с визой категории D. А то после выхода 19-го пакета некоторые банки взяли очень резкий старт, и решили вообще всем подряд счета позакрывать.
Новости спецопераций: Ормузский пролив открыт (за деньги)
🐌 Иран вроде как формально открыл Ормузский пролив для судов из всех стран, кроме США и Израиля. Но есть нюанс – некоторым кораблям приходится платить за транзит до $2 млн, другие же пропускают после дипломатических контактов.
Bloomberg пишут, что там сейчас по проливу даже плавают так называемые «зомби-корабли», которые натягивают на себя идентификационные данных других (уже поломанных) кораблей. Такой вот нефтяной хоррор!
Тем временем, США на месяц сняли санкции с иранской нефти в попытке сбить цены, которые на торгах в пятницу поднимались до $112 за баррель марки Brent. Ограничения сняты с той иранской нефти, которая уже погружена на танкеры и находится в море. [Сами представьте тут мем с Трампом AreYouTiredOfWinning.jpg]
🐌 На Кубе тотальный блэкаут из-за нефтяной блокады, устроенной американцами. Есть определенное ощущение, что страна стоит следующей в списке «на освобождение» после Венесуэлы и Ирана.
🐌 Израильский журналист заявил, что ставочники с Polymarket угрожали ему смертью в случае, если он не поменяет свой репортаж об иранской ракетной атаке – на пари по этому поводу было поставлено суммарно $14 млн. А результаты этих пари берутся откуда? Из репортажей, ну!
Новости бизнеса: Никакого больше Метаверса
🐌 Экстремистская Meta1 объявила о прекращении поддержки Horizon Worlds – VR-игры, которая должна была стать той самой Метавселенной™, из-за которой компания и поменяла свое название. Пишут, что с 2020-го года VR-подразделение Reality Labs принесло Meta1 совокупные убытки в $77 млрд.
🐌 Присяжные признали Илона Маска виновным в том, что он ввел инвесторов Twitter (запрещен в РФ) в заблуждение своими постами в Twitter (когда он щитпостил про то, что на площадке слишком много ботов, чтобы отмазаться от своего обязательства по покупке соцсети). Сколько он должен будет возместить держателям акций Твиттера – суд решит позднее.
🐌 Тревор Милтон, осужденный за мошенничество со стартапом Nikola (и потом помилованный Трампом), анонсировал свой новый бизнес. Nikola обещали производить электрогрузовики (которые по факту не умели ехать), а его новая компания хочет создать самолет, управляемый ИИ – для этого купили производителя самолетов SyberJet. Ну, этот второй раз точно не обманет, инфа 100%!
Оскар: Лео мемнулся (опять)
🐌 Прошла 98-я церемония премии Оскар. Триумфатором стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с шестью статуэтками, в том числе за лучший фильм. Также неплохо наградили «Грешников», а вот хайповый «Марти Великолепный» и лично Тимоти Шаламе остались без наград.
🐌 В номинации за лучшую документалку выиграл фильм из России – «Господин Никто против Путина». Российские СМИ в основном проигнорировали эту новость, но кто-то всё-таки упомянул фильм, не вдаваясь в его детали. Но уже позже они стали писать об иске Совета по правам человека к Оскару из-за кадров с детьми, использованными без согласия.
Новости AI: Геймеры против DLSS 5
🐌 NVIDIA показала DLSS 5 и разозлила геймеров. Для тех, кто не знает: DLSS это технология, которая улучшает графику и производительность в играх с помощью нейросетей. Игроки в целом были ей довольны, но анонс новой версии привел их в недоумение – вместо того, чтобы просто апскейлить графику, DLSS начнет добавлять ей «реализма» с помощью генеративного AI. В итоге даже в официальном видео от NVIDIA всё выглядит так, будто на персонажей накинули бимбо-фильтр из Тиктока.
NVIDIA пришлось оправдываться – Дженсен Хуанг заявил, что разработчики смогут настраивать DLSS под визуальный стиль своей игры. При этом сами девелоперы тоже были не в восторге, что их игры использовали для такой «бимбофикации».
