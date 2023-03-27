Кредитование

Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита

При выдаче денег компании банки всегда оценивают вероятность неисполнения заёмщиком обязательств. Если банк решит, что кредитные риски низкие, компания получит кредит, а если риск невозврата окажется высоким, банк откажет в займе. Рассказываем, как рассчитать кредитный риск и на какие бизнес-показатели обратить внимание.

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Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита

Материал написал специально для блога «Помощник финансиста».

Автор: Николай Пилецкий — директор Московского областного фонда микрофинансирования.

Три способа оценки кредитоспособности

Существует несколько способов оценки кредитного риска:

  • автоматизированный подход — скоринг;

  • аналитический метод с использованием человеческого труда;

  • смешанный способ, когда скоринг используется для первичной оценки, а финальную проверку делает аналитик.

Скоринг

Скоринг — автоматизированная процедура, в основе которой сбор и статистическая обработка данных о потенциальном заёмщике с присвоением ему балла или рейтинга.

Чем выше балл или рейтинг, тем выше вероятность получения запрашиваемой суммы кредита.

Применяется скоринг, как правило, для оценки кредитоспособности физических лиц при потоковом или онлайн-кредитовании.

Система обрабатывает социальные, поведенческие и финансовые данные заёмщика. Она оценивает, кто вы, как себя ведёте в обществе, какие у вас интересы, какой ваш доход и как вы платите по обязательствам.

Часть сведений заёмщик сообщает о себе в анкете, часть данных система получает из открытых источников с согласия претендента на кредит.

Этапы скоринга

1. Заполнение анкеты заёмщиком и предоставление согласия на обработку данных.

2. Запрос банком информации в бюро кредитных историй, в налоговую службу, службу судебных приставов и прочее.

3. Анализ системой социальных сетей и интернет-активности потенциального заёмщика.

4. Выявление несоответствий данных в анкете с информацией, полученной из открытых источников.

5. Оценка обработанной информации и присвоение рейтинга.

6. Принятие решения: выдать запрашиваемую сумму, предоставить меньшую сумму, отказать в кредите.

Аналитическая оценка

Аналитическая оценка — основной способ определения уровня кредитного риска предприятия. В первую очередь анализируется финансовое положение потенциального заёмщика. Процедура включает в себя несколько обязательных этапов:

  • определение уровня ликвидности;

  • расчёт рентабельности;

  • выявление степени автономности предприятия;

  • определение оборачиваемости активов.

На оценку рисков и финансового положения клиента банки прямо или косвенно выделяют до половины своих сотрудников. Это непосредственно аналитики, рисковики, методологи, безопасники, залоговики, клиентщики и специалисты последующего контроля.

Каждый банк формирует несколько томов нормативной документации для оценки заёмщиков. Несмотря на регламентированность процесса, один и тот же заёмщик разными аналитиками может оценён по-разному. Встречались ситуации, когда один выступал за предоставление кредита, другой — против. Несмотря на определённое «шаманство» всё же можно говорить об оценке финансового положения как о системе.

Как банки оценивают бизнес

Разберёмся с тем, на что банк обращает внимание при выдаче кредита и как аналитики рассчитывают показатели компании.

Ликвидность

Ликвидность — возможность предприятия достаточно быстро превращать свои активы — товары, дебиторскую задолженность, запасы — в деньги. Они необходимы для оплаты обязательств перед поставщиками, персоналом, ФНС и банками.

В идеале сроки между погашением обязательств и сроки получения денег от продаж должны соответствовать друг другу. Идеальное соотношение статей активов и пассивов графически выглядит как новогодняя ель.

Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Однако на практике бизнес редко похож на «ель», баланс скорее похож на пожар в диком лесу. Поэтому банк должен понять, может ли предприятие своевременно погашать обязательства.

Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Есть множество способов расчёта ликвидности. Как правило, для оценки банки используют коэффициент абсолютной ликвидности КА и коэффициент текущей ликвидности КТ.

Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую долю сверхсрочных и краткосрочных обязательств можно быстро погасить деньгами в течение 1−7 дней. Нормативное значение равно 0,2.

Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую долю сверхсрочных и краткосрочных обязательств можно погасить в периоде от 7 до 30 дней оборотными активами. Нормативное значение равно 1, и оно, как правило, выполняется потенциальными заёмщиками.

