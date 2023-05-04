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Иван Шестак
Нотариат

Хочу выписать приятелю доверенность на своё ИП. Как её оформить в России и за рубежом?

В последнее время в России выросла потребность в доверенностях. Она может касаться не только квартиры или машины, но и даже бизнеса. В этой статье простыми словами разберём, в каких ситуациях нужна доверенность, как сделать её для ООО и ИП, и можно ли её оформить, находясь за пределами РФ.
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Хочу выписать приятелю доверенность на своё ИП. Как её оформить в России и за рубежом?

Начнём с простого. Что такое доверенность?

Это документ, который позволяет лицу выполнять определенные действия от имени доверителя. Список разрешённых действий прописывается в самой доверенности.

Так, можно выдать доверенность своему адвокату, чтобы он представлял ваши интересы в суде. В этом случае в документе указывается, что доверитель разрешает юристу представлять его интересы в суде в качестве истца, ответчика, предъявлять и отзывать иски, отказываться от исковых требований, знакомиться с доказательствами, обжаловать судебные акты, заключать мировое соглашение.

Насколько точные формулировки должны быть в доверенности?

Доверенность может содержать общие формулировки, такие как «представление интересов доверителя в арбитражных судах».

Однако некоторые действия по закону должны быть напрямую указаны в доверенности. Например, если вы хотите, чтобы юрист мог за вас отказаться от иска, этот пункт нужно специально прописать в доверенности.

Если доверенность выдается на распоряжение какими-либо активами, лучше напрямую указать, какие сделки может совершить поверенный и с каким имуществом.

В каких случаях используется доверенность?

Список полномочий указывается в самой доверенности. Речь может идти как об использовании машины и снятии денег с банковского счёта, так и о заключении различных сделок.

Например, очень часто по доверенности заключают сделки: купли-продажи недвижимости, транспортных средств или долей участия в бизнесе.

Прямо сейчас особенно актуальным стало получение по доверенности документов. Например, по доверенности можно получить справку о несудимости или справку об отсутствии государственной регистрации заключения брака.

Нужно ли проверять действительность доверенности?

Обязательно. Если вы собираетесь работать с другим лицом по доверенности, её нужно проверить на специальном сайте. В противном случае может оказаться, что доверитель уже отозвал документ или что доверенность поддельная.

Как оформить доверенность юридическому лицу?

Доверенности, например, от имени ООО или АО выдаются в простой письменной форме с печатью и подписью руководителя организации. Аналогичный подход работает и в случае ИП.

Исключение составляют доверенности, которые выданы для:

  • совершения сделок, которые требуют нотариальной формы;

  • подачи заявлений о государственной регистрации прав или сделок;

  • совершения сделок по распоряжению правами, которые зарегистрированы в государственных реестрах.

Например, организации нужно удостоверять доверенность нотариально, если она будет использоваться при заключении ряда сделок — по распоряжению долями участия в ООО или недвижимым имуществом, которое находится в России.

Как оформить доверенность физическому лицу?

Как правило, такие доверенности должны быть удостоверены нотариально.

Исключение составляют доверенности, которые выданы для использования в судах общей юрисдикции. Согласно статье 53 Гражданского процессуального кодекса, такие документы может удостоверить:

  • организация, где учится или работает доверитель;

  • ТСЖ, ЖСК или управляющая организация по месту жительства доверителя;

  • командир соответствующей воинской части или профессиональной военной образовательной организации.

А может ли сделать доверенность человек, которого мобилизовали?

Да. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности военнослужащих, которые удостоверил командир соответствующей части, соединения, учреждения или заведения.

Аналогичный статус получают и доверенности военнослужащих и других лиц в военно-лечебных учреждениях. В этом случае доверенность может быть удостоверена начальником учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом.

Можно ли оформить доверенность, если находишься в другой стране?

Доверенность на территории другой страны можно оформить в консульстве РФ.

С некоторыми странами у России есть соглашения, которые позволяют признавать доверенности без дополнительных формальностей. К этому списку относятся, например:

  • Азербайджан;

  • Армения;

  • Белоруссия;

  • Казахстан;

  • Кыргызстан (Киргизия);

  • Молдова;

  • Таджикистан;

  • Туркменистан;

  • Узбекистан.

Это означает, что доверенность в таких странах можно сделать не только в российском консульстве, но и у любого нотариуса.

А как это работает в других странах?

В других странах, помимо удостоверения в консульстве РФ, доверенность можно:

  • удостоверить у любого иностранного нотариуса — можно сделать двуязычную доверенность и указать полномочия на иностранном и русском языке;

  • легализовать или проставить апостиль;

  • направить в Россию;

  • заверить перевод иностранного текста у российского нотариуса — например, в части проставленного апостиля и удостоверительных надписей иностранного нотариуса.

Такой вариант с учетом сроков оформления в первую очередь актуален для 124 стран, которые являются участниками так называемой Конвенции об апостиле.

Автор: Ольга Кокоз, адвокат.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

15 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Нотариат

    Хочу выписать приятелю доверенность на своё ИП. Как её оформить в России и за рубежом?

    В последнее время в России выросла потребность в доверенностях. Она может касаться не только квартиры или машины, но и даже бизнеса. В этой статье простыми словами разберём, в каких ситуациях нужна доверенность, как сделать её для ООО и ИП, и можно ли её оформить, находясь за пределами РФ.

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