5 ошибок финдира, котоыре мешают бизнесу расти

Финансовый директор — ключевая фигура в управлении финансами бизнеса, которая отвечает за долгосрочное благополучие предприятия. Но даже самые умелые специалисты могут совершать ошибки, которые мешают компании расти и развиваться.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Ошибка 1. Слабое планирование

Неполный финансовый анализ и поверхностное прогнозирование бизнес-перспектив создают для компании ряд неприятных ситуаций.

Нет чёткой финансовой цели — нет понимания, в каком направлении должна двигаться компания и какие ресурсы ей нужны.

Внезапная нехватка денег порой вынуждает предприятие брать дорогие кредиты. Это увеличивает риски банкротства.

Без точного планирования организация рискует слишком быстро израсходовать ресурсы, что приведёт к потере прибыли.

Как решить: сформулируйте конкретные финансовые цели;

регулярно пересматривайте прогнозы и учитывайте изменения на рынке — оптимально делать это каждые три месяца;

применяйте сценарное моделирование, чтобы компания была готова к различным вариантам развития событий и оперативной адаптации к ним.

Ошибка 2. Недостаточный контроль рисков

Компания рискует понести значительные финансовые убытки, если финансовый директор невнимательно работает с угрозами.

Как решить: используйте риск-менеджмент: распознавайте и оценивайте проблемы, расставляйте приоритеты, наблюдайте за угрозой и контролируйте потенциальные опасности;

разработайте тактики риск-менеджмента, например, диверсификацию портфеля во время инвестиционной деятельности;

постоянно обновляйте стратегии и готовьте сотрудников быстро реагировать на те или иные ситуации.

Ошибка 3. Слабая координация с другими отделами

Когда финансовый директор действует в отрыве от других подразделений, существует опасность, что его решения будут основаны на обрывочной или неактуальной информации.

Как решить: активно посещайте встречи с менеджерами других подразделений, чтобы глубже понимать рабочие процессы всех отделов;

стройте отношения на основе взаимоуважения, честности и вежливости;

обеспечивайте ясность в финансовых операциях, предоставляйте отчётность и анализ руководству отделов.

Ошибка 4. Ограниченное инвестирование в новые технологии

Экономия на исследованиях и разработках в долгосрочной перспективе ограничивает потенциал роста компании.

Как решить: начните с оценки расходов бизнеса: вероятно, их можно оптимизировать или перераспределить в пользу инноваций;

ищите внешние источники финансирования, вроде государственных грантов и банковских кредитов;

исследуйте вариант выхода на фондовую биржу, если предприятие крупное и у него есть перспективы развиваться.

Ошибка 5: Неэффективное управление оборотными средствами

Успешные предприятия тоже могут испытывать финансовые трудности, если у них недостаточно оборотных средств для оплаты текущих обязательств. Финансовому директору необходимо регулярно контролировать денежный поток и работать над его улучшением.

Как решить: оптимизируйте управление запасами и дебиторской задолженностью;

продайте активы, которые не приносят прибыли или не используются.

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