Как без ошибок посчитать операционные расходы и сократить их. Рекомендации от экспертов

Зачем вести учёт операционных расходов
Операционные расходы — затраты, которые предприятие понесло в процессе основной деятельности. Такие расходы напрямую связаны с созданием продукции или предоставлением услуг. Показатель считают за конкретный период — месяц, квартал или год.
Существуют также неоперационные расходы — затраты, которые напрямую не связаны с основной деятельностью. Например, проценты по долгам, штрафы и пени, убытки от продажи активов. Такие расходы часто вызваны внешними факторами, на которые собственник почти не влияет.
Есть несколько причин, из-за которых следует внимательно считать операционные затраты.
Оценка операционных расходов может подсказать, какие направления являются наиболее прибыльными, а какие — нет.
Детализация затрат позволяет перераспределить ресурсы и найти моменты, на которых можно сэкономить.
На основе исторических данных можно составить прогнозы и разработать план действий.
Знание о составе и динамике операционных расходов позволяет принимать обоснованные управленческие решения.
Например, компания «Альфа» в ходе анализа операционных расходов обнаружила, что затраты на одну из дополнительных услуг слишком большие, а вклада в общую прибыль почти нет. В итоге от услуги решено было отказаться, что позволило увеличить общую рентабельность.
Примеры операционных расходов:
зарплата сотрудникам, премии и социальные взносы;
аренда офиса, производственных мощностей и оборудования;
коммунальные платежи;
расходы на рекламу, продвижение, исследование рынка и другие маркетинговые активности;
затраты на логистику, складирование, доставку продукции;
расходы на обслуживание оборудования и техники;
плата за использование лицензий, патентов или другимх интеллектуальных прав;
операционные налоги и обязательные платежи, которые не связаны с финансовой деятельностью;
повышение квалификации сотрудников, тренинги и семинары.
Набор операционных расходов зависит от отрасли компании.
Затраты на сырьё и материалы, из которых изготавливают продукцию, не включают в операционные расходы, они относятся к переменным затратам. Также в операционных расходах не учитываются проценты по кредитам, амортизация и капитальные вложения — покупка зданий, оборудования, машин, транспорта, станков и прочего.
Как выделить операционные расходы
Часто собственники складывают абсолютно все затраты, вычитают из общих доходов выручку и смотрят, что осталось. Такой подход может показать, что дела в компании идут хорошо и прибыль есть. Однако в этом случае не очень понятно, на чём предприниматель может сэкономить. Чтобы корректно отделить операционные расходы от иных затрат, следует выполнить ряд этапов.
Шаг № 1. Для начала нужно определить, какая деятельность является основной для компании. Например, для производственного предприятия — изготовление товаров, для транспортной — перевозка грузов.
Шаг № 2. Необходимо собрать все расходы, которые напрямую связаны с основной деятельностью. Сюда входят зарплата, аренда, сырьё, коммунальные услуги и другие позиции. Чёткое представление об этом можно получить в отчёте о прибылях и убытках.
Шаг № 3. Из общего перечня нужно исключить переменные затраты на сырьё и неоперационные расходы, например, проценты по долгам, убытки от продажи активов или внепроизводственные штрафы. Также важно отсечь затраты на покупку долгосрочных активов — зданий, оборудование или транспорта. Ещё нужно вычесть финансовые и инвестиционные расходы, например, выплаты процентов по кредитам. В итоге останутся операционные затраты.
Шаг № 4. Следует провести ревизию собранных данных и убедиться, что все позиции затрат правильно классифицированы. Это может потребовать консультации с финансовым директором или бухгалтером.
Шаг № 5. После выделения операционных расходов нужно сравнить текущие показатели с метриками за прошлые периоды.
Регулярное сравнение показателей позволяет оперативно оптимизировать затраты и управлять ресурсами. Для лучшего контроля рекомендуется автоматизировать управленческую отчетность. Она даёт возможность точно и своевременно фиксировать все операционные расходы, а также существенно облегчает процесс анализа.
Причины ошибок и способы их избежать
Операционные расходы составляют значительную часть затрат любой компании. Ошибки при подсчёте могут привести к искажению финансовой отчётности и принятию неверных управленческих решений. Разберём основные причины их возникновения и способы устранения.
Причины ошибок:
неопытность сотрудников, которые заняты подсчётом финансовых показателей;
сложность внутренних процессов в компаниях с многоуровневой структурой или множеством подразделений;
ручной подсчёт, который увеличивает вероятность ошибки из-за человеческого фактора;
отсутствие чётких инструкций или стандартов, которые приводят к расхождениям при категоризации расходов.
Способы устранения:
регулярные тренинги и семинары для поддержки профессионального уровня персонала;
современные программы бухгалтерии и автоматизация управленческой отчётности для уменьшения количества ошибок и быстрого доступа к аналитике;
ясные и понятные инструкции по категоризации и учёту операционных расходов;
внутренний или внешний аудит для устранения ошибок в учёте и получения рекомендаций по улучшению системы;
система регулярной отчётности для корректировки ошибок и стратегического планирования.
Рекомендации по учёту операционных расходов
Оптимизация операционных затрат предполагает сокращение издержек без ущерба для бизнеса. Рассмотрим основные методы.
Создание единых стандартов помогает уменьшить издержки, которые связаны с разнообразием рабочих процессов. Например, единая форма документов уменьшает время на их обработку и сокращает затраты на печать.
Регулярный пересмотр договоров с поставщиками и арендаторами позволяет добиться низких цен и более выгодных условий.
Автоматизация и цифровизация сокращает количество ошибок и даёт возможность избавиться от большого штата бухгалтеров.
Регулярный мониторинг и анализ расходов позволяют быстро найти ошибки и ликвидировать чересчур затратные статьи.
Передача на аутсорсинг некоторых функций снижает затраты на выполнение такой же работы внутри компании.
Эффективность методов зависит от конкретной ситуации в компании. Однако даже если собственник не хочет избавляться от убыточного направления, важно понимать, что происходит с расходами и следить за ситуацией.
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