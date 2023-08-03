Заёмные средства: стоит ли бизнесу их брать

Заёмные средства для бизнеса — одновременно и возможность, и риск. С одной стороны, не хочется дополнительной долговой нагрузки. С другой — если компания намерена продолжать развиваться, кредит поможет сделать это быстрее. Разбираемся, зачем бизнесу нужны заёмные средства, как определить их допустимый объём и что делать в период высокой неопределённости.

Автор: Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании» в АРБ Про.

Как заёмные средства помогают бизнесу расти

Чтобы ответить на этот вопрос сначала надо выбрать показатель для оценки роста компании. Одна из основных задач бизнеса — получать прибыль, то есть получать отдачу от вложенного капитала. Понять, насколько хорошо компания справляется с достижением этой цели, можно с помощью расчёта рентабельности собственного капитала (ROE, Return on Equity).

ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал

К собственному капиталу относятся вложения всех собственников компании, а также нераспределённая прибыль, которая осталась на счетах предприятия.

Как анализировать рентабельность собственного капитала

Рост ROE означает, что компания получает всё больше прибыли без дополнительных инвестиций в собственный капитал. Для собственников это знак, что они могут спокойно выводить свои дивиденды.



Однако для более качественного анализа надо понять, за счёт чего растёт показатель рентабельности собственного капитала. От чего зависит ROE, лучше всего показывает формула Дюпон:

ROE = (Чистая прибыль / Выручка) x (Выручка / Активы) x (Активы / Собственный капитал)

Как работать с этой формулой?

Чистая прибыль / Выручка

С первым элементом всё достаточно просто — это рентабельность бизнеса. Чем она выше, тем лучше. Если ROE растёт за счёт повышения рентабельности бизнеса, всё замечательно.

Выручка / Активы

Второй элемент формулы — оборачиваемость активов. Рост этого коэффициента говорит, например, о том, что предприятие производит всё больше продукции без открытия дополнительных цехов, а значит, оборудование работает эффективно.



Другой способ достигнуть роста оборачиваемости — не заводить у себя лишних активов, быстро избавляться от неликвидов и наращивать объёмы продаж. Например, организовать цепочку поставок так, что на складе будет находиться лишь минимально необходимый объём запасов. Если рост ROE сопровождается ростом оборачиваемости активов, это благоприятная динамика.

Активы / Собственный капитал

С третьим элементом — коэффициентом капитализации — сложнее. Чтобы рос ROE, нужен и подъём коэффициента капитализации. Компания должна увеличивать свои активы, не прибегая к капиталу собственников, то есть за счёт привлечения заёмных средств.



Аналитики считают, что коэффициент капитализации не должен быть главным фактором роста ROE. Если рентабельность собственного капитала растёт исключительно благодаря привлечению заёмных средств при низкой рентабельности и оборачиваемости, это сигнализирует о высоких рисках для устойчивости бизнеса.



Такая ситуация допустима на старте бизнеса или в момент инвестиций и резкого роста. Но задерживаться на этом этапе надолго не стоит. Получив «инъекцию» заёмных средств, бизнес должен эффективно, то есть с высокими рентабельностью и оборачиваемостью, пустить их в дело.

Как установить свою «меру» привлечения заёмных средств

Если кредит краткосрочный

Чтобы понять, какой объём кредита потянет компания, есть два варианта. Один — через показатели, которыми руководствуется банк при выдаче займа. Второй — через расчёт отношения долга к EBITDA.

Вариант 1. Расчёт финансовых коэффициентов

Чтобы узнать допустимый объём заёмных средств, можно обратить внимание на набор финансовых коэффициентов, который используют банки, оценивая компанию как заёмщика.



Как правило, туда входят все коэффициенты ликвидности, рентабельность и финансовая устойчивость. Для них известны нормативы, а собственные показатели легко посчитать, имея под рукой отчёт о прибыли и убытках и баланс.

Если ваши показатели соответствуют нормативам благополучного финансового состояния, можно рассчитать, как эти коэффициенты будут меняться в зависимости от объёма привлечённых заёмных средств. Это поможет найти его предельно допустимое значение.



Если компания ощущает дефицит денежных средств, то коэффициенты будут ниже нормы. Решать эту проблему, просто закрывая дыры в бюджете заёмными средствами, — плохая идея.

Вариант 2. Расчёт отношения долга к EBITDA

Есть более простая практика измерения допустимой долговой нагрузки — расчёт соотношения долг / EBITDA.

EBITDA — сумма прибыли до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации. Этот показатель близок к операционной прибыли и денежному потоку от операционной деятельности.

Чтобы кредитная нагрузка не похоронила бизнес, многие предприниматели устанавливают для своей компании лимит: соотношение долг / EBITDA не должно превышать 2 или 3. То есть компания не набирает займов больше, чем 2−3 годовые прибыли.

Если кредит долгосрочный

Расчёт финансовых показателей или отношения долга к EBITDA не применяется, если речь идёт о долгосрочных кредитах. При анализе такой вид заёмных средств часто приравнивают к собственному капиталу, он не ухудшает финансовую устойчивость бизнеса в текущем периоде. Принимая решение взять долгосрочный кредит, надо в первую очередь думать о том, способна ли компания завершить инвестиционный проект в срок и в рамках бюджета, а также насколько вероятна его окупаемость.

Здравый смысл

Конечно, предпринимательство — это всегда риск и нельзя точно предугадать, что и как получится. Но если вы хорошо знаете свой продукт, своего клиента и каналы сбыта, можно уверенно брать краткосрочные кредиты. Например, в феврале-марте многие строительные компании привлекают дополнительные средства для покупки материалов, потому что иначе сезон пройдёт мимо них.



Конечно, даже в ситуации со знакомыми товарами в привычных каналах сбыта можно ошибиться в оценке будущих продаж. Кроме того, спрос может неожиданно колебаться под влиянием внешних обстоятельств. Особенно не стоит вписываться в кредитную историю, если вы начинаете продавать новый для вас продукт новым клиентам. Такое можно делать только в рамках собственных средств или привлекая соинвесторов.



Однако если у вас три аргумента «за» кредит и лишь один «против», занимать можно и нужно. Размер займа в этом случае можно описать как «мы это точно отобьём».

Как смотреть на заёмные средства в период высокой неопределённости

Даже во время неопределённости есть неизменные явления:

товары, спрос на которые не упадёт;

компании, которые не собираются сворачивать планы развития;

проекты, которые точно получат поддержку государства.

Если ваш бизнес по основным продуктам и клиентам может рассчитывать на сохранение или даже рост спроса, то вы можете продолжать привлекать заёмные средства. Но делать это стоит, когда у компании есть детализированные и обоснованные планы продаж.



В нестабильное время можно получить поддержку от государства, в том числе в виде льготных кредитов. Следите за такими программами в соответствующих организациях своего региона. Обычно льготная ставка очень выгодная, но нужно внимательно читать условия, чтобы не навлечь на себя наказание за нецелевое использование.



В целом, в условиях неопределённости хорошо применять принцип, который используют магазины при заказе скоропортящейся продукции: лучше меньше, но без потерь.

Лучше заказать 50 банок свежей сметаны и сразу продать их, чем заказать 100 и потом выбросить 30. Не удовлетворить часть спроса часто оказывается выгоднее.

Аналогично большинству компаний лучше привлекать заёмные средства в меньшем размере и только в те проекты, где точно понятно, как получить отдачу.

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