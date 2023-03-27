Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Материал написал специально для блога «Помощник финансиста».

Автор: Николай Пилецкий — директор Московского областного фонда микрофинансирования.

Три способа оценки кредитоспособности

Существует несколько способов оценки кредитного риска:

автоматизированный подход — скоринг;

аналитический метод с использованием человеческого труда;

смешанный способ, когда скоринг используется для первичной оценки, а финальную проверку делает аналитик.

Скоринг

Скоринг — автоматизированная процедура, в основе которой сбор и статистическая обработка данных о потенциальном заёмщике с присвоением ему балла или рейтинга.

Чем выше балл или рейтинг, тем выше вероятность получения запрашиваемой суммы кредита.

Применяется скоринг, как правило, для оценки кредитоспособности физических лиц при потоковом или онлайн-кредитовании.

Система обрабатывает социальные, поведенческие и финансовые данные заёмщика. Она оценивает, кто вы, как себя ведёте в обществе, какие у вас интересы, какой ваш доход и как вы платите по обязательствам.

Часть сведений заёмщик сообщает о себе в анкете, часть данных система получает из открытых источников с согласия претендента на кредит.

Этапы скоринга

1. Заполнение анкеты заёмщиком и предоставление согласия на обработку данных.

2. Запрос банком информации в бюро кредитных историй, в налоговую службу, службу судебных приставов и прочее.

3. Анализ системой социальных сетей и интернет-активности потенциального заёмщика.

4. Выявление несоответствий данных в анкете с информацией, полученной из открытых источников.

5. Оценка обработанной информации и присвоение рейтинга.

6. Принятие решения: выдать запрашиваемую сумму, предоставить меньшую сумму, отказать в кредите.

Аналитическая оценка

Аналитическая оценка — основной способ определения уровня кредитного риска предприятия. В первую очередь анализируется финансовое положение потенциального заёмщика. Процедура включает в себя несколько обязательных этапов:

определение уровня ликвидности;

расчёт рентабельности;

выявление степени автономности предприятия;

определение оборачиваемости активов.

На оценку рисков и финансового положения клиента банки прямо или косвенно выделяют до половины своих сотрудников. Это непосредственно аналитики, рисковики, методологи, безопасники, залоговики, клиентщики и специалисты последующего контроля.

Каждый банк формирует несколько томов нормативной документации для оценки заёмщиков. Несмотря на регламентированность процесса, один и тот же заёмщик разными аналитиками может оценён по-разному. Встречались ситуации, когда один выступал за предоставление кредита, другой — против. Несмотря на определённое «шаманство» всё же можно говорить об оценке финансового положения как о системе.

Как банки оценивают бизнес

Разберёмся с тем, на что банк обращает внимание при выдаче кредита и как аналитики рассчитывают показатели компании.

Ликвидность

Ликвидность — возможность предприятия достаточно быстро превращать свои активы — товары, дебиторскую задолженность, запасы — в деньги. Они необходимы для оплаты обязательств перед поставщиками, персоналом, ФНС и банками.

В идеале сроки между погашением обязательств и сроки получения денег от продаж должны соответствовать друг другу. Идеальное соотношение статей активов и пассивов графически выглядит как новогодняя ель.

Однако на практике бизнес редко похож на «ель», баланс скорее похож на пожар в диком лесу. Поэтому банк должен понять, может ли предприятие своевременно погашать обязательства.

Есть множество способов расчёта ликвидности. Как правило, для оценки банки используют коэффициент абсолютной ликвидности КА и коэффициент текущей ликвидности КТ.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую долю сверхсрочных и краткосрочных обязательств можно быстро погасить деньгами в течение 1−7 дней. Нормативное значение равно 0,2.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую долю сверхсрочных и краткосрочных обязательств можно погасить в периоде от 7 до 30 дней оборотными активами. Нормативное значение равно 1, и оно, как правило, выполняется потенциальными заёмщиками.

Рентабельность

Следующий показатель — это рентабельность деятельности, или ещё говорят «эффективность». Чаще всего кредитные специалисты анализируют рентабельность активов и рентабельность капитала.

