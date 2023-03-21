Ведение бизнеса

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Чтобы не тратить время на поиск альтернатив, которые могут покинуть Россиею, мы собрали 10 отечественнхы сервисов для управления бизнесом, которые вам пригодятся.

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Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Работа в команде

Kaiten

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Система совместного управления процессами и командами, в которой удобно работать большому количеству команд. Подстраивается под специфику бизнеса, имеет несколько методологий по управлению проектами, может перенести задачи из Trello (приостановила продажу новых продуктов в России, возможны сбои по действующим аккаунтам).

Хранение данных

Яндекс.Диск

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Если в компании используют почту «Яндекс», то будет проще всего перейти на Яндекс.Диск. По функционалу он похож на другие облачные сервисы: вы добавляете файлы на диск, просматриваете и редактируете, делитесь с сотрудниками.

Сайты

Tilda

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Мы сверстали сайт на тильде. И вам советуем. В конструкторе Tilda можно собрать лендинг, промо-страницу для конференции, вести корпоративный блог, заверстать письмо, создать презентации.

Финансовое планирование

«Финансист»

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Сервис управленческой отчётности, который автоматизирует отчёты, визуализирует данные, контролирует более 300 показателей эффективности компании. Интегрируется с учётными системами и банками, проводит план-факт и трендовый анализ.

Моё дело

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Сервис облачной бухгалтерии, который поможет вести учёт компании в одном месте (налоги, бухгалтерия, кадры, торговля и управление финансами). Оповещает о предстоящих налоговых платежах, рассчитывает страховые взносы, собирает платёжную и отчётную документацию, сообщает об изменениях в налоговом законодательстве.

Поиск сотрудников

Казалось бы, грядёт кризис и увольнения неизбежны, но если вы пересмотрели стратегию компании и для дальнейшего развития необходимы сотрудники с новыми компетенциями (при этом сокращая расходы на найм), советуем обратить внимание на:

FriendWork

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Сервис позволяет обработать огромный поток информации и получить самые релевантные результаты, адаптирует систему под ваш процесс подбора и потребности компании, тем самым упрощает поиск новых сотрудников. Интегрируется с карьерными сайтами, программами учёта и мессенджерами.

Общение с клиентами

Email-рассылки

Известные площадки социальных сетей стали неудобны для бизнеса, а email-рассылки до сих пор активно работают (и будут работать ещё очень долго). Почтовые рассылки крутой способ общения с клиентами и для многих компаний они остаются главным источником продаж. Если с вашим почтовым сервисом что-то не так, рассмотрите такие варианты:

DashaMail

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

«Импортозамещение» известного сервиса mailchimp – похожий функционал и даже оформление. Позволяет настраивать разные типы рассылок: триггерные, RSS-рассылки (краткая запись с анонсом статьи или поста в блоге со ссылкой на полную версию), NPS-опросы (метрика определения потребительской лояльности), рассылки по социальным сетям.

Unisender

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

У сервиса несколько продуктов: email-валидатор (проверка базы подписчиков), sms и viber рассылки, чат-боты, лендинги. А ещё есть опция ведения email-маркетинга под ключ.

Чат-боты

TextBack

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Сервис помогает поддерживать связь с клиентами из всех социальных сетей одновременно: собирает на одной странице сообщения из ВКонтакте, Telegram, WhatsApp.

Senler

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Сервис для создания рассылок во ВКонтакте. Ведёт статистику открываемости сообщений и считает новые подписки.

Надеемся, что подборка сервисов для управления бизнесом станет для вас полезной и поможет быстро адаптировать бизнес в дни экономической нестабильности.

А какими сервисами пользуетесь вы? Поделитесь в комментариях

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Иван Шестак
Иван Шестак

Ведение бизнеса

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Чтобы не тратить время на поиск альтернатив, которые могут покинуть Россиею, мы собрали 10 отечественнхы сервисов для управления бизнесом, которые вам пригодятся.

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

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