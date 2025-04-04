Апрель часто называют месяцем отчетов из-за большого количества сроков сдачи различной документации

Подготовила для вас подробный список ключевых отчетов, сдачу которых необходимо запланировать в этом месяце.

3 апреля

- Подать уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 31 марта 2025 года

7 апреля

- Заплатить НДФЛ, удержанный с 23 по 31 марта 2025 года

- Лицам, применяющим УСН, представить в налоговый орган сведения за март 2025 года

8 апреля

- Отчеты в Росстат, если вошли в выборку (Проверить на сайте Росстата)

15 апреля

⁃ Уплатить страховые взносы на травматизм за март 2025г.

-Подать в СФР документы для подтверждения основного вида экономической деятельности в 2025 году

21 апреля

- Сдать единую (упрошенную) декларацию за 1 квартал 2025г.

⁃ Сдать декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за март 2025г.

- Уплатить косвенные налоги при импорте из ЕАЭС за март 2025г.

25 апреля

Сдать:

⁃ ЕФС-1 Раздел 2 (сведения о взносах на травматизм) за 1 квартал 2025г.

⁃ ЕФС-1 подраздел 1.1 Раздела 1 по переводам и иным кадровым мероприятиям, кроме приема и увольнения за март 2025г.

⁃ Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за 1 квартал 2025г.

⁃ Декларацию по НДС за 1 квартал 2025г.

⁃ Декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025г.

⁃ Декларацию по УСН за 2024г. для ИП

⁃ РСВ за 1 квартал 2025г.

⁃ 6-НДФЛ за 1 квартал 2025г.

⁃ Персонифицированные сведения о физических лицах за март 2025г.

⁃ Уведомление о суммах начисленных по сроку уплаты в апреле 2025г.

28 апреля

Уплатить :

⁃ страховые взносы за март 2025г.

⁃ НДФЛ, удержанный с 01.04.2025 по 22.04.25

⁃ НДС за 1 квартал 2025г.

⁃ УСН за 2024 год

⁃ Торговый сбор за 1 квартал 2025г.

Оплатить авансовые платежи за 1 квартал 2025 года следующим налогам:

⁃ транспортный налог

⁃ налог на имущество

⁃ земельный налог

⁃ УСН

⁃ налог на прибыль и уплата первого ежемесячного аванса по налогу на прибыль во 2 квартале 2025г.

30 апреля

- Сдать 3-НДФЛ за 2024 год для ИП на ОСН.

Обращайтесь если вам нужно сдать такие отчеты !