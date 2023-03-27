Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Материал написал специально для блога «Помощник финансиста».
Автор: Николай Пилецкий — директор Московского областного фонда микрофинансирования.
Три способа оценки кредитоспособности
Существует несколько способов оценки кредитного риска:
автоматизированный подход — скоринг;
аналитический метод с использованием человеческого труда;
смешанный способ, когда скоринг используется для первичной оценки, а финальную проверку делает аналитик.
Скоринг
Скоринг — автоматизированная процедура, в основе которой сбор и статистическая обработка данных о потенциальном заёмщике с присвоением ему балла или рейтинга.
Чем выше балл или рейтинг, тем выше вероятность получения запрашиваемой суммы кредита.
Применяется скоринг, как правило, для оценки кредитоспособности физических лиц при потоковом или онлайн-кредитовании.
Система обрабатывает социальные, поведенческие и финансовые данные заёмщика. Она оценивает, кто вы, как себя ведёте в обществе, какие у вас интересы, какой ваш доход и как вы платите по обязательствам.
Часть сведений заёмщик сообщает о себе в анкете, часть данных система получает из открытых источников с согласия претендента на кредит.
Этапы скоринга
1. Заполнение анкеты заёмщиком и предоставление согласия на обработку данных.
2. Запрос банком информации в бюро кредитных историй, в налоговую службу, службу судебных приставов и прочее.
3. Анализ системой социальных сетей и интернет-активности потенциального заёмщика.
4. Выявление несоответствий данных в анкете с информацией, полученной из открытых источников.
5. Оценка обработанной информации и присвоение рейтинга.
6. Принятие решения: выдать запрашиваемую сумму, предоставить меньшую сумму, отказать в кредите.
Аналитическая оценка
Аналитическая оценка — основной способ определения уровня кредитного риска предприятия. В первую очередь анализируется финансовое положение потенциального заёмщика. Процедура включает в себя несколько обязательных этапов:
определение уровня ликвидности;
расчёт рентабельности;
выявление степени автономности предприятия;
определение оборачиваемости активов.
На оценку рисков и финансового положения клиента банки прямо или косвенно выделяют до половины своих сотрудников. Это непосредственно аналитики, рисковики, методологи, безопасники, залоговики, клиентщики и специалисты последующего контроля.
Каждый банк формирует несколько томов нормативной документации для оценки заёмщиков. Несмотря на регламентированность процесса, один и тот же заёмщик разными аналитиками может оценён по-разному. Встречались ситуации, когда один выступал за предоставление кредита, другой — против. Несмотря на определённое «шаманство» всё же можно говорить об оценке финансового положения как о системе.
Как банки оценивают бизнес
Разберёмся с тем, на что банк обращает внимание при выдаче кредита и как аналитики рассчитывают показатели компании.
Ликвидность
Ликвидность — возможность предприятия достаточно быстро превращать свои активы — товары, дебиторскую задолженность, запасы — в деньги. Они необходимы для оплаты обязательств перед поставщиками, персоналом, ФНС и банками.
В идеале сроки между погашением обязательств и сроки получения денег от продаж должны соответствовать друг другу. Идеальное соотношение статей активов и пассивов графически выглядит как новогодняя ель.
Однако на практике бизнес редко похож на «ель», баланс скорее похож на пожар в диком лесу. Поэтому банк должен понять, может ли предприятие своевременно погашать обязательства.
Есть множество способов расчёта ликвидности. Как правило, для оценки банки используют коэффициент абсолютной ликвидности КА и коэффициент текущей ликвидности КТ.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую долю сверхсрочных и краткосрочных обязательств можно быстро погасить деньгами в течение 1−7 дней. Нормативное значение равно 0,2.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую долю сверхсрочных и краткосрочных обязательств можно погасить в периоде от 7 до 30 дней оборотными активами. Нормативное значение равно 1, и оно, как правило, выполняется потенциальными заёмщиками.
Рентабельность
Следующий показатель — это рентабельность деятельности, или ещё говорят «эффективность». Чаще всего кредитные специалисты анализируют рентабельность активов и рентабельность капитала.
