Комиссия против теневой занятости: как работодатели попадают под прицел в 2024 году

Не знаю, в курсе, кто-то или нет, эта тема не особо освещалась СМИ и в соцсетях, но теперь в РФ есть новый орган, призванный следить за соблюдением трудового законодательства и в первую очередь за теневой занятостью.

Этот орган называется «комиссия по противодействию нелегальной занятости», и действовать она будет на основании постановления Правительства РФ от 3 мая 2024 г. № 571. В сферу её полномочий входят проверка соблюдения трудовых договоров, выявление случаев незаконного найма работников, а также проведение инспекций на предприятиях и в организациях всех форм собственности. Особое внимание будет уделено работодателям, выплачивающим зарплаты ниже МРОТ, использующим незаконные схемы оплаты труда, а также подменяющим трудовые отношения гражданско-правовыми договорами.

Важно знать — комиссия не может привлекать к ответственности и выписывать штрафы, но она может направлять информацию о нелегальной занятости в контролирующие органы. Например, информация о нарушении порядка оформления трудовых отношений и фактах выплаты зарплаты ниже МРОТ будет направлена в Государственную инспекцию труда (ГИТ).

Если ГИТ установит нарушение порядка оформления трудовых отношений, то может привлечь к административной ответственности. За уклонение от оформления трудового договора или подмену трудового договора, если нарушение совершено впервые, штраф для должностных лиц составит от 10.000 до 20.000 рублей, а для юридических лиц — от 50.000 до 100.000 рублей. За повторное нарушение предусмотрены более строгие меры: для должностных лиц — дисквалификация на срок от одного года до трёх лет, для юридических лиц — штраф от 100.000 до 200.000 рублей.

За невыплату в срок зарплаты или за установление зарплаты ниже МРОТ также предусмотрены санкции. Если нарушение совершено впервые, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 10.000 до 20.000 рублей, а юридические лица — на сумму от 30.000 до 50.000 рублей. За повторные нарушения штрафы увеличиваются: для должностных лиц — от 20.000 до 30.000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трёх лет, для юридических лиц — от 50.000 до 100.000 рублей.

Кроме того, ГИТ может направить материалы в суд для признания отношений, возникших на основании гражданско-правовых договоров (ПД), трудовыми, что повлечёт за собой дополнительные выплаты, как если бы был заключён трудовой договор. Работодатели, у которых выявят факты нелегальной занятости, с 1 января 2025 года будут включены в общедоступный реестр таких работодателей.

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