Рентабельность активов (RoA) представляет собой соотношение прибыли к активам предприятия. То есть, сколько в процентах заработала компания.

Данный показатель сравнивается со среднеотраслевыми показателями рентабельности и здравым смыслом. Если RoA будет меньше 5−10%, то вероятность получения кредита будет небольшой. Также рассчитывается и оценивается показатель рентабельности капитала (RoE) — сколько в процентах зарабатывает собственник бизнеса.

Если RoE будет на уровне процентов по депозиту, то возникнет вопрос в целесообразности вложения капитала в подобный бизнес, собственнику проще отнести деньги в банк и не заниматься операционной деятельностью. В малом бизнесе рекомендуемый показатель RoE более 20%.

Автономность

Автономность предприятия выражается коэффициентом автономии (КА), который рассчитывается следующим образом:

Чем выше коэффициент, тем более финансово устойчивым является предприятие. Оптимальным является значение 0,5. Это означает, что собственник и кредиторы вложились в бизнес 50/50. Со значением КА менее 0,3 решение может быть принято не в пользу заемщика.

Оборачиваемость

Оборачиваемость активов (ОА) — ещё один показатель, который анализируется банком в обязательном порядке. Выглядит соотношение так:

Данный коэффициент отражает деловую активность бизнеса, или ещё говорят об интенсивности использования активов. Если ОА равно 2, то это означает, что 1 рубль активов сгенерировал выручку в размере 2 рублей.

Оборачиваемость оценивают в динамике — растёт деловая активность или падает. При отрицательной динамике и/или при значении ОА меньше единицы последует отказ в кредите. Исключение составляют несколько отраслей, например, аренда недвижимости.

В процессе подготовки финансовых данных для проверки банком вы можете ориентироваться на таблицу, представленную ниже. Можно спланировать показатели компании таким образом, чтобы вероятность одобрения заявки оказалась максимальной.

Залоги и поручительства

Важным фактором для принятия решения о выдаче займа является наличие обеспечения — залога или поручительства. Тема обеспечения — отдельная огромная планета. В рамках статьи коротко рассмотрим рейтинг предпочтения со стороны банков.

Сразу оговорюсь, что объекты залога должны быть надлежащим образом оформлены и находиться в нормальном эксплуатационном состоянии. То есть такой объект недвижимости, как полуразрушенный завод на большом расстоянии от областного центра и находящийся на земле с сомнительной регистрацией, не вызовет у банка никакого оптимизма, хотя оценка независимого оценщика будет выражаться цифрой с семью нулями.

Рейтинг обеспечения с точки зрения банка

Одним словом, чем лучше залог, тем выше вероятность одобрения кредита.

Ещё одним немаловажным фактором является оценка владельцев бизнеса (бенефициаров) и оформления личного поручительства. Требования к владельцам достаточно стандартные:

наличие значимого личного имущества (дом, квартира, автомобиль, депозит и прочее);

положительная кредитная история;

отсутствие действующих судебных разбирательств, в которых владелец выступает ответчиком;

отсутствие действующих исполнительных производств.

Что точно помешает взять кредит

Кроме оценки финансового положения, банк проверяет наличие, так называемых, стоп-факторов. К ним относятся:

отрицательная кредитная история;

наличие действующих судебных разбирательств, в которых заёмщик выступает ответчиком;

наличие действующих исполнительных производств;

убыток на протяжении минимум 2 лет;

период работы предприятия менее полугода.

Этот список неисчерпывающий, так как банки могут на основании своей практики применять иные стоп-факторы. Наличие одного из перечисленных моментов практически гарантирует остановку заявки на кредит.

Подытожим

Выполнение всех условий по финансовому положению, наличию ликвидного обеспечения и требований к бенефициарам сделает ваше предприятие крайне привлекательным для банков, чтобы те выдали кредит. При этом компании следует избегать стоп-факторов. И прежде чем идти за займом, следует проверить бизнес на соответствие минимальным требованиям банков.

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