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Иван Шестак
Управленческий учет

Кейс. Как руководителю избавиться от хаоса в финансах компании и начать уходить на выходные

Автоматизация управленческого учёта может не просто освободить рабочее время для более серьёзных задач, но и помочь руководителю отправиться в отпуск. Как? Рассказываем в кейсе.
Кейс. Как руководителю избавиться от хаоса в финансах компании и начать уходить на выходные

Автор: редакторы сервиса управленского учёта «Финансист».

Кто клиент?

«Единая Сервисная Компания» (ЕСК) обслуживает инженерные системы зданий и сооружений в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. На рынке уже 7 лет. Работают в следующих направлениях: обслуживают тепловые пункты, ведут учёт тепловой энергии, занимаются системами вентиляции и кондиционирования, выполняют мелкие монтажные работы.

В чём проблема?

У ЕСК несколько юрлиц, что усложняет систему налогообложения и отчётность. Чем больше компания становится, тем меньше понятны цифры — времени на сведение данных не хватает. Бухгалтерам компании недостаёт знаний, поэтому они сводят только несколько ключевых показателей. Отчётность не автоматизирована, а движение денежных средств непонятно.

Перед обращением в «Финансист» у ЕСК полностью слетела таблица о рентабельности, над которой 6 месяцев работали три сотрудника. Кроме желания понять, откуда деньги и чему равна прибыль по каждому продукту, появилась необходимость полностью восстановить финансовую отчетность. С этими задачами руководитель и пришел на демонстрацию возможностей сервиса.

Старт работы

На демонстрации выяснилось, что в компании не отслеживали и не сегментировали валовую и чистую прибыль, выручку и данные расчетных счетов. Сотрудникам также не хватало знаний в планировании.

Что сделали?

  • показали, как контролировать дополнительный набор показателей: общую выручку, чистую и валовую прибыль, внутренние показатели эффективности;

  • настроили движение всех денежных средств и указали на недостатки процессов;

  • выявили все отрицательные показатели и на графиках показали, как правильно распределить ресурсы. Точная и автоматизированная отчётность помогла компании увидеть, как происходит движение денежных средств и научиться заранее оценивать возможные риски.

По словам Артёма Куликова, собственника «Единой Сервисной Компании», теперь вся отчётность в компании собирается автоматически в сервисе «Финансист». Он уверен в прогнозах и может спокойно брать отпуск, даже в январе — когда обычно у компании спад по показателям.

Вот так, кроме новых знаний и порядка в финансах, руководитель получит время на себя, что в дальнейшем даст силы на новые успехи в бизнесе.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Комментарии

2
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Иван, мне немного странно, что в такой крупной компании отсутствуют должности финансиста и экономиста (или хотя бы одна из них). Также, могу сказать, бедный главный бухгалтер, работать в таких странных условиях, из статьи: "Бухгалтерам компании недостаёт знаний, поэтому они сводят только несколько ключевых показателей. Отчётность не автоматизирована, а движение денежных средств непонятно".

    Средства на приобретение сервиса есть (вндрение всегда не дешевое удовольствие), а на пополнение штата - нет.

    • Владислав Савушкин
      Бизнес консультант

      Перед обращением в «Финансист» у ЕСК полностью слетела таблица о рентабельности, над которой 6 месяцев работали три сотрудника.

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      Средства на приобретение сервиса есть (внедрение всегда не дешевое удовольствие), а на пополнение штата - нет.

      Возможно, средства появились после сокращения всех сотрудников, которым

      - не хватало знаний в планировании,

      - Бухгалтерам компании недостаёт знаний

      - над которой 6 месяцев работали три сотрудника (ну и вот здесь можно оптимизировать трех сотрудников)

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