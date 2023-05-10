«Кого мне надо уволить, а кому сократить зарплату?» И чем ещё не должен заниматься финансовый директор

Наверняка ты думаешь: «Сейчас найму финансового директора, он и в продажах разберётся, и с банками будет общаться, и всех руководителей возьмёт под контроль, и налоговой нос утрёт». Но мы сломаем красивую картинку «финдира-супергероя». Объясняем на пальцах, какими вопросами не занимается финдир для малого и среднего бизнеса.

Автор: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.

Не ведёт и не собирает первичку

Чтобы кашу из цифр разложить по полочкам, финансовый директор разрабатывает архитектуру управленческого учёта:

готовит шаблоны отчётов;

делает регламенты, инструкции, описывает правила их заполнения;

контролирует сроки и правильность заполнения отчётов.

Финансовый директор должен видеть бизнес сверху: отслеживать взаимосвязи, постоянно работать над улучшениями. Но если финдир будет сам заполнять отчёты и собирать первичные документы, тогда его фокуса не хватит на улучшения и анализ.

Не консультирует по вопросам налогового учёта

Конечно, финансовый директор должен знать правила начисления налогов и системы налогообложения. Но он не отслеживает изменения в законодательстве, чтобы дать полноценную консультацию и быть уверенным, что это не навредит бизнесу.

Финансовый директор может просчитать, как та ли иная система налогообложения влияет на чистую прибыль компании. Разработать такой отчёт, чтобы задолженность по налогам была видна ежемесячно, а не за день до уплаты налогов.

Отслеживать изменения в законодательстве должен бухгалтер. Именно он определяет, сколько платить налогов государству, и знает показатели по рекомендуемой налоговой нагрузке. В паре с финдиром бухгалтер тестирует все варианты на финансовой модели.

Не автоматизирует финансовый хаос

Моя любимая фраза «Если автоматизировать бардак, мы получим автоматизированный бардак». И финансовый директор этим заниматься не должен.

Сначала специалист должен выстроить архитектуру управленческого учёта и только потом автоматизировать тот порядок, который получился. При этом заниматься автоматизацией финдир должен тоже не в одиночку, а совместно с программистами.

Не принимает управленческие решения

«Вы посмотрите, посчитайте и скажите, кого мне надо уволить, а кому сократить зарплату и на сколько», — написал мне собственник одной из компании. Финансовый директор не может взять ответственность за принятия управленческих решений вместо собственника.

Собственнику важно понимать, что бизнес — его, а не финдира. Только предприниматель ответственен за чистую прибыль.

Финансовый директор укажет какому подрядчику не платить, а этот подрядчик может отвечать за привлечение клиентов в компанию. Финансовый результат компании — это последствия решений, которые принимает собственник компании, а не финансовый директор.

Финдир может проиграть сценарии на финмодели; посмотреть, что будет, если мы откажемся от тех или иных расходов, как это повлияет на общий результат компании.

Не договаривается о кредитах

Есть специальные люди — кредитные специалисты. Это не те, что сидят в банках, а те, что помогают оформить кредит. Они мониторят ставки и условия, могут посоветовать, в какой банк обратиться.

С финансовым директором необходимо просчитать:

стоит ли брать кредит вообще;

может ли бизнес позволить ставку кредита, которую предлагает банк;

на каких условиях компания может осилить кредит.

Что ещё не делает финансовый директор

Не консультирует по юридическим вопросам.

Не собирает дебиторку.

С этими запросами всё меньше начинают обращаться к финансовому директору. Это значит, что многие предприниматели понимают, что для качественной работы нужны разные специалисты.

Что делать, если к финдиру пришли с такими запросами

В идеале до начала сотрудничества проговорить, чем вы занимаетесь , а чем нет. Нужно подробно объяснить клиенту, почему определенными вопросами вы не можете заниматься. Эта статья вам поможет.

Проговорите, чем вы можете быть полезны, даже в тех вопросах, которыми не занимаетесь. Я, например, всегда советую специалиста по оптимизации налоговой нагрузки, если в компании нужно разработать схему системы налогообложения.

Договаривайтесь с собственником на берегу, до начала сотрудничества. А если всё-таки к вам поступил неквалифицированный запрос, проговорите ещё раз, чем вы будете полезны и как сможете помочь.

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