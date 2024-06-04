Кейс. Как лицензиат игрушек Disney достиг прозрачности в финансах и систематизировал отчетность

Многие собственники признают важность управленческого учета только с масштабированием бизнеса. В этот момент они сталкиваются с необходимостью упорядочить финансовые процессы, чтобы выйти на следующий этап. Рассказываем, как сервис «Финансист» помог международной компании Fresh Trend разобраться, как и куда уходят деньги в компании.

Автор: редакторы сервиса управленского учета «Финансист».

Что такое Fresh Trend?

Fresh Trend — предприятие с десятилетним опытом работы с мировыми и локальными лицензиарами, в том числе с «Союзмультфильмом», Hasbro, Disney, Mattel, Warner Bros. Компания специализируется на разработке и производстве лицензионных товаров: одежды, наборов для творчества, конструкторов, игрушек и других. Среди клиентов компании — «Детский мир», «Магнит», «Перекрёсток» и «Почта России».

Что происходило в компании?

Fresh Trend долгое время вела управленческую отчетность с помощью 1С и Excel. Из-за этого компания постоянно сталкивалась с нерегулярностью отчетов, долгим и неудобным сбором данных вручную. В компании не было отдельного человека, который бы систематизировал и оперативно обрабатывал информацию в Excel.

Бизнес развивался, и движение денег становилось бесконтрольным. Невозможно было понять, сколько денег в обороте, есть ли средства на развитие и с чего платить зарплату. Классическая ситуация для владельцев, у которых растёт бизнес — ты работаешь и не понимаешь, что происходит с финансами в компании. Сергей Бочаров, генеральный директор Fresh Trend.

Как выбирали продукт?

Руководители хотели отследить причины кассовых разрывов.

Отгрузки и средние чеки у нашей компании достаточно большие. В то же время они нерегулярные и привязаны к сезонам и инфоповодам. В высокий сезон — осенью и зимой, перед праздниками, в сезон back-to-school, а также перед громкими премьерами — необходимы большие финансовые вложения. Соответственно, физически у нас не хватало денег на закупку и на растаможку. Проблема была связана с выраженной сезонностью и большими объёмами закупок, крупными заказами наших клиентов — розничных сетей. Сергей Бочаров, генеральный директор Fresh Trend.

Fresh Trend нуждалась в инструментах для еженедельного финансового планирования. В первую очередь компании требовалась система учёта с дружественным интерфейсом.



Для своих проектов Fresh Trend использует красочную и понятную платформу. Для финансовой системы хотелось найти что-то похожее: интуитивно понятное, визуально приятное и читаемое. Однако 1C и Excel в этом плане не подходили.



В итоге руководители осознали, что пришло время строить и масштабировать бизнес системно.

Мы понимали, что финансы — одна из главных областей, которая требует чёткой структуры. И для удобной работы нам был нужен понятный инструмент.



Шли к этому больше года, изучали разные варианты, рассматривали несколько платформ и остановились на «Финансисте». Сервис нас полностью устроил, и теперь мы можем смело рекомендовать его коллегам по цеху и всем тем, кто хочет добиться контроля и прозрачности в финансах. Сергей Бочаров, генеральный директор Fresh Trend.

Каких результатов удалось достичь?

Рост компании удачно совпал с периодом внедрения сервиса, пока компания не запуталась в цифрах и показателях. После начала работы с «Финансистом» сбор данных в Fresh Trend перешёл от ручного и долгого к автоматическому и мгновенному.



Компания вышла на новый уровень: финансы стали прозрачными, а руководители разобрались, откуда берутся деньги, куда уходят и в какой валюте. Благодаря автоматизации руководство стало активнее участвовать в финансовом планировании и проявлять больше интереса к отчётности.

После внедрения сервиса всё в компании полностью изменилось: добавилось визуальное и красивое оформление, которое помогало проще воспринимать данные через диаграммы и графики. Бизнес стал системным.



Хочу выразить огромную благодарность консультантам «Финансиста». Процесс внедрения был очень клиентоориентированным и доступным, благодаря чему наша команда быстро привыкла к новым фишкам. И если раньше мы ползали пешком, то теперь побежали, как олимпийские чемпионы. Сергей Бочаров, генеральный директор Fresh Trend.

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