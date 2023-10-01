Сколько денег нужно для запуска магазина на маркетплейсе

Из каких расходов состоит запуск на маркетплейсе
На первый взгляд всё укладывается в формулу «товар + доставка». Но для успешной торговли на маркетплейсах стоит учесть куда больше факторов, иначе можно быстро уйти в минус.
Основные статьи расходов
Регистрация на площадке: 0 ₽ на большинстве маркетплейсов и 30 000 ₽ на Wildberries.
Фотосет: от 0 ₽, если делать всё своими силами. От 20 000 ₽, если снимать фотостудию и нанимать профессионального фотографа. В среднем за 5 000−10 000 ₽ можно организовать качественную съёмку товара.
Создание инфографики: 0 ₽, если умеете сами. 2 000−15 000 ₽, если нанимать дизайнеров. Итоговая цена зависит от сложности работы и её объёма. Инфографика важна: она помогает показать покупателю преимущества товара и привлечь внимание к карточке.
SEO: от 3000 ₽ за карточку. Если неправильно заполнить карточку или включить в неё слишком мало релевантных запросов, её просто не увидят.
Создание видеоконтента: цена сильно зависит от ТЗ, запросов контентмейкера и прочих условий. В среднем — 2 000−5 000 ₽ за ролик.
Закупка и доставка товара: самая важная переменная, её рассмотрим отдельно.
Сертификация товара: это может быть отказное письмо, декларация или сертификат соответствия. Стоить это будет от 5 000 ₽.
Бюджет на продвижение: внутренняя реклама, встроенные инструменты продвижения, внешняя реклама. На старте нужно закладывать сюда от 20% желаемого оборота. Если планируете зарабатывать 150 000 ₽, нужно закладывать 30 000 ₽ в качестве расходов на продвижение. Однако не стоит волноваться — столько придётся тратить только на этапе запуска бизнеса.
Часть расходов можно сократить — сделать самому фото, видео и инфографику, собрать семантику и заполнить поля в карточке по примеру успешных конкурентов.
Итоговая сумма для старта на маркетплейсах
На Wildberries понадобится минимум 60 000 ₽.
Если вложиться в каждый аспект — до 108 000 ₽.
На Ozon и других маркетплейсах выйдет на 30 000 ₽ меньше за счёт бесплатной регистрации.
Сюда мы включили все основные расходы. Однако к этой сумме нужно также прибавить закупку и доставку товара.
А будет ли товар продаваться
Самый трудный для прогноза показатель. Рынок меняется каждый день: то, что вчера стоило копейки, сегодня пробьёт дыру в бюджете. Также сложно заранее предсказать, будет ли вообще продаваться конкретный товар.
Однако можно упростить ситуацию и воспользоваться сервисом аналитики. Это позволит в несколько кликов узнать, интересен ли потенциальным покупателям товар, у какого процента продавцов есть продажи и перспективна ли ниша. Давайте посмотрим на примере кухонного диспенсера.
Перспективность ниши — 9 из 15. Прогноз делает нейросеть на основе десятка ключевых факторов анализа рынка. Сразу можно узнать, что средний чек относительно стабильный, есть потенциал органических продаж, а конкуренция не растёт. Для начала неплохо.
Дальше узнаём, нет ли в этом сегменте монополии и будет ли товар вообще продаваться. Смотрим,
SPP (процент товаров с продажами): 27%. Это значит, что продается практически каждый третий товар.
LP (упущенная селлерами выгода): больше 8 миллионов. Это значит, что спрос есть, а товара нет. Следовательно, можно занять нишу и успешно торговать.
SPS (процент продавцов с продажами): 37%, шансы на продажи точно есть.
Сколько товара нужно закупать?
Итак, мы узнали, что товар продаётся. Но сколько штук нужно заказать?
Для этого возьмём селлеров с оборотом, на который мы рассчитываем.
Например, от 100 000 до 150 000 ₽ в месяц. И посмотрим среднее количество продаж в штуках. Если селлеров много, можно выгрузить данные и посчитать среднее значение.
В нашем случае среднее значение — около 211 штук в месяц. Для удобства округлим до 200.
По какой цене продавать
С количеством разобрались. Теперь важно определиться с ценой. Конечно, можно установить любую, чтобы окупить затраты. Но мы же хотим успешно стартовать, а не слить бюджет, верно? Так что лучше заранее посмотреть, по какой цене товар будет продаваться и получить ориентир для оптовой цены.
Тут нам поможет анализ по ценовым сегментам. Он показывает, в какой ценовой диапазон лучше всего заходить со своим товаром.
В нашем случае это сегмент 221−258 ₽. Тут высокий процент селлеров и товаров с продажами, а также хорошая интенсивность продаж. Если получится найти низкую оптовую цену и попасть в этот сегмент — отлично. Если же нет, то можно рассмотреть сегмент 1 078−1 498 ₽. Тут низкая конкуренция, а товар можно позиционировать как премиальный.
Как посчитать расходы на закупку и доставку товара
Осталось совсем немного. Мы уже знаем, по какой цене продаётся товар и в каком количестве. Теперь можно идти на сайты производителей и искать предложения. Средняя цена подобных товаров у поставщиков в Китае — 10 юаней. С затратами на упаковку и доставку партии в 200 штук это обойдётся компании в 46 000 ₽. Для удобства округлим до 50 000 ₽.
Важно помнить, что это примерные расчеты. Лучше обязательно просчитывать unit-экономику и включать в расчёты все расходы. Не забудьте и про комиссию маркетплейса — на WB в этой категории она составляет 19%. Показатель рассчитывается от цены продажи на маркетплейсе, как и налог.
Так сколько же стоит выйти на маркетплейсы
Если начинать с небольшой партии недорогих товаров и сделать всё самостоятельно, то можно уложиться в 100 000₽, особенно если выбрать маркетплейс с бесплатной регистрацией.
Да, стартовать с такой суммой — вполне реально. Более того, многие начинают свой крупный бизнес именно с этого.
Если выходить с более дорогим товаром, то можно рассчитать расходы по алгоритму:
проверьте перспективность товара, чтобы понять, стоит ли оно того;
посмотрите среднее число продаж у селлеров с нужным оборотом;
вычислите оптимальные ценовые сегменты для продажи;
найдите товар у поставщика и посчитайте стоимость закупки и доставки;
не забудьте посчитать unit-экономику.
Идеальных и по-настоящему выгодных товаров для продажи мало. Из-за этого многие селлеры работают в минус, а потом разочаровываются в маркетплейсах. Избежать этого очень просто: достаточно использовать аналитику и просчитать всё до того, как потратите деньги.
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