🐌 Но мы-то понимаем, что у NVIDIA сейчас в приоритете не геймеры, а AI-компании. Поэтому она анонсировала создание платформы для космических дата-центров – говорят, осталось решить только проблему охлаждения. До коллаба со SpaceX Илона Маска осталось: 3, 2, …
🐌 Датацентрово-компьютинговая компания Nebius Аркадия Воложа заключила сделку с Meta1 на $27 млрд – первые деньги она получит в 2027-м. А еще компания привлекла $4 млрд через конвертируемые облигации.
🐌 Против сооснователя Super Micro и еще нескольких сотрудников компании завели дело о контрабанде ИИ-чипов в Китай. Минюст США считает, что они ввозили фиктивные сервера в Тайвань, там переупаковывали чипы в коробки без маркировок (буквально феном отлепляли серийники и клеили новые), а потом ввозили в КНР. Таким образом удалось провести чипов как минимум на $2,5 млрд. Акции Super Micro рухнули на 30%, хотя самой компании никаких обвинений не предъявляли.
Крипта: SEC определился с регуляцией
🐌 SEC выпустили разъяснения того, как теперь они будут трактовать криптоактивы. Теперь большинство криптовалют будут считаться «цифровыми товарами» и перейдут к ведению CFTC. А SEC будет заниматься только узкой группой «цифровых ценных бумаг» – в нее будут попадать те криптопроекты, которые собирают инвестиции в обмен на обещания прибыли.
🐌 Netflix поделились новостями о грядущем сериале про крах FTX. Он будет называться «Альтруисты», и уже показали актеров на роли Бэнкмана-Фрида, его девушки и CZ.
🐌 Издание El Destape выпустило расследование о мемкоине $Libra, который быстро поднялся и рухнул после слов поддержки от президента Аргентины. Хавьер Милей тогда говорил, что ничего не знал о проекте – но журналисты утверждают, что за пару дней до его запуска была достигнута договоренность, по которой родственники Милея должны были получить до $5 млн при соблюдении некоторых условий. Согласно им, Милей должен был назначить создателя $Libra своим советником, а потом подписать с ним контракт на консультирование правительства Аргентины по блокчейну и ИИ.
🐌 В Великобритании мужчина обвинил бывшую жену в краже 172 млн фунтов стерлингов в биткоинах. Он заявляет, что она подсмотрела его сид-фразу через домашнюю камеру наблюдения. Но английский суд в итоге принял довольно неочевидное решение – подробнее про этот курьезный кейс написал у себя на канале вот здесь.
RIP недели
🐌 Чак Норрис умер в возрасте 86-ти лет. Накануне его госпитализировали, но семья не хочет делиться причинами смерти. Актер занимался спортом и держал себя в тонусе до последнего – еще пару недель назад он выкладывал видео с тренировки по боксу. Press F and скиньте в комментариях ваш любимый мем с легендой!
Хорошие новости недели: нынче аж три
🐌 Нейтан Филлион анонсировал анимационный сериал по культовому «Светлячку» – его действие развернется после финала сериала, но до событий полнометражного фильма «Миссия Серенити». К своим ролям (озвучания) вернется весь оригинальный актерский состав, но вот создатель оригинального сериала Джосс Уидон участвовать в проекте не будет.
🐌 Юзер Твиттера стал переживать, что использование AirPods может вызвать у него проблемы со здоровьем, и решил изучить исследования по этому поводу. Он нашел эксперимент, в котором американские ученые «облучали» мышей сигналом той же частоты, что используется в мобильной связи и Bluetooth, только в 10 раз сильнее – и так по 9 часов в день на протяжении 2 лет. В итоге оказалось, что мыши не только остались здоровыми, но и прожили дольше ожидаемого. Ученые связывают это с тем, что маленькая доза такой радиации не приносит вреда, но ее достаточно, чтобы организм начал укрепляться.
🐌 А у обезьянки Панча (рассказывали про него в одном из прошлых выпусков) появилась подружка – теперь они вместе играют, бегают по вольеру и обнимаются.
