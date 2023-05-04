Хочу выписать приятелю доверенность на своё ИП. Как её оформить в России и за рубежом?

Начнём с простого. Что такое доверенность?
Это документ, который позволяет лицу выполнять определенные действия от имени доверителя. Список разрешённых действий прописывается в самой доверенности.
Так, можно выдать доверенность своему адвокату, чтобы он представлял ваши интересы в суде. В этом случае в документе указывается, что доверитель разрешает юристу представлять его интересы в суде в качестве истца, ответчика, предъявлять и отзывать иски, отказываться от исковых требований, знакомиться с доказательствами, обжаловать судебные акты, заключать мировое соглашение.
Насколько точные формулировки должны быть в доверенности?
Доверенность может содержать общие формулировки, такие как «представление интересов доверителя в арбитражных судах».
Однако некоторые действия по закону должны быть напрямую указаны в доверенности. Например, если вы хотите, чтобы юрист мог за вас отказаться от иска, этот пункт нужно специально прописать в доверенности.
Если доверенность выдается на распоряжение какими-либо активами, лучше напрямую указать, какие сделки может совершить поверенный и с каким имуществом.
В каких случаях используется доверенность?
Список полномочий указывается в самой доверенности. Речь может идти как об использовании машины и снятии денег с банковского счёта, так и о заключении различных сделок.
Например, очень часто по доверенности заключают сделки: купли-продажи недвижимости, транспортных средств или долей участия в бизнесе.
Прямо сейчас особенно актуальным стало получение по доверенности документов. Например, по доверенности можно получить справку о несудимости или справку об отсутствии государственной регистрации заключения брака.
Нужно ли проверять действительность доверенности?
Обязательно. Если вы собираетесь работать с другим лицом по доверенности, её нужно проверить на специальном сайте. В противном случае может оказаться, что доверитель уже отозвал документ или что доверенность поддельная.
Как оформить доверенность юридическому лицу?
Доверенности, например, от имени ООО или АО выдаются в простой письменной форме с печатью и подписью руководителя организации. Аналогичный подход работает и в случае ИП.
Исключение составляют доверенности, которые выданы для:
совершения сделок, которые требуют нотариальной формы;
подачи заявлений о государственной регистрации прав или сделок;
совершения сделок по распоряжению правами, которые зарегистрированы в государственных реестрах.
Например, организации нужно удостоверять доверенность нотариально, если она будет использоваться при заключении ряда сделок — по распоряжению долями участия в ООО или недвижимым имуществом, которое находится в России.
Как оформить доверенность физическому лицу?
Как правило, такие доверенности должны быть удостоверены нотариально.
Исключение составляют доверенности, которые выданы для использования в судах общей юрисдикции. Согласно статье 53 Гражданского процессуального кодекса, такие документы может удостоверить:
организация, где учится или работает доверитель;
ТСЖ, ЖСК или управляющая организация по месту жительства доверителя;
командир соответствующей воинской части или профессиональной военной образовательной организации.
А может ли сделать доверенность человек, которого мобилизовали?
Да. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности военнослужащих, которые удостоверил командир соответствующей части, соединения, учреждения или заведения.
Аналогичный статус получают и доверенности военнослужащих и других лиц в военно-лечебных учреждениях. В этом случае доверенность может быть удостоверена начальником учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом.
Можно ли оформить доверенность, если находишься в другой стране?
Доверенность на территории другой страны можно оформить в консульстве РФ.
С некоторыми странами у России есть соглашения, которые позволяют признавать доверенности без дополнительных формальностей. К этому списку относятся, например:
Азербайджан;
Армения;
Белоруссия;
Казахстан;
Кыргызстан (Киргизия);
Молдова;
Таджикистан;
Туркменистан;
Узбекистан.
Это означает, что доверенность в таких странах можно сделать не только в российском консульстве, но и у любого нотариуса.
А как это работает в других странах?
В других странах, помимо удостоверения в консульстве РФ, доверенность можно:
удостоверить у любого иностранного нотариуса — можно сделать двуязычную доверенность и указать полномочия на иностранном и русском языке;
легализовать или проставить апостиль;
направить в Россию;
заверить перевод иностранного текста у российского нотариуса — например, в части проставленного апостиля и удостоверительных надписей иностранного нотариуса.
Такой вариант с учетом сроков оформления в первую очередь актуален для 124 стран, которые являются участниками так называемой Конвенции об апостиле.
Автор: Ольга Кокоз, адвокат.
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