₽ Заказать рекламу
Иван Шестак
Управленческий учет

Кейс. Как рекламное агентство победило Google Таблицы и выстроило управленческую отчётность

Бесконечные листы в Google Таблицах, отсутствие выстроенной отчётности и путаница в проектах — сразу несколько проблем, которые стали головной болью рекламного агентства. В этом кейсе рассказываем, как удалось разобраться со сложностями.
Кейс. Как рекламное агентство победило Google Таблицы и выстроило управленческую отчётность

Рассказывает редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Кто клиент?

Out Digital — московское рекламное digital-агентство, которое входит в топ-29 агентств России по версии АКАР 2021. Команда придумывает и реализовывает спецпроекты, работает с инфлюенсерами, снимает и рисует видеоролики, ведёт SMM-проекты, разрабатывает креативные стратегии.

За успешные TikTok-кейсы со Сбером и сетью розничных магазинов «Магнит» агентство получило золотые медали премии Tagline Awards, а за реалити-шоу со стажировками в Сбере и Live-трансляцию с Филиппом Киркоровым — 2 премии Effie.

В чём проблема?

Долгое время у Out Digital не было системы финансового управленческого учёта. Вместо этого у каждого менеджера была своя проектная таблица по клиентам на отдельных листах в Google Таблице. Это сильно осложняло работу с учётом того, что у компании 10 клиентских менеджеров.

Таблицы и страницы в них множились — сводить их в отчёты становилось всё сложнее и дольше. В таком режиме агентство продержалось 4 года. Но в какой-то момент подготовка отчётов стала практически невозможной, и команда захотела всё автоматизировать.

Что было дальше?

В поисках решения в Out Digital отправились на рынок программ, которые занимаются управленческим и финансовым учётом. Компания рассматривала пять вариантов из отечественного сегмента, из которых после сравнения осталось два.

В итоге выбор пал на «Финансист» — финмодель конкурента не подошла к бизнес-модели Out Digital. Агентство пришло к нам с запросом свести данные в одном месте и наладить управленческую отчётность: отчёт о прибылях и убытках и ДДС.

Что мы сделали?

  • Помогли с интеграцией и переходом с Google Таблиц.

  • Объяснили сотрудникам агентства, как разводить проекты по направлениям. Их у компании много, и часто они смежные.

  • Познакомили с правилами и автоматическим распределением по направлениям и проектам.

  • Создали удобную и понятную отчетность.

  • Подготовили дашборды и научили с ними работать.

И всё так просто?

Мы бы могли написать про моментальное внедрение и безупречную работу, но этот кейс о другом. «Финансист» и Out Digital начали сотрудничество в конце 2021 года, но процесс внедрения по-прежнему идёт.

Первый шаблон, который мы собрали, не подошёл Out Digital. Методом проб и ошибок пришли к новой сборке, которую успешно внедрили летом.

В чём были сложности?

Процесс внедрения мог продвигаться быстрее, однако не получилось быстро найти человека, который понимал бы специфику бизнеса и занимался управленческим учётом.

Найти финансиста с агентским опытом оказалось сложно — на это у агентства ушло полгода. В итоге всё сошлось удачно — нужный человек появился одновременно с запуском нового шаблона.

Что-то ещё?

Когда мы готовили этот кейс, наши партнёры из Out Digital сказали, что получилась история о том, что не нужно всё откладывать на последний момент.

Но нам кажется, что этот кейс немного о другом. Это история тесного взаимодействия и развития, а также пример того, что хорошо — не обязательно быстро.

«Финансист» и Out Digital по-прежнему плотно сотрудничают и расширяют функциональность управленческой отчётности.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Начать дискуссию

Декретный отпуск

Увеличат размер декретных для уволенных женщин

Минтруд начал разработку проекта с поправками в закон о детских пособиях. Увеличат пособие по беременности и родам для женщин, уволенных при ликвидации компании или закрытии ИП.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

Праздник дня. День 50-процентной вероятности встречи с динозавром

Это праздник возник как день, когда надо вспомнить о вероятности случайных событий.

Праздник дня. День 50-процентной вероятности встречи с динозавром
Зарплата

Как майские праздники влияют на выплату зарплаты за апрель: таблица

В начале мая много выходных и праздничных дней. Если срок выплаты аванса или зарплаты за 2-ую половину месяца выпадает на эти дни, то выплатить надо накануне.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
3-НДФЛ

🔌 Если просрочили сдачу 3-НДФЛ из-за технических ограничений, штрафа не будет. Но бухгалтеры не верят

Налоговики разъяснили, что будет, если неквалифицированная электронная подпись (НЭП) для подачи декларации 3-НДФЛ не сгенерировалась.

