Курс рубля опять начал падать, а Nvidia умудрилась выбесить геймеров

Тема выпуска: Российская экономика

🐌 Официальный курс доллара резко вырос до 84 рублей, в моменте на внебиржевых торгах было даже порядка 87 руб. – и это несмотря на рост цен на нефть. Из причин называют приостановку Минфином валютных операций, снижение продаж экспортерами (у них на руках пока выручка только по старым, «доиранским» ценам) и перспективы дальнейшего снижения ставки ЦБ. Эксперты уже начали ванговать красивую цифру 100 к концу года.

🐌 А Центробанк как раз снизил ставку на пол шишечки процентных пункта – до 15% годовых. В седьмой раз подряд. То ли еще будет!

🐌 Тем временем, Госдума хотела принять закон, который запретит недееспособным людям и должникам делать ставки в букмекерских конторах. Букмекеры типа в шоке (говорят, «да у нас таких пассажиров в клиентах почти половина!!»), но тут за них внезапно вступился Минфин и предложил подвинуть принятие закона на попозже – видимо, решил, что лучше ребятам не портить выручку, которую можно продолжать налогооблагать.

🐌 Но хоть у кого-то всё хорошо: Wildberries хотят прикупить себе авиакомпанию – уже направили несколько предложений перевозчикам (например, Nordwind и Azur Air). Говорят, что это нужно для сотрудничества с туроператором Fun&Sun.