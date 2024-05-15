Коротко о том, в чём плюсы финансового лизинга

Этот способ финансирования часто используется для покупки аппаратуры, транспорта и других активов без полной предоплаты. У финансового лизинга есть ряд существенных преимуществ.

Автор: редакторы сервиса управленского учёта «Финансист».

Финансовый лизинг — это форма сотрудничества, в рамках которой лизингодатель предоставляет имущество лизингополучателю во временное пользование за плату. Оформить такие отношения помогают банки, лизинговые компании, производители оборудования и онлайн-сервисы.

Сохранение оборотных средств

Один из главных плюсов финансового лизинга — возможность приобрести имущество без больших первоначальных вложений. Это позволяет компаниям сохранять средства для других важных целей, таких как развитие бизнеса или инвестиции в оборотные активы.

Налоговые льготы

В России финансовый лизинг предоставляет налоговые льготы: такие платежи часто можно полностью учесть в расходах и тем самым снизить налог на прибыль. Также лизинговые сделки подлежат НДС, который клиент может вернуть как налоговый вычет.

Улучшение показателей баланса

Лизинг позволяет бизнесу использовать активы без их отображения на балансе как активов. Это положительно сказывается на финансовых показателях компании, таких как рентабельность активов и коэффициенты финансовой устойчивости.

Гибкость и доступность

Лизинговые программы часто предлагают более гибкие условия по сравнению с обычными банковскими кредитами. Например, низкие первоначальные взносы, удобные графики платежей и возможность адаптации условий договора под специфические потребности бизнеса. Это особенно важно для компаний с ограниченной кредитной историей, которым бывает сложно получить доступ к традиционным источникам финансирования.

Снижение рисков

Лизинг снижает риск потери активов при финансовых трудностях компании, так как имущество остаётся собственностью лизингодателя. Так, в случае невозможности оплаты предприятие может вернуть дорогостоящее оборудование и избежать больших убытков.

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