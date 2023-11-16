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Иван Шестак
Управленческий учет

Как без ошибок посчитать операционные расходы и сократить их. Рекомендации от экспертов

Любой бизнес требует учёта не только доходов, но и расходов. Анализ, где предприятие больше всего теряет, помогает собственнику предотвращать кризисные ситуации. Ошибки в учёте затрат могут стоить компании не только денег, но и репутации. В этом материале команда «Финансиста» рассказала, что такое операционные расходы, как их считать и оптимизировать.
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Как без ошибок посчитать операционные расходы и сократить их. Рекомендации от экспертов

Зачем вести учёт операционных расходов

Операционные расходы — затраты, которые предприятие понесло в процессе основной деятельности. Такие расходы напрямую связаны с созданием продукции или предоставлением услуг. Показатель считают за конкретный период — месяц, квартал или год.

Существуют также неоперационные расходы — затраты, которые напрямую не связаны с основной деятельностью. Например, проценты по долгам, штрафы и пени, убытки от продажи активов. Такие расходы часто вызваны внешними факторами, на которые собственник почти не влияет.

Есть несколько причин, из-за которых следует внимательно считать операционные затраты.

  • Оценка операционных расходов может подсказать, какие направления являются наиболее прибыльными, а какие — нет.

  • Детализация затрат позволяет перераспределить ресурсы и найти моменты, на которых можно сэкономить.

  • На основе исторических данных можно составить прогнозы и разработать план действий.

  • Знание о составе и динамике операционных расходов позволяет принимать обоснованные управленческие решения.

Например, компания «Альфа» в ходе анализа операционных расходов обнаружила, что затраты на одну из дополнительных услуг слишком большие, а вклада в общую прибыль почти нет. В итоге от услуги решено было отказаться, что позволило увеличить общую рентабельность.

Примеры операционных расходов:

  • зарплата сотрудникам, премии и социальные взносы;

  • аренда офиса, производственных мощностей и оборудования;

  • коммунальные платежи;

  • расходы на рекламу, продвижение, исследование рынка и другие маркетинговые активности;

  • затраты на логистику, складирование, доставку продукции;

  • расходы на обслуживание оборудования и техники;

  • плата за использование лицензий, патентов или другимх интеллектуальных прав;

  • операционные налоги и обязательные платежи, которые не связаны с финансовой деятельностью;

  • повышение квалификации сотрудников, тренинги и семинары.

Набор операционных расходов зависит от отрасли компании.

Затраты на сырьё и материалы, из которых изготавливают продукцию, не включают в операционные расходы, они относятся к переменным затратам. Также в операционных расходах не учитываются проценты по кредитам, амортизация и капитальные вложения — покупка зданий, оборудования, машин, транспорта, станков и прочего.

Как выделить операционные расходы

Часто собственники складывают абсолютно все затраты, вычитают из общих доходов выручку и смотрят, что осталось. Такой подход может показать, что дела в компании идут хорошо и прибыль есть. Однако в этом случае не очень понятно, на чём предприниматель может сэкономить. Чтобы корректно отделить операционные расходы от иных затрат, следует выполнить ряд этапов.

Шаг № 1. Для начала нужно определить, какая деятельность является основной для компании. Например, для производственного предприятия — изготовление товаров, для транспортной — перевозка грузов.

Шаг № 2. Необходимо собрать все расходы, которые напрямую связаны с основной деятельностью. Сюда входят зарплата, аренда, сырьё, коммунальные услуги и другие позиции. Чёткое представление об этом можно получить в отчёте о прибылях и убытках.

Шаг № 3. Из общего перечня нужно исключить переменные затраты на сырьё и неоперационные расходы, например, проценты по долгам, убытки от продажи активов или внепроизводственные штрафы. Также важно отсечь затраты на покупку долгосрочных активов — зданий, оборудование или транспорта. Ещё нужно вычесть финансовые и инвестиционные расходы, например, выплаты процентов по кредитам. В итоге останутся операционные затраты.

Шаг № 4. Следует провести ревизию собранных данных и убедиться, что все позиции затрат правильно классифицированы. Это может потребовать консультации с финансовым директором или бухгалтером.

Шаг № 5. После выделения операционных расходов нужно сравнить текущие показатели с метриками за прошлые периоды.

Регулярное сравнение показателей позволяет оперативно оптимизировать затраты и управлять ресурсами. Для лучшего контроля рекомендуется автоматизировать управленческую отчетность. Она даёт возможность точно и своевременно фиксировать все операционные расходы, а также существенно облегчает процесс анализа.

Причины ошибок и способы их избежать

Операционные расходы составляют значительную часть затрат любой компании. Ошибки при подсчёте могут привести к искажению финансовой отчётности и принятию неверных управленческих решений. Разберём основные причины их возникновения и способы устранения.

Причины ошибок:

  • неопытность сотрудников, которые заняты подсчётом финансовых показателей;

  • сложность внутренних процессов в компаниях с многоуровневой структурой или множеством подразделений;

  • ручной подсчёт, который увеличивает вероятность ошибки из-за человеческого фактора;

  • отсутствие чётких инструкций или стандартов, которые приводят к расхождениям при категоризации расходов.

Способы устранения:

  • регулярные тренинги и семинары для поддержки профессионального уровня персонала;

  • современные программы бухгалтерии и автоматизация управленческой отчётности для уменьшения количества ошибок и быстрого доступа к аналитике;

  • ясные и понятные инструкции по категоризации и учёту операционных расходов;

  • внутренний или внешний аудит для устранения ошибок в учёте и получения рекомендаций по улучшению системы;

  • система регулярной отчётности для корректировки ошибок и стратегического планирования.

Рекомендации по учёту операционных расходов

Оптимизация операционных затрат предполагает сокращение издержек без ущерба для бизнеса. Рассмотрим основные методы.

  • Создание единых стандартов помогает уменьшить издержки, которые связаны с разнообразием рабочих процессов. Например, единая форма документов уменьшает время на их обработку и сокращает затраты на печать.

  • Регулярный пересмотр договоров с поставщиками и арендаторами позволяет добиться низких цен и более выгодных условий.

  • Автоматизация и цифровизация сокращает количество ошибок и даёт возможность избавиться от большого штата бухгалтеров.

  • Регулярный мониторинг и анализ расходов позволяют быстро найти ошибки и ликвидировать чересчур затратные статьи.

  • Передача на аутсорсинг некоторых функций снижает затраты на выполнение такой же работы внутри компании.

Эффективность методов зависит от конкретной ситуации в компании. Однако даже если собственник не хочет избавляться от убыточного направления, важно понимать, что происходит с расходами и следить за ситуацией.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    👊 Все обязаны платить свои налоги

    То, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, сказано в Конституции.

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    Как без ошибок посчитать операционные расходы и сократить их. Рекомендации от экспертов

    Любой бизнес требует учёта не только доходов, но и расходов. Анализ, где предприятие больше всего теряет, помогает собственнику предотвращать кризисные ситуации. Ошибки в учёте затрат могут стоить компании не только денег, но и репутации. В этом материале команда «Финансиста» рассказала, что такое операционные расходы, как их считать и оптимизировать.

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