Налог на прибыль

Переход на авансы по фактической прибыли в 2024 году

Отечественные компании имеют возможность переходить на уплату авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Кто может это сделать и в каком порядке, рассказывается в нашей статье.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
1
Бесплатно с Больничные

Новые правила обмена сведениями с СФР в 2024 году для больничных листов. Мини-курс

Как осуществляется обмен сведениями с СФР для больничных листов в 2024 году, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Новые правила обмена сведениями с СФР в 2024 году для больничных листов. Мини-курс

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Самозанятые

По каким признакам налоговики определяют незаконные схемы с самозанятыми

Из тех компаний, которые сотрудничают с самозанятыми, около 4% имеют признаки незаконной минимизации зарплатных налогов.

Налоги, взносы, пошлины

Не забудьте уплатить налоги до 2 мая

28 апреля – выходной день, поэтому срок уплаты налогов переносится на ближайший рабочий день 2 мая.

Ведение бизнеса

Число индивидуальных предпринимателей побило рекорд

240 000 новых ИП появилось только в первом квартале 2024 года. Число юридических лиц сократилось на 0,3%.

Подпислон
Электронные подписи

Простая электронная подпись: использование, преимущества и перспективы развития

Простая электронная подпись (ПЭП) — удобный и доступный инструмент, который позволяет придавать юридическую силу электронным документам, экономить время и ресурсы на бумажной волоките. Разберемся, что такое ПЭП, как ее получить и использовать, а также поговорим о преимуществах и перспективах развития этой технологии.

Простая электронная подпись: использование, преимущества и перспективы развития
НДФЛ

Как считать НДФЛ при продаже квартиры по заниженной цене

Если продать квартиру до истечения минимального срока, надо платить НДФЛ. Причем при расчете базы доход может быть не тот, что указан в договоре, а рассчитанный из кадастровой стоимости.

Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Выбирайте и смотрите!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 7 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Учитесь, не выходя из дома или офиса! Забирайте в закладки календарь вебинаров для бухгалтера, которые пройдут в мае 2024. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Выбирайте и смотрите!
7

Разборы законов

1 269
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Дробление бизнеса

ФНС: параметры налоговой амнистии при дроблении бизнеса почти готовы

К маю будет готов механизм амнистии для бизнеса, который увлекается дроблением.

Иван Шестак
Управленческий учет

Кейс. Как рекламное агентство победило Google Таблицы и выстроило управленческую отчётность

Бесконечные листы в Google Таблицах, отсутствие выстроенной отчётности и путаница в проектах — сразу несколько проблем, которые стали головной болью рекламного агентства. В этом кейсе рассказываем, как удалось разобраться со сложностями.

Кейс. Как рекламное агентство победило Google Таблицы и выстроило управленческую отчётность
Фиксированные взносы ИП

Фиксированные взносы за 2023 год не уменьшают налог по УСН за 2024, даже если уплачены с опозданием

Срок уплаты фиксированных взносов за 2023 год – 09.01.2024, но не все ИП уплатили их вовремя. Это не имеет значения, когда речь идет об уменьшении налог по УСН «доходы» на эти взносы.

Трудовые отношения

Работодатели в 1,5 раза увеличили предложения о подработке

Около 15-20% от всех занятых останутся работать или пойдут на подработку. В отпуск собираются 23% сотрудников.

Белая Бухгалтерия
Маркетплейсы

Отчет декомпенсации на Озон: что это, как отражать в 1С и в КУДиР

Озон все чаще стал присылать отчеты о декомпенсации. С логистической точки зрения все понятно, а как это корректно отразить в 1С и внести в КУДиР? Разбираем в статье.

Отчет декомпенсации на Озон: что это, как отражать в 1С и в КУДиР
Трудовое право

Всем трудящимся: сегодня НЕ сокращенный рабочий день

По ТК работаем на 1 час меньше, если за этим рабочим днем именно сразу идет нерабочий праздничный день. То есть государственный праздник.

5

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Сальдо ЕНС

👈 Налоговики автоматически делают зачет сальдо ЕНС в счет имущественных налогов физлиц

Если к моменту формирования налогового уведомления на уплату налогов за квартиру, авто, дачу и участок на вашем ЕНС есть какие-то деньги, то их автоматически засчитывают в счет предстоящей обязанности по уплате этих налогов. И назад хода нет.

Интересные материалы

Клерк
Маркетплейсы

Как новичку открыть пункт выдачи заказов маркетплейсов

Покупатели выбирают ПВЗ по многим критериям. Первый и самый главный — расположение, второй — комфорт, третий — обслуживание и т. д. Рассказываем, с чего начать подготовку к открытию, какие ресурсы нужны, как запустить бизнес и создать успешный ПВЗ, который быстро окупится.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру