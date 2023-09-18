Как найти финансового директора? 4 возможных вариантов поиска

Без финансового директора очень сложно сохранять финансовую стабильность компании. Особая потребность в специалисте возникает в турбулентное время. Рассказываем о четырёх способах найти хорошего финдиректора.

Классический путь

Финансового директора можно найти на рынке труда. Чтобы специалист точно стал полезным вашей компании, обратите внимание на следующие рекомендации.

Сформулируйте требования. Подумайте, какими опытом и знаниями должен обладать финансовый директор, чтобы он помог решить проблемы предприятия. Воспользуйтесь услугами проверенных кадровых агентств или сайтов с вакансиями. Отберите несколько кандидатов и проведите собеседования.



Этот способ небыстрый и недешёвый. Но по итогу вы получите достойного партнёра, которому сможете доверить управление финансами.

Тернистый путь

Хороший финансовый директор может вырасти из специалиста, который уже работает в вашей компании. Из плюсов: он много знает о бизнес-процессах предприятия и может сразу приступить к обязанностям. Главный минус — чтобы довести обучение такого сотрудника до конца, потребуются время и деньги.

Самый простой путь

Воспользуйтесь аутсорсингом, например, услугой «Финдир на аутсорсе». Вы сразу получите специалиста с большим опытом и обширными навыками.

С одной стороны, на этапах поиска и увольнения такой вариант окажется дешевле и проще. С другой — финансовый директор на аутсорсе не сможет полностью погрузиться в работу вашей компании.

Путь с современными технологиями

Сейчас необязательно искать реального сотрудника на должность финансового директора. Большинство его функций смогут выполнить современные сервисы для автоматизации ведения управленческой отчётности.

Сервис самостоятельно формирует все отчёты, помогает создавать финансовые планы и следит за отклонениями от намеченного пути. Вы в режиме реального времени получаете всю необходимую финансовую информацию и всегда знаете, что с выручкой, сколько денег на счету и грозят ли вашей компании кассовые разрывы или другие проблемы.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.