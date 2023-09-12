Эмоциональный интеллект. CFO — должность будущего: что важно знать?

Мир меняется. Чтобы оставаться востребованным в профессии, важно всегда находиться в контексте событий и держать руку на пульсе новых профессиональных событий. Вместе со старшим преподавателем Школы финансов ВШЭ исследуем этот вопрос.

Автор: Сергей Гришунин, преподаватель Школы финансов, управляющий директор Национального рейтингового агентства, CFA.

Из конспекта вы узнаете:

как четвёртая промышленная революция сказалась на профессии CFO;

новые инструменты CFO: риск-ориентированное планирование, учёт климатических рисков в финансовом планировании, расширенный риск-менеджмент и другие;

нефинансовая отчётность и роль CFO в её составлении;

эмоциональный интеллект как важное требование к CFO будущего;

как стать лидером в профессии CFO.

Как четвёртая промышленная революция сказалась на профессии CFO

Среда вокруг нас стала непредсказуемой и неоднозначной. Это эпоха, когда победитель забирает всё, эпоха «единорогов», когда стартапы могут достичь мгновенной капитализации в миллиарды долларов, предлагая новую продукцию или услугу. Эпоха несёт с собой новый технологический уклад, цифровизацию во всех сферах жизни.



По данным Банка Англии, переход «к цифре», интерес к большим данным будут способствовать развитию цифровой экономики. Внутри экономики тоже происходит масса сдвигов: автоматизация и машинное обучение, интеграция развивающихся рынков, демографические сдвиги в финансовой профессии. Финансовые институты должны формировать новые стандарты в финансовой деятельности:

разрабатывать альтернативу долгосрочному бюджетному планированию;

цифровизировать финансовую функцию управленческого учёта;

управлять финансами с точки зрения создания и устойчивого поддержания стоимости компании;

измерять нефинансовые ресурсы и управлять интеллектуальным капиталом.

Новые инструменты CFO

Стохастическая бюджетная модель

Инструмент, который можно применять сейчас, — риск-ориентированный подход, когда бюджет зависит от вероятности распределения каждой статьи. Стохастическая бюджетная модель позволяет это сделать. Мы видим в модели фиксированные метрики, к которым привыкли: объём продаж, выручка, расходы. Они формируются из переменных метрик: количества контрактов, цен на продукцию, стоимости сырья.



Основные элементы бюджетирования задаются не фиксированными сценариями цен, а вероятностными распределениями. Мы можем учесть в таких моделях корреляцию между риск-факторами, определить причины их возникновения, например, появление новых конкурентов, фиксировать вероятности распределений.

Управление на основании экономической прибыли

Второй инструмент, который важен для финансового директора и будет развиваться. Управление на основании экономической прибыли — разница между доходностью и используемым капиталом, где используемый капитал — это сумма долгосрочного долга и собственного капитала.



Крайне важно финансовому директору переходить к управлению переменными, основанными на создании экономической прибыли: экономическая добавленная стоимость, полная доходность для акционеров, которые зависят от полной доходности бизнеса, денежной доходности бизнеса.



Экономическая прибыль проходит через управление всеми капиталами компании: человеческий капитал, связанный с ним социальный капитал, интеллектуальный и природный капитал, нужно постараться оптимизировать его использование и обеспечить его своевременное восстановление.

Эмоциональный интеллект — важное требование к CFO будущего

Люди только начали отходить от одного кризиса — тут же получили другой. Поэтому сейчас как никогда важно прокачивать эмоциональный интеллект.

Самосознание. Понимать, как вы себя чувствуете в данный момент, как ваши эмоции могут повлиять на окружающих людей, знать свои слабые и сильные стороны.

Самоконтроль. Поддерживать сотрудников, не нападать, не принимать поспешных и эмоциональных решений.

Современный менеджер должен проявлять эмпатию к своим сотрудникам, это помогает развивать людей в команде. Фидбек, который мы привыкли давать подчиненным, должен базироваться не только на перечислении слабых сторон, но и на сочувствии.



Социальные навыки и нетворкинг также никто не отменял, современный CFO должен быть открыт не только для хороших новостей, но и для плохих.

Что необходимо делать в будущем на должности CFO

В эпоху тревожности CFO будущего должен:

построить гибкую бизнес-культуру. При необходимости радикально менять цепочку ценностей компании, использовать системные, синергетические подходы;

стать координатором, интегратором и тем человеком, который закладывает эти риски в модель;

обеспечить эффективный баланс между устойчивым созданием стоимости и рисками;

обладать качествами визионера и «вожака стаи», конструировать будущее, вести людей за собой, владеть эмоциональным интеллектом;

фокусироваться на создании, развитии и поддержании культуры изменений;

обеспечивать баланс между работой и личным временем, избегать выгорания своего и сотрудников;

комбинировать работы в онлайн- и офлайн-среде;

учиться самому всегда и учить других;

уметь жить в эпоху нестабильности, использовать её в свою пользу.

Тренды в области финансов никто не устанавливает. Это коллективный продукт, работа финансовых институтов, технологических компаний. Установка их — объективный исторический процесс, происходящий по мере развития технологий. Роль климатологов и экологов в последнее время тоже важна, и мы с вами каждый день создаём новые тенденции.

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