Когда бизнесу автоматизация не нужна? Два признака

Управленческие решения всегда должны зависеть от уровня развития компании. Не всегда то, что работает на старте, подходит зрелым предприятиям. Одна из распространённых ошибок — внедрять информационные системы, когда бизнес ещё не готов к этому. Есть два явных признака, по которым можно определить, что автоматизация ещё не нужна.

Отвечает: Редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Признак 1. Незрелые бизнес-процессы

Не стоит начинать автоматизацию, когда работа внутри предприятия ещё не отлажена.



Оценить зрелость бизнес-процессов можно по пяти критериям: логичность, управляемость, измеримость, контролируемость, результативность. Чем выше степень каждой из характеристики, тем более зрелым можно считать тот или иной процесс.



Перед автоматизацией следует убедиться, что бизнес-процессы определены и налажены. Использовать новую систему и параллельно менять бизнес-процессы — прямая дорога к провалу проекта.

Сначала следует описать процедуры, придумать правила, унифицировать порядок действий для разных команд, прописать регламенты. Только после этого можно задумываться о внедрении новых систем. В таком случае новый софт «ляжет» на хорошие бизнес-процессы и будет максимально эффективным для предприятия.

Признак 2. Внедрение ради моды

Бывает, что предприниматели внедряют системы без определённой цели. Так появляются ненужные сервисы, которые лишь усложняют работу.



Чтобы система действительно приносила пользу, нужно подготовиться к внедрению. Для начала следует понять, для чего нужен сервис. Автоматизация должна решать уже выявленную проблему. Следует описать существующие бизнес-процессы и определить конкретные задачи, которые должна решать новая система.



После этого требуется сформулировать функциональные и технические требования, провести анализ решений на рынке, оценить экономическую выгоду, составить план внедрения. Также следует серьёзно отнестись к выбору исполнителя. У подрядчика должен быть опыт в похожей сфере.



Заранее определённая цель поможет в дальнейшем оценить эффективность сервиса. Так можно будет выявить, привело ли внедрение к качественно положительным изменениям.

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