Кейс. Как руководителю избавиться от хаоса в финансах компании и начать уходить на выходные

Автоматизация управленческого учёта может не просто освободить рабочее время для более серьёзных задач, но и помочь руководителю отправиться в отпуск. Как? Рассказываем в кейсе.

Автор: редакторы сервиса управленского учёта «Финансист».

Кто клиент?

«Единая Сервисная Компания» (ЕСК) обслуживает инженерные системы зданий и сооружений в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. На рынке уже 7 лет. Работают в следующих направлениях: обслуживают тепловые пункты, ведут учёт тепловой энергии, занимаются системами вентиляции и кондиционирования, выполняют мелкие монтажные работы.

В чём проблема?

У ЕСК несколько юрлиц, что усложняет систему налогообложения и отчётность. Чем больше компания становится, тем меньше понятны цифры — времени на сведение данных не хватает. Бухгалтерам компании недостаёт знаний, поэтому они сводят только несколько ключевых показателей. Отчётность не автоматизирована, а движение денежных средств непонятно.



Перед обращением в «Финансист» у ЕСК полностью слетела таблица о рентабельности, над которой 6 месяцев работали три сотрудника. Кроме желания понять, откуда деньги и чему равна прибыль по каждому продукту, появилась необходимость полностью восстановить финансовую отчетность. С этими задачами руководитель и пришел на демонстрацию возможностей сервиса.

Старт работы

На демонстрации выяснилось, что в компании не отслеживали и не сегментировали валовую и чистую прибыль, выручку и данные расчетных счетов. Сотрудникам также не хватало знаний в планировании.

Что сделали?

показали, как контролировать дополнительный набор показателей : общую выручку, чистую и валовую прибыль, внутренние показатели эффективности;

настроили движение всех денежных средств и указали на недостатки процессов;

выявили все отрицательные показатели и на графиках показали, как правильно распределить ресурсы. Точная и автоматизированная отчётность помогла компании увидеть, как происходит движение денежных средств и научиться заранее оценивать возможные риски.

По словам Артёма Куликова, собственника «Единой Сервисной Компании», теперь вся отчётность в компании собирается автоматически в сервисе «Финансист». Он уверен в прогнозах и может спокойно брать отпуск, даже в январе — когда обычно у компании спад по показателям.

Вот так, кроме новых знаний и порядка в финансах, руководитель получит время на себя, что в дальнейшем даст силы на новые успехи в бизнесе.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.