Рентабельность активов (RoA) представляет собой соотношение прибыли к активам предприятия. То есть, сколько в процентах заработала компания.
Данный показатель сравнивается со среднеотраслевыми показателями рентабельности и здравым смыслом. Если RoA будет меньше 5−10%, то вероятность получения кредита будет небольшой. Также рассчитывается и оценивается показатель рентабельности капитала (RoE) — сколько в процентах зарабатывает собственник бизнеса.
Если RoE будет на уровне процентов по депозиту, то возникнет вопрос в целесообразности вложения капитала в подобный бизнес, собственнику проще отнести деньги в банк и не заниматься операционной деятельностью. В малом бизнесе рекомендуемый показатель RoE более 20%.
Автономность
Автономность предприятия выражается коэффициентом автономии (КА), который рассчитывается следующим образом:
Чем выше коэффициент, тем более финансово устойчивым является предприятие. Оптимальным является значение 0,5. Это означает, что собственник и кредиторы вложились в бизнес 50/50. Со значением КА менее 0,3 решение может быть принято не в пользу заемщика.
Оборачиваемость
Оборачиваемость активов (ОА) — ещё один показатель, который анализируется банком в обязательном порядке. Выглядит соотношение так:
Данный коэффициент отражает деловую активность бизнеса, или ещё говорят об интенсивности использования активов. Если ОА равно 2, то это означает, что 1 рубль активов сгенерировал выручку в размере 2 рублей.
Оборачиваемость оценивают в динамике — растёт деловая активность или падает. При отрицательной динамике и/или при значении ОА меньше единицы последует отказ в кредите. Исключение составляют несколько отраслей, например, аренда недвижимости.
В процессе подготовки финансовых данных для проверки банком вы можете ориентироваться на таблицу, представленную ниже. Можно спланировать показатели компании таким образом, чтобы вероятность одобрения заявки оказалась максимальной.
Залоги и поручительства
Важным фактором для принятия решения о выдаче займа является наличие обеспечения — залога или поручительства. Тема обеспечения — отдельная огромная планета. В рамках статьи коротко рассмотрим рейтинг предпочтения со стороны банков.
Сразу оговорюсь, что объекты залога должны быть надлежащим образом оформлены и находиться в нормальном эксплуатационном состоянии. То есть такой объект недвижимости, как полуразрушенный завод на большом расстоянии от областного центра и находящийся на земле с сомнительной регистрацией, не вызовет у банка никакого оптимизма, хотя оценка независимого оценщика будет выражаться цифрой с семью нулями.
Рейтинг обеспечения с точки зрения банка
Одним словом, чем лучше залог, тем выше вероятность одобрения кредита.
Ещё одним немаловажным фактором является оценка владельцев бизнеса (бенефициаров) и оформления личного поручительства. Требования к владельцам достаточно стандартные:
наличие значимого личного имущества (дом, квартира, автомобиль, депозит и прочее);
положительная кредитная история;
отсутствие действующих судебных разбирательств, в которых владелец выступает ответчиком;
отсутствие действующих исполнительных производств.
Что точно помешает взять кредит
Кроме оценки финансового положения, банк проверяет наличие, так называемых, стоп-факторов. К ним относятся:
отрицательная кредитная история;
наличие действующих судебных разбирательств, в которых заёмщик выступает ответчиком;
наличие действующих исполнительных производств;
убыток на протяжении минимум 2 лет;
период работы предприятия менее полугода.
Этот список неисчерпывающий, так как банки могут на основании своей практики применять иные стоп-факторы. Наличие одного из перечисленных моментов практически гарантирует остановку заявки на кредит.
Подытожим
Выполнение всех условий по финансовому положению, наличию ликвидного обеспечения и требований к бенефициарам сделает ваше предприятие крайне привлекательным для банков, чтобы те выдали кредит. При этом компании следует избегать стоп-факторов. И прежде чем идти за займом, следует проверить бизнес на соответствие минимальным требованиям банков.
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