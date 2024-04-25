5 ошибок финдира, котоыре мешают бизнесу расти

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».
Ошибка 1. Слабое планирование
Неполный финансовый анализ и поверхностное прогнозирование бизнес-перспектив создают для компании ряд неприятных ситуаций.
Нет чёткой финансовой цели — нет понимания, в каком направлении должна двигаться компания и какие ресурсы ей нужны.
Внезапная нехватка денег порой вынуждает предприятие брать дорогие кредиты. Это увеличивает риски банкротства.
Без точного планирования организация рискует слишком быстро израсходовать ресурсы, что приведёт к потере прибыли.
Как решить:
сформулируйте конкретные финансовые цели;
регулярно пересматривайте прогнозы и учитывайте изменения на рынке — оптимально делать это каждые три месяца;
применяйте сценарное моделирование, чтобы компания была готова к различным вариантам развития событий и оперативной адаптации к ним.
Ошибка 2. Недостаточный контроль рисков
Компания рискует понести значительные финансовые убытки, если финансовый директор невнимательно работает с угрозами.
Как решить:
используйте риск-менеджмент: распознавайте и оценивайте проблемы, расставляйте приоритеты, наблюдайте за угрозой и контролируйте потенциальные опасности;
разработайте тактики риск-менеджмента, например, диверсификацию портфеля во время инвестиционной деятельности;
постоянно обновляйте стратегии и готовьте сотрудников быстро реагировать на те или иные ситуации.
Ошибка 3. Слабая координация с другими отделами
Когда финансовый директор действует в отрыве от других подразделений, существует опасность, что его решения будут основаны на обрывочной или неактуальной информации.
Как решить:
активно посещайте встречи с менеджерами других подразделений, чтобы глубже понимать рабочие процессы всех отделов;
стройте отношения на основе взаимоуважения, честности и вежливости;
обеспечивайте ясность в финансовых операциях, предоставляйте отчётность и анализ руководству отделов.
Ошибка 4. Ограниченное инвестирование в новые технологии
Экономия на исследованиях и разработках в долгосрочной перспективе ограничивает потенциал роста компании.
Как решить:
начните с оценки расходов бизнеса: вероятно, их можно оптимизировать или перераспределить в пользу инноваций;
ищите внешние источники финансирования, вроде государственных грантов и банковских кредитов;
исследуйте вариант выхода на фондовую биржу, если предприятие крупное и у него есть перспективы развиваться.
Ошибка 5: Неэффективное управление оборотными средствами
Успешные предприятия тоже могут испытывать финансовые трудности, если у них недостаточно оборотных средств для оплаты текущих обязательств. Финансовому директору необходимо регулярно контролировать денежный поток и работать над его улучшением.
Как решить:
оптимизируйте управление запасами и дебиторской задолженностью;
продайте активы, которые не приносят прибыли или не используются.
Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.
Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.
Начать дискуссию