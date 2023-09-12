Эмоциональный интеллект. CFO — должность будущего: что важно знать?

Автор: Сергей Гришунин, преподаватель Школы финансов, управляющий директор Национального рейтингового агентства, CFA.
Из конспекта вы узнаете:
как четвёртая промышленная революция сказалась на профессии CFO;
новые инструменты CFO: риск-ориентированное планирование, учёт климатических рисков в финансовом планировании, расширенный риск-менеджмент и другие;
нефинансовая отчётность и роль CFO в её составлении;
эмоциональный интеллект как важное требование к CFO будущего;
как стать лидером в профессии CFO.
Как четвёртая промышленная революция сказалась на профессии CFO
Среда вокруг нас стала непредсказуемой и неоднозначной. Это эпоха, когда победитель забирает всё, эпоха «единорогов», когда стартапы могут достичь мгновенной капитализации в миллиарды долларов, предлагая новую продукцию или услугу. Эпоха несёт с собой новый технологический уклад, цифровизацию во всех сферах жизни.
По данным Банка Англии, переход «к цифре», интерес к большим данным будут способствовать развитию цифровой экономики. Внутри экономики тоже происходит масса сдвигов: автоматизация и машинное обучение, интеграция развивающихся рынков, демографические сдвиги в финансовой профессии. Финансовые институты должны формировать новые стандарты в финансовой деятельности:
разрабатывать альтернативу долгосрочному бюджетному планированию;
цифровизировать финансовую функцию управленческого учёта;
управлять финансами с точки зрения создания и устойчивого поддержания стоимости компании;
измерять нефинансовые ресурсы и управлять интеллектуальным капиталом.
Новые инструменты CFO
Стохастическая бюджетная модель
Инструмент, который можно применять сейчас, — риск-ориентированный подход, когда бюджет зависит от вероятности распределения каждой статьи. Стохастическая бюджетная модель позволяет это сделать. Мы видим в модели фиксированные метрики, к которым привыкли: объём продаж, выручка, расходы. Они формируются из переменных метрик: количества контрактов, цен на продукцию, стоимости сырья.
Основные элементы бюджетирования задаются не фиксированными сценариями цен, а вероятностными распределениями. Мы можем учесть в таких моделях корреляцию между риск-факторами, определить причины их возникновения, например, появление новых конкурентов, фиксировать вероятности распределений.
Управление на основании экономической прибыли
Второй инструмент, который важен для финансового директора и будет развиваться. Управление на основании экономической прибыли — разница между доходностью и используемым капиталом, где используемый капитал — это сумма долгосрочного долга и собственного капитала.
Крайне важно финансовому директору переходить к управлению переменными, основанными на создании экономической прибыли: экономическая добавленная стоимость, полная доходность для акционеров, которые зависят от полной доходности бизнеса, денежной доходности бизнеса.
Экономическая прибыль проходит через управление всеми капиталами компании: человеческий капитал, связанный с ним социальный капитал, интеллектуальный и природный капитал, нужно постараться оптимизировать его использование и обеспечить его своевременное восстановление.
Эмоциональный интеллект — важное требование к CFO будущего
Люди только начали отходить от одного кризиса — тут же получили другой. Поэтому сейчас как никогда важно прокачивать эмоциональный интеллект.
Самосознание. Понимать, как вы себя чувствуете в данный момент, как ваши эмоции могут повлиять на окружающих людей, знать свои слабые и сильные стороны.
Самоконтроль. Поддерживать сотрудников, не нападать, не принимать поспешных и эмоциональных решений.
Современный менеджер должен проявлять эмпатию к своим сотрудникам, это помогает развивать людей в команде. Фидбек, который мы привыкли давать подчиненным, должен базироваться не только на перечислении слабых сторон, но и на сочувствии.
Социальные навыки и нетворкинг также никто не отменял, современный CFO должен быть открыт не только для хороших новостей, но и для плохих.
Что необходимо делать в будущем на должности CFO
В эпоху тревожности CFO будущего должен:
построить гибкую бизнес-культуру. При необходимости радикально менять цепочку ценностей компании, использовать системные, синергетические подходы;
стать координатором, интегратором и тем человеком, который закладывает эти риски в модель;
обеспечить эффективный баланс между устойчивым созданием стоимости и рисками;
обладать качествами визионера и «вожака стаи», конструировать будущее, вести людей за собой, владеть эмоциональным интеллектом;
фокусироваться на создании, развитии и поддержании культуры изменений;
обеспечивать баланс между работой и личным временем, избегать выгорания своего и сотрудников;
комбинировать работы в онлайн- и офлайн-среде;
учиться самому всегда и учить других;
уметь жить в эпоху нестабильности, использовать её в свою пользу.
Тренды в области финансов никто не устанавливает. Это коллективный продукт, работа финансовых институтов, технологических компаний. Установка их — объективный исторический процесс, происходящий по мере развития технологий. Роль климатологов и экологов в последнее время тоже важна, и мы с вами каждый день создаём новые тенденции.
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