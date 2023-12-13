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Иван Шестак
Управленческий учет

Как читать и анализировать отчет о себестоимости продукции. Что такое отчет и из чего он состоит?

Анализ отчета о себестоимости — один из ключевых элементов управленческого учёта. От его качества зависит оптимизация затрат на производство. Благодаря ему можно повысить конкурентоспособность и улучшить финансовые показатели компании. Рассказываем, что включает в себя отчет о себестоимости, как его анализировать и на какие нюансы обращать внимание.
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Как читать и анализировать отчет о себестоимости продукции. Что такое отчет и из чего он состоит?

Что такое отчет о себестоимости и из чего он состоит?

Отчёт о себестоимости — документ с детализацией всех затрат, которые связаны с производством продукции или предоставлением услуги за определённый период. Отчёт позволяет оценить, как меняется себестоимость продукции при изменении цены одного из компонентов.

Отчёт формируется на основе прямых и косвенных затрат, которые связаны с бизнес-процессами предприятия. Рассмотрим его составляющие.

  • Прямые затраты на материалы — стоимость сырья и компонентов, которые используются непосредственно в производстве товара или услуги. Например, для изготовления мебели это могут быть древесина, крепёж и обивка.

  • Прямые затраты на труд — зарплаты и премии рабочих, которые задействованы в производстве товара или предоставлении услуги. Это могут быть сотрудники на линии сборки, повара в ресторане или мастера в автосервисе.

  • Косвенные производственные затраты — издержки, которые нельзя напрямую отнести к конкретному товару или услуге, но которые нужны для производственного процесса. К этой категории относят:

  1. амортизацию оборудования;

  2. коммунальные платежи;

  3. зарплаты административного и управленческого персонала;

  4. расходы на обслуживание и ремонт оборудования.

  • Другие затраты — специфические издержки, которые характерны лишь для определённой отрасли. Это может быть лицензирование, страхование или патентные отчисления.

Как анализировать отчёт о себестоимости

Для анализа можно использовать отчёты, которые собраны вручную в таблицах Excel, выписки из 1С, а также отчёты о себестоимости продаж товаров и услуг в сервисе «Финансист». Для базового разбора отчёта необходимо выполнить несколько последовательных этапов.

Шаг № 1. Изучение общей структуры отчёта

Необходимо ознакомиться с общим содержанием и структурой отчёта, чтобы понимать, какие компоненты входят в себестоимость.

Шаг № 2. Анализ прямых издержек на материалы

Нужно сравнить соотношение стоимости материалов с их объёмом в течении нескольких последовательных периодов. Например, если цена древесины на изготовление мебели растёт, а объём потребления при том же выпуске продукции уменьшается — это может говорить о повышении эффективности производства.

Шаг № 3. Оценка прямых трудовых затрат

Следует оценить в динамике соотношение зарплаты к объёму произведённой продукции. Если объем выпуска уменьшается, а затраты растут, это говорит о проблемах с производительностью. В этом случае следует изучить отчёты о времени работы и переработках, чтобы найти возможные проблемные зоны.

Шаг № 4. Исследование косвенных производственных затрат

Нужно сравнить фактические косвенные затраты с теми, которые были заложены в плановый бюджет. К примеру, рост затрат на электроэнергию может говорить о необходимости технического обслуживания оборудования.

Шаг № 5. Поиск «бутылочных горлышек»

На этом этапе важно найти компоненты с наибольшим влиянием на себестоимость. Это поможет определить, в каких областях стоит искать возможности для оптимизации. Если на мебельном производстве самой большой статьей затрат является покупка древесины, это повод для переговоров с поставщиками о скидках или поиска альтернативных источников.

Шаг № 6. Сопоставление общей себестоимости с продажами

Нужно рассчитать маржинальную прибыль и рентабельность. Если маржинальная прибыль уменьшается, это может говорить о необходимости пересмотра ценовой политики или оптимизации затрат. Высокая рентабельность тех или иных продуктов говорит, что именно на них стоит сконцентрировать своё внимание.

Шаг № 7. Исследование динамики и сравнение с отраслевыми показателями

Следует проанализировать в динамике себестоимость продукции в течение нескольких периодов. Это позволит выявить тренды и спрогнозировать будущие затраты. Кроме того, важно сравнить текущую себестоимость с отраслевыми показателями. Например, низкая стоимость мебели «по рынку» при адекватной ценовой политике может говорить об эффективности производства.

Частые ошибки при анализе

При анализе себестоимости специалисты могут допускать ошибки. Например, пренебрегать незначительными отклонениями, не учитывать сезонные колебания и инфляцию. Всё это ведёт к неверным управленческим решениям и финансовым потерям.

Рассмотрим самые частые ошибки:

  • При сравнении данных за разные периоды не учитывается изменение покупательной способности денег.

  • Косвенные производственные затраты неравномерно распределяются между продуктами или услугами.

  • Данные анализируются без учёта сезонности.

  • Малые отклонения игнорируются.

Практические рекомендации

Правильный анализ отчёта о себестоимости даёт руководителям широкие возможности для оптимизации бюджета и сокращения издержек. Рассмотрим основные методы:

  • Тщательное изучение каждого элемента себестоимости помогает найти потенциальные моменты для экономии.

  • Если себестоимость выше средней по отрасли, это может указывать на неэффективность производства или проблемы в управлении затратами.

  • Важно следить за тем, как меняется себестоимость в динамике. Резкое увеличение сигнализирует о проблемах.

  • Следует убедиться, что текущие цены покрывают себестоимость и обеспечивают прибыль.

  • Автоматизация отчётности может сократить затраты в долгосрочной перспективе. Кроме того, следует вкладываться в повышение квалификации сотрудников.

  • Покупка дешёвого сырья может в итоге привести к увеличению затрат на производство из-за брака.

  • Необходимо регулярно общаться с отделами производства, закупок и продаж. Они могут дать ценные сведения о реальной себестоимости и путях её оптимизации.

  • Систематический анализ поможет быстро реагировать на изменения и принимать своевременные решения.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Комментарии

3
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 58 мин

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    я бы состав прямых сделала максимально коротким, допустим = материалы+ам-я+ФОТ+страховые+ремонт ОС

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      35 мин

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      А больше и не надо😉

      Коммунальные ресурсы (вода/газ/электроэнергия), конечно, можно еще включить.

      Но только если можно их четко идентифицировать.

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    49 мин

    Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

    Например, если цена древесины на изготовление мебели растёт, а объём потребления при том же выпуске продукции уменьшается — это может говорить о повышении эффективности производства.

    А если цена на ресурс при снижении потребления не растет, то это уже не говорит о повышении эффективности производства😏

    Можно добавить, что повышение закупочных цен на ресурс послужило катализатором оптимизационных мер, следствием которых стали изменения в конструктиве изделий, что поспособствовало снижению потребления ресурса.😉

    Хотя, инженеры/конструкторы/технологии и без повышения цен должны заниматься оптимизационными мерами😎

    Кроме того, следует вкладываться в повышение квалификации сотрудников.

    Краеугольный камень не только для анализа себестоимости😏

    Кадры, как говорится, решают если не все, то ооооочень многое🤓

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