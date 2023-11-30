Этапы карьеры финансового директора: как выстроить свой путь начинающему специалисту

Если раньше финансовый директор был только в крупных компаниях, то сейчас этот специалист востребован даже у представителей малого бизнеса. В этой статье разбираем путь финансового директора. Рассказываем о том, какое образование понадобится, чтобы стать финансовым директором, какие этапы развития придётся пройти и какие нужно получить навыки.

Автор: Дарья Михеева, финансовый директор, эксперт по оцифровке бизнеса.

Нужно ли образование?

Чтобы в будущем претендовать на должность финансового директора, начинающему специалисту стоит начать с получения профильного образования.

Даже если у вас уже есть управленческий опыт и вы умеете принимать стратегические решения, вам потребуются базовые финансовые знания: как вести учёт, как строить основные отчёты.

Финансовый директор не должен всё делать самостоятельно, но для оценки работы подчинённых ему нужно понимать, как формируется отчётность, откуда берутся и как учитываются различные данные, как считаются показатели. Поэтому экономическое или финансовое образование — база, без которой работать будет практически невозможно.

Первое место работы

Карьера будущего финансового директора не может сразу начаться на должности топ-менеджера. Лучшим вариантом будет пройти в компании все этапы работы с финансами.



После получения профильного образования можно начать работать экономистом или финансистом. В обязанности таких специалистов обычно входят:

сбор данных и отчётов;

ведение учёта доходов и расходов;

расчёт себестоимости продукции;

расчёт финансовых результатов компании.

Такие задачи помогут не просто разобраться в движении денег в компании, но и понять принципы работы с финансами и причинно-следственные связи. Эти знания будут необходимы при принятии стратегических решений в будущей роли финдиректора.



Будьте готовы, что вам потребуется время, чтобы разобраться в финансовых процессах и получить основные навыки. На карьерный этап в роли простого экономиста стоит закладывать несколько лет.

Главное — всегда изучать новое и искать возможности получить больше практического опыта.

Второй этап карьеры будущего финансового директора

Успешный человек постоянно поднимается по карьерной лестнице и не сидит на месте. Разобравшись в вопросах экономического отдела, специалист может пойти осваивать другие аспекты финансовой жизни компании, например, казначейство.



Если вы стремитесь как можно быстрее оказаться на высоких позициях, то ваш следующий шаг — руководитель экономического или другого финансового подразделения. На этом этапе нужно:

сделать акцент на получении навыков анализа: научиться видеть не цифры, а то, что стоит за ними;

освоить финансовое моделирование как инструмент работы с гипотезами и сценариями развития компании;

развить soft skills и управленческие компетенции: научиться коммуницировать, руководить командами, ставить задачи, контролировать работу.

Хороший современный тренд — наставничество. Люди извне или внутри вашей компании могут поделиться опытом и многому научить. Если ваша цель — быстро расти, то найти человека, который будет делиться с вами своими знаниями и навыками, будет грамотным шагом.

Наконец-то финансовый директор

Претендовать на должность финансового директора проще, когда есть управленческий опыт в сфере финансов. Круг обязанностей финдира может сильно отличаться от того, что специалисту приходилось делать до этого. Однако в основе лежат уже приобретённые навыки и знания. Финансовый директор должен заниматься:

постановкой задач и организацией работы финансовых отделов;

не составлением отчётности, а управлением теми, кто ей занимается;

разработкой стратегических целей совместно с топ-менеджментом компании;

составлением рекомендаций для развития бизнеса с помощью финансового моделирования.

Для эффективного исполнения этих задач потребуются hard и soft skills, которые были получены ранее. Особенно важно для финансового директора уметь делегировать задачи и коммуницировать как с подчинёнными, так и с руководством.



Отдельно стоит отметить, как меняется работа с финансовой отчётностью на этом этапе. Финансовый директор не занимается её сбором, но должен знать точки контроля, чтобы проверять, правильно ли были составлены отчёты. Как руководитель, он берёт на себя ответственность за итоговый результат.

Дальше — больше

Конкурентоспособный специалист всегда ищет способы развиваться. Если на текущем месте расти невозможно, финансовый директор может устроиться в другую компанию, где больше точек роста и интересных проектов, выше зарплата или меньше обязанностей.



При выборе нового места работы не стоит бояться малого бизнеса и рассматривать только крупные организации. В больших компаниях изменения занимают годы, а проекты масштабные и затяжные. А вот в малом бизнесе всё происходит быстрее, а результат работы видно сразу.



Также финансовый директор может уйти во фриланс, но этот способ подойдёт не всем.

Когда ты работаешь в компании, то имеешь определенный круг задач и знаешь, что два раза в месяц придёт зарплата. На фрилансе такой стабильности нет. Кроме того, первое время нужно быть не только финдиректором, но ещё и специалистом по продажам, маркетологом, бухгалтером и юристом. Клиентов нужно искать самостоятельно, и от их количества будет зависеть доход.

Развиваться можно и в рамках одной компании. При эффективном управлении бизнес будет расти, появятся новые направления. Компании потребуется обновлять подходы к управлению и внедрять новые системы. Всё это позволит специалисту закрыть потребность в росте и чём-то «новом», оставаясь на прежнем месте работы.

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