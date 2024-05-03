Кейс. Как руководителю избавиться от хаоса в финансах компании и начать уходить на выходные

Автор: редакторы сервиса управленского учёта «Финансист».
Кто клиент?
«Единая Сервисная Компания» (ЕСК) обслуживает инженерные системы зданий и сооружений в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. На рынке уже 7 лет. Работают в следующих направлениях: обслуживают тепловые пункты, ведут учёт тепловой энергии, занимаются системами вентиляции и кондиционирования, выполняют мелкие монтажные работы.
В чём проблема?
У ЕСК несколько юрлиц, что усложняет систему налогообложения и отчётность. Чем больше компания становится, тем меньше понятны цифры — времени на сведение данных не хватает. Бухгалтерам компании недостаёт знаний, поэтому они сводят только несколько ключевых показателей. Отчётность не автоматизирована, а движение денежных средств непонятно.
Перед обращением в «Финансист» у ЕСК полностью слетела таблица о рентабельности, над которой 6 месяцев работали три сотрудника. Кроме желания понять, откуда деньги и чему равна прибыль по каждому продукту, появилась необходимость полностью восстановить финансовую отчетность. С этими задачами руководитель и пришел на демонстрацию возможностей сервиса.
Старт работы
На демонстрации выяснилось, что в компании не отслеживали и не сегментировали валовую и чистую прибыль, выручку и данные расчетных счетов. Сотрудникам также не хватало знаний в планировании.
Что сделали?
показали, как контролировать дополнительный набор показателей: общую выручку, чистую и валовую прибыль, внутренние показатели эффективности;
настроили движение всех денежных средств и указали на недостатки процессов;
выявили все отрицательные показатели и на графиках показали, как правильно распределить ресурсы. Точная и автоматизированная отчётность помогла компании увидеть, как происходит движение денежных средств и научиться заранее оценивать возможные риски.
По словам Артёма Куликова, собственника «Единой Сервисной Компании», теперь вся отчётность в компании собирается автоматически в сервисе «Финансист». Он уверен в прогнозах и может спокойно брать отпуск, даже в январе — когда обычно у компании спад по показателям.
Вот так, кроме новых знаний и порядка в финансах, руководитель получит время на себя, что в дальнейшем даст силы на новые успехи в бизнесе.
Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.
Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.
Комментарии2
Иван, мне немного странно, что в такой крупной компании отсутствуют должности финансиста и экономиста (или хотя бы одна из них). Также, могу сказать, бедный главный бухгалтер, работать в таких странных условиях, из статьи: "Бухгалтерам компании недостаёт знаний, поэтому они сводят только несколько ключевых показателей. Отчётность не автоматизирована, а движение денежных средств непонятно".
Средства на приобретение сервиса есть (вндрение всегда не дешевое удовольствие), а на пополнение штата - нет.
Возможно, средства появились после сокращения всех сотрудников, которым