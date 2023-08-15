«И так сойдёт»: почему бизнес не растёт. И что с этим делать?

Бывает так, что все сотрудники от линейного персонала до лиц, принимающих решения, выкладываются на 100%, а дела в компании всё равно идут плохо. В этом материале делимся четырьмя популярными ошибками в управлении и способами их решить.

Неграмотный тимлид

Представьте компанию Devs. Её история началась в далёком 2010 году. Тогда три друга-программиста за бокалом пива решили написать искусственный интеллект. Со временем их бизнес стал расти: в команду взяли маркетологов, специалистов по продаже и копирайтеров. Каждый из основателей возглавил своё подразделение.



Вот только в душе кофаундеры остались стартаперами, а руководить командами не умели. Из-за этого линейные специалисты разочаровывались в себе, увольнялись и жаловались на глупых боссов. Такое часто происходит, когда в стартапах тимлидами становятся «старички», которые не знают, как управлять командой.

Что делать?

Подходить к подбору руководителей стоит тщательно: у специалиста должны быть требуемые soft и hard skills.

Хороший тимлид должен сочетать лидерские и менеджерские качества. Он умеет вдохновлять команду, распределять ресурсы, расставлять приоритеты и оценивать уровень сотрудников. В своей области он, конечно, тоже должен разбираться.

Ещё стоит обратить внимание на ценности нанятых тимлидов: они должны совпадать с видением основателя. Тогда проблем не возникнет.

Нет структуры в отчётности

В компании Devs прислушались к предыдущему совету. Теперь у ребят появились руководители отделов с большим опытом, которые выросли из линейных должностей.



Каждую пятницу сооснователи получают отчёт в Excel от бухгалтерии, выгрузку из CRM-системы от продажников и сообщение в Telegram от маркетологов. Каждый из отчётов говорит о том, что компания должна быть в плюсе, однако руководители чувствуют, что что-то идёт не так.



Дело в том, что разрозненные отчёты не несут такой ценности, как централизованные в рамках одной площадки. Управление — это не только про правильно поставленную задачу, но ещё и про контроль. Для прозрачности процесса следует определить форму контроля заранее.

Что делать?

Все члены команды должны знать, когда проходят общие собрания. Нужно установить периодичность совещаний и вести учёт по утверждённой форме.



Поэтому руководителям нужно определить форму отчётности, составить расписание встреч и заранее сообщать о теме, чтобы каждый участник мог подготовиться.

Руководитель-микроменеджер

Теперь компании Devs понадобился финансовый отчёт за прошлый месяц. Финансовый директор поручает задачу менеджеру, а потом начинает контролировать каждый шаг. Подсказывает, какую формулу добавить, где данных не хватает и какой показатель рассчитать в первую очередь.

Молодой финансист уже составил несколько десятков отчётов и хорошо знаком с процессом. Наверняка он решит, что начальство ему не доверяет. В результате подчинённый перестанет быть самостоятельным и не захочет проявлять инициативу, а финансовый директор потеряет время из-за вовлечённости в текущие задачи.

Совместная работа хороша в том случае, если перед финдиром начинающий стажёр: новичкам нужна помощь и подсказки — это часть обучения. Однако если речь идёт об опытном специалисте, микроменеджмент лишь разозлит и демотивирует.

Что делать?

Принимать активное участие в процессах во время обучения, а после этого поощрять инициативность и не «душить» подчинённых.

Руководитель-«делегирование-для-слабаков»

Вернёмся к финансовому отчёту, финдиру и его подчинённому финансисту. Когда финансовый директор получил запрос, рядом проходил менеджер по продажам Николай. Финдир попросил Николая передать финансисту, что к шести вечера нужно подготовить отчёт.



Николай так и сделал: сказал, что к шести нужно подготовить отчёт. К концу дня на столе лежал отчёт по продажам. В результате финдир расстроился, а финансист не понял, что сделал не так: задача ведь выполнена — отчёт готов к нужному времени

Это пример неправильного делегирования. Когда требуется передать задачу, нужно: определить уровень сложности задания и сопоставить его с квалификацией сотрудника (это было); согласовать дедлайн (с этим финдир тоже справился); передать задачу напрямую, чётко описать требования и при необходимости ответить на вопросы (здесь и произошла ошибка).

Из-за неправильного делегирования руководители разочаровываются в подчинённых, а сотрудники чаще выгорают. Зачастую из-за таких ошибок вышестоящие лица вовсе отказываются передавать задачи.

Что делать?

Сопоставлять сложность задачи с навыками сотрудника, проверять загрузку работника, лично передавать задания с чётким описанием и дедлайном.

В заключение

Это лишь небольшая часть ошибок, с которыми сталкиваются растущие компании. Иногда сложно отойти от привычных способов ведения дел. Однако при росте бизнеса информационные системы, правила и регламенты становятся необходимостью. И это вовсе не значит, что стартап превращается в бюрократическую машину — просто большим организациям нужно больше порядка.

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