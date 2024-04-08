Коротко, какие обязанности у финансиста на аутсорсинге?

Аутсорсинг финансовых экспертов — выгодное решение для малого и среднего бизнеса, который стремится передать управление финансами в руки профессионалов. Существует ряд критериев, которые покажут, справляется ли такой специалист с возложенными обязанностями.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Начало работы

На первом этапе нужно настроить рабочий процесс. На старте финансист:

определяет общие цели и задачи компании;

согласовывает с собственником свой план удалённой работы;

проводит диагностику компании: оценивает текущее состояние бизнеса или готовность систем к автоматизации.

Всё это необходимо, чтобы наметить дальнейшие шаги и определить темп работы.

Настройка аналитики

К обязанностям финансового эксперта, вне зависимости от конкретных целей, всегда относится аналитика.

Расчёт реальной прибыли компании : специалист должен быть готов предоставить данные о прибыли (валовая, маржинальная, EBITDA) по запросу собственника.

Контроль расходов и себестоимости : финансист обязан следить за расходами по проектам и продуктам, понимать их структуру, искать способы сокращения и предлагать оптимизацию.

Управление финансовыми метриками: специалист должен определять и отслеживать ключевые показатели для каждого проекта или продукта и давать рекомендации с учётом данных по рентабельности и KPI. Чтобы упростить анализ финансовой ситуации и избежать перегрузки информацией, следует выбирать адекватное количество показателей.

Автоматизация финансов

Финансиста часто привлекают для автоматизации финансового учёта.

Сначала специалист должен выявить, что затрудняет автоматизацию, и разработать план устранения. Процесс включает в себя анализ текущей системы управленческого учёта и сверку данных между отделами. На этапе выбора метода финансист должен сотрудничать с IT-специалистами, бухгалтерами и аналитиками. Это позволит определить наилучший способ автоматизации и учесть потребности всех пользователей. Задача финансиста на шаге внедрения автоматизации — подготовить эффективные шаблоны отчётов, убедиться, что их легко создать и интерпретировать. Специалист должен фокусироваться на принятии финансовых решений, а не на постоянной подготовке всех данных компании.

Оптимизация планирования

Финансист должен прогнозировать будущее бизнеса и создавать планы на разные сроки, от месяца до десяти лет. Важно точно планировать денежные потоки по периодам, чтобы инвестиции в новые проекты не снизили доходность существующих направлений.

Регулярная отчётность

Удалённый финансист должен регулярно отчитываться о своей работе. Необходимо установить, как часто и в каком формате он будет докладывать о прогрессе по текущим задачам. Это поможет контролировать его работу и своевременно выявлять проблемы.

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