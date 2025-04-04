Апрель часто называют месяцем отчетов из-за большого количества сроков сдачи различной документации

3 апреля
- Подать уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 31 марта 2025 года
7 апреля
- Заплатить НДФЛ, удержанный с 23 по 31 марта 2025 года
- Лицам, применяющим УСН, представить в налоговый орган сведения за март 2025 года
8 апреля
- Отчеты в Росстат, если вошли в выборку (Проверить на сайте Росстата)
15 апреля
⁃ Уплатить страховые взносы на травматизм за март 2025г.
-Подать в СФР документы для подтверждения основного вида экономической деятельности в 2025 году
21 апреля
- Сдать единую (упрошенную) декларацию за 1 квартал 2025г.
⁃ Сдать декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за март 2025г.
- Уплатить косвенные налоги при импорте из ЕАЭС за март 2025г.
25 апреля
Сдать:
⁃ ЕФС-1 Раздел 2 (сведения о взносах на травматизм) за 1 квартал 2025г.
⁃ ЕФС-1 подраздел 1.1 Раздела 1 по переводам и иным кадровым мероприятиям, кроме приема и увольнения за март 2025г.
⁃ Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за 1 квартал 2025г.
⁃ Декларацию по НДС за 1 квартал 2025г.
⁃ Декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025г.
⁃ Декларацию по УСН за 2024г. для ИП
⁃ РСВ за 1 квартал 2025г.
⁃ 6-НДФЛ за 1 квартал 2025г.
⁃ Персонифицированные сведения о физических лицах за март 2025г.
⁃ Уведомление о суммах начисленных по сроку уплаты в апреле 2025г.
28 апреля
Уплатить :
⁃ страховые взносы за март 2025г.
⁃ НДФЛ, удержанный с 01.04.2025 по 22.04.25
⁃ НДС за 1 квартал 2025г.
⁃ УСН за 2024 год
⁃ Торговый сбор за 1 квартал 2025г.
Оплатить авансовые платежи за 1 квартал 2025 года следующим налогам:
⁃ транспортный налог
⁃ налог на имущество
⁃ земельный налог
⁃ УСН
⁃ налог на прибыль и уплата первого ежемесячного аванса по налогу на прибыль во 2 квартале 2025г.
30 апреля
- Сдать 3-НДФЛ за 2024 год для ИП на ОСН.
Обращайтесь если вам нужно сдать такие отчеты !
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