Рентабельность

Следующий показатель — это рентабельность деятельности, или ещё говорят «эффективность». Чаще всего кредитные специалисты анализируют рентабельность активов и рентабельность капитала.

Рентабельность активов (RoA) представляет собой соотношение прибыли к активам предприятия. То есть, сколько в процентах заработала компания.

Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Данный показатель сравнивается со среднеотраслевыми показателями рентабельности и здравым смыслом. Если RoA будет меньше 5−10%, то вероятность получения кредита будет небольшой. Также рассчитывается и оценивается показатель рентабельности капитала (RoE) — сколько в процентах зарабатывает собственник бизнеса.

Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Если RoE будет на уровне процентов по депозиту, то возникнет вопрос в целесообразности вложения капитала в подобный бизнес, собственнику проще отнести деньги в банк и не заниматься операционной деятельностью. В малом бизнесе рекомендуемый показатель RoE более 20%.

Автономность

Автономность предприятия выражается коэффициентом автономии (КА), который рассчитывается следующим образом:

Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Чем выше коэффициент, тем более финансово устойчивым является предприятие. Оптимальным является значение 0,5. Это означает, что собственник и кредиторы вложились в бизнес 50/50. Со значением КА менее 0,3 решение может быть принято не в пользу заемщика.

Оборачиваемость

Оборачиваемость активов (ОА) — ещё один показатель, который анализируется банком в обязательном порядке. Выглядит соотношение так:

Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Данный коэффициент отражает деловую активность бизнеса, или ещё говорят об интенсивности использования активов. Если ОА равно 2, то это означает, что 1 рубль активов сгенерировал выручку в размере 2 рублей.

Оборачиваемость оценивают в динамике — растёт деловая активность или падает. При отрицательной динамике и/или при значении ОА меньше единицы последует отказ в кредите. Исключение составляют несколько отраслей, например, аренда недвижимости.

В процессе подготовки финансовых данных для проверки банком вы можете ориентироваться на таблицу, представленную ниже. Можно спланировать показатели компании таким образом, чтобы вероятность одобрения заявки оказалась максимальной.

Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Залоги и поручительства

Важным фактором для принятия решения о выдаче займа является наличие обеспечения — залога или поручительства. Тема обеспечения — отдельная огромная планета. В рамках статьи коротко рассмотрим рейтинг предпочтения со стороны банков.

Сразу оговорюсь, что объекты залога должны быть надлежащим образом оформлены и находиться в нормальном эксплуатационном состоянии. То есть такой объект недвижимости, как полуразрушенный завод на большом расстоянии от областного центра и находящийся на земле с сомнительной регистрацией, не вызовет у банка никакого оптимизма, хотя оценка независимого оценщика будет выражаться цифрой с семью нулями.

Рейтинг обеспечения с точки зрения банка

Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Одним словом, чем лучше залог, тем выше вероятность одобрения кредита.

Ещё одним немаловажным фактором является оценка владельцев бизнеса (бенефициаров) и оформления личного поручительства. Требования к владельцам достаточно стандартные:

  • наличие значимого личного имущества (дом, квартира, автомобиль, депозит и прочее);

  • положительная кредитная история;

  • отсутствие действующих судебных разбирательств, в которых владелец выступает ответчиком;

  • отсутствие действующих исполнительных производств.

Что точно помешает взять кредит

Кроме оценки финансового положения, банк проверяет наличие, так называемых, стоп-факторов. К ним относятся:

  • отрицательная кредитная история;

  • наличие действующих судебных разбирательств, в которых заёмщик выступает ответчиком;

  • наличие действующих исполнительных производств;

  • убыток на протяжении минимум 2 лет;

  • период работы предприятия менее полугода.

Этот список неисчерпывающий, так как банки могут на основании своей практики применять иные стоп-факторы. Наличие одного из перечисленных моментов практически гарантирует остановку заявки на кредит.

Подытожим

Выполнение всех условий по финансовому положению, наличию ликвидного обеспечения и требований к бенефициарам сделает ваше предприятие крайне привлекательным для банков, чтобы те выдали кредит. При этом компании следует избегать стоп-факторов. И прежде чем идти за займом, следует проверить бизнес на соответствие минимальным требованиям банков.

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Иван Шестак
Иван Шестак
Редактор в Сервис Финансист

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