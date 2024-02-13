3 главных способа автоматизировать учёт в компании. Забирайте в закладки

Мы уже рассказали распространённых ошибках, которые компании допускают при ведении управленческого учёта. Одна из них — отказаться от автомазации и вести его вручную. В продолжение этой темы объясняем основные варианты автоматизации управленки.

Автор: Ирина Кокшарова, бизнес-практик, финансовый директор, эксперт по внедрению управленческого учёта и системы KPI, основатель проекта «Правила финансов».

Способ 1. Минимальная автоматизация с помощью единых аналитик и формул

Даже простое введение формул на базе Excel или Google Таблиц очень упрощает учёт. Такой способ подходит для эффективного управления финансами и бухгалтерским учётом. Для этого необходимо создать единые справочники и аналитику для бухучёта, а затем использовать формулы и фильтры для преобразования данных в управленческие отчеты.

Плюсы: достуность и практичность;

быстрый результат. Минусы:

ручной ввод данных или их перенос;

ошибки и сбои в формулах по вине человеческого фактора;

ограниченные возможности для разграничения доступа к данным.

Способ 2. Автоматизация с помощью 1С

1С предлагает компаниям разнообразные конфигурации для ведения управленческого учёта, от простых до сложных. Выбор зависит от вида деятельности, размера и потребностей вашего бизнеса.



Одни варианты 1С напрямую предназначены для ведения учёта, другие — имеют подходящий управленческий блок. Так, можно использовать «1С:Управление нашей фирмой», «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP Управление предприятием», «БИТ.Финанс», «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент». Эти продукты перечислены по возрастанию цены и уровня сложности конфигурации.

Плюсы: работа в одной базе по одним правилам, разрезам и аналитикам вместе с бухгалтерским учётом;

использование двойной записи;

высокая скорость и точность получения управленческих отчётов. Минусы:

высокие требования к квалификации пользователей;

обязательная поддержка программистов;

регулярные обновления продукта.

Способ 3. Автоматизация с помощью облачных сервисов

Чаще всего облачные сервисы не предназначены для учёта — внутри них формируется именно отчётность.



Такие платформы позволяют собирать информацию из большого количества разных источников. Например, данные о движении денежных средств могут сразу попадать из банк-клиента, данные по выручке и расходам — из 1С или СRМ-систем. Во время интеграции системы настраивается частота подключения к сервису и устанавливаются правила переноса данных.



Зачастую работать в облачных сервисах гораздо проще, чем в 1С. Можно настроить дашборды, добиться высокой оперативности данных и начать получать информацию ежедневно, а иногда и в режиме онлайн.



SaaS-сервисы подойдут вам, если у вас нет 1С и вы не хотите его изучать. В таком случае можно оставить использование 1С только бухгалтерам.

Плюсы: оперативность данных;

возможность самостоятельного подключения к разным источникам;

быстрая интеграция в бизнес;

несложное освоение. Минусы:

иногда ограниченность настроек самих сервисов — не во всех из них есть встроенные механизмы двойной записи.

Подытожим

Выбор способа автоматизации управленческого учёта зависит от потребностей бизнеса и ресурсов. Подробное знакомство с каждым из вариантов позволит избежать распространённых ошибок и сделать процесс управления финансами более эффективным.