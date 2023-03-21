Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Работа в команде

Kaiten

Система совместного управления процессами и командами, в которой удобно работать большому количеству команд. Подстраивается под специфику бизнеса, имеет несколько методологий по управлению проектами, может перенести задачи из Trello (приостановила продажу новых продуктов в России, возможны сбои по действующим аккаунтам).

Хранение данных

Яндекс.Диск

Если в компании используют почту «Яндекс», то будет проще всего перейти на Яндекс.Диск. По функционалу он похож на другие облачные сервисы: вы добавляете файлы на диск, просматриваете и редактируете, делитесь с сотрудниками.

Сайты

Tilda

Мы сверстали сайт на тильде. И вам советуем. В конструкторе Tilda можно собрать лендинг, промо-страницу для конференции, вести корпоративный блог, заверстать письмо, создать презентации.

Финансовое планирование

«Финансист»

Сервис управленческой отчётности, который автоматизирует отчёты, визуализирует данные, контролирует более 300 показателей эффективности компании. Интегрируется с учётными системами и банками, проводит план-факт и трендовый анализ.

Моё дело

Сервис облачной бухгалтерии, который поможет вести учёт компании в одном месте (налоги, бухгалтерия, кадры, торговля и управление финансами). Оповещает о предстоящих налоговых платежах, рассчитывает страховые взносы, собирает платёжную и отчётную документацию, сообщает об изменениях в налоговом законодательстве.

Поиск сотрудников

Казалось бы, грядёт кризис и увольнения неизбежны, но если вы пересмотрели стратегию компании и для дальнейшего развития необходимы сотрудники с новыми компетенциями (при этом сокращая расходы на найм), советуем обратить внимание на:

FriendWork

Сервис позволяет обработать огромный поток информации и получить самые релевантные результаты, адаптирует систему под ваш процесс подбора и потребности компании, тем самым упрощает поиск новых сотрудников. Интегрируется с карьерными сайтами, программами учёта и мессенджерами.

Общение с клиентами

Email-рассылки

Известные площадки социальных сетей стали неудобны для бизнеса, а email-рассылки до сих пор активно работают (и будут работать ещё очень долго). Почтовые рассылки крутой способ общения с клиентами и для многих компаний они остаются главным источником продаж. Если с вашим почтовым сервисом что-то не так, рассмотрите такие варианты:

DashaMail

«Импортозамещение» известного сервиса mailchimp – похожий функционал и даже оформление. Позволяет настраивать разные типы рассылок: триггерные, RSS-рассылки (краткая запись с анонсом статьи или поста в блоге со ссылкой на полную версию), NPS-опросы (метрика определения потребительской лояльности), рассылки по социальным сетям.

Unisender

У сервиса несколько продуктов: email-валидатор (проверка базы подписчиков), sms и viber рассылки, чат-боты, лендинги. А ещё есть опция ведения email-маркетинга под ключ.

Чат-боты

TextBack

Сервис помогает поддерживать связь с клиентами из всех социальных сетей одновременно: собирает на одной странице сообщения из ВКонтакте, Telegram, WhatsApp.

Senler

Сервис для создания рассылок во ВКонтакте. Ведёт статистику открываемости сообщений и считает новые подписки.

Надеемся, что подборка сервисов для управления бизнесом станет для вас полезной и поможет быстро адаптировать бизнес в дни экономической нестабильности.

А какими сервисами пользуетесь вы? Поделитесь в комментариях

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