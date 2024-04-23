Коротко. В чём разница между финансовым и операционным лизингом?

Собственник, который рассматривает варианты лизинга, часто сталкивается с выбором между финансовой и операционной арендой. Различия кроются в сроках действия договоров и условиях соглашений. Чтобы принять верное решение, необходимо учитывать основные характеристики каждого из вариантов.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Что такое операционный лизинг

Операционный лизинг — форма финансовой аренды, при которой лизингополучатель использует имущество, но не выкупает его по завершении срока договора. Продолжительность такого договора всегда короче его срока службы, а сам актив обязательно возвращается лизингодателю.



Чаще всего этот вид лизинга используется для аренды колёсного и воздушного транспорта, оборудования для строительства и промышленности.

Основные различия

Самое главное отличие операционного лизинга — лизингополучатель не имеет права выкупить актив без отдельного нового договора купли-продажи . Это похоже на обычную аренду на длинный срок: клиент осуществляет оплату, использует имущество, получает прибыль, но после истечения контракта возвращает актив компании-владельцу.

Более короткий срок аренды — также отличительная черта операционного лизинга. Цель лизингодателя — получить обратно рабочее оборудование, которое не будет полностью амортизировано к концу аренды. Это также выгодно и для лизингополучателя, который может периодически обновлять свои производственные ресурсы и избегать полного износа.

В операционном лизинге устанавливается период, который равен или превышает 75% от полезного срока актива . В случае с финансовом лизингом это время приближается к полному сроку полезной службы.

Операционный лизинг подразумевает полное отсутствие права на владения активом. С одной стороны, это лишает клиента гибкого управления имуществом, но с другой — лизингополучатель не несёт никаких дополнительных рисков. Более того, соглашение часто включает в себя полезные сервисы: например, техническое обслуживание или льготные услуги по замене деталей. Это позволяет клиенту сэкономить на расходах на актив и просто получать прибыль при его использовании.

Улучшение показателей баланса

Лизинг позволяет бизнесу использовать активы без их отображения на балансе как активов. Это положительно сказывается на финансовых показателях компании, таких как рентабельность активов и коэффициенты финансовой устойчивости.

Как выбрать

Финансовый лизинг — оптимальный выбор для организаций, у которых период использования актива близок к его полезному сроку. В такой ситуации целесообразно выкупить имущество после завершения договора, чтобы перевести его в собственность. Это особенно актуально для компаний, у которых ограничены свои ресурсы, и необходимо срочно извлекать прибыль из актива.



Выбор операционного лизинга обоснован, когда актив нужен на короткий срок или для временного проекта. Такой тип аренды также подходит, если моральный износ оборудования опережает физический. Это важно для отраслей бизнеса с высоким уровнем технологий — для IT, медицины, производства электроники и других сфер.

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