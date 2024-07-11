₽ Заказать рекламу
Иван Шестак
Обзоры для бухгалтера

Топ-7 книг для финдира: от отчётности до стратегического планирования

Собрали семь книг, которые помогут финансовым директорам обновить знания об управленческом учёте и больше узнать о последних тенденциях в области финанализа. Наша подборка поможет разобраться в отчётности, бюджетах, капитале и стратегиях.
Топ-7 книг для финдира: от отчётности до стратегического планирования

Авторы: редакторы сервиса управленческого учёта «Финансист»

Анализ финансовой отчётности компании. Как понимать цифры финансовых отчётов

Карен Берман, Джо Найт и Джон Кейз объясняют ключевые финансовые принципы, которые лежат в основе успешного управления компанией. Авторы дают инструменты для правильной интерпретации финансовых отчётов.

Книга начинается с основ, объясняя структуру и содержание ОПиУ, ОДДС и баланса. Затем авторы переходят к показателям и поясняют, как рассчитываются и интерпретируются метрики для оценки компании. При этом значительная часть книги посвящена практике проведения вертикального, горизонтального и трендового анализов.

Финансовый менеджмент и управленческий учёт

Питер Этрил и Эдди МакЛейни создали объёмное пособие, которое будет полезно даже опытным профессионалам. Как и в случае с предыдущей книгой, авторы начинают с основ финансового менеджмента и переходят к управленческому учёту.

Помимо описания базовых принципов, авторы уделяют большое внимание различным техникам бюджетирования и прогнозирования. Книга охватывает темы учёта затрат, калькуляции себестоимости, распределения затрат и управленческого контроля. Один из разделов посвящён оценке инвестиционных проектов, в том числе дисконтирование денежных потоков, анализ риска и критерии принятия решений.

Управленческий учёт

Книга написана группой авторов Энтони Аткинсоном, Робертом Капланом, Радживом Банкером и Марком Юнгом. Они всесторонне рассматривают принципы и методы принятия эффективных управленческих решений. Книга может стать настольным пособием для тех, кто стремится к глубокому пониманию управленческого учёта.

Авторы подробно описывают процесс составления бюджетов, мониторинг и анализ отклонений. Особое внимание они уделяют разработке операционных и финансовых бюджетов. При этом в книге подчёркивается важность анализа вариативности, который помогает найти причины отклонений и разработать меры для их устранения.

Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование

Вячеслав Неудачин делится руководством для финансовых директоров, аналитиков и стратегов, которые стремятся к построению успешного бизнеса через моделирование. Автор подчёркивает, что стратегия должна быть реалистичной и подкреплённой финансовыми моделями.

В книге приведены различные методы моделирования, например, через дисконтирование денежного потока, сценарный анализ и моделирование чувствительности. Также автор объясняет, как определять и управлять рисками, а также предсказывать потенциальные угрозы и возможности.

Финансовый менеджмент. Управление капиталом и инвестициями

Книга Роберта Хиггинса охватывает все аспекты финансового менеджмента, от базовых принципов до сложных инвестиционных стратегий. Автор детально описывает управление оборотным капиталом, дивидендной политикой и оценкой инвестиционных проектов.

Хиггинс подробно объясняет, как оптимизировать запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженности. Большое внимание он уделяет дивидендной политике и её влиянию на стоимость компании. Также автор рассматривает процесс планирования и прогнозирования в качестве неотъемлемой части финансового менеджмента.

Аналитическая фабрика: как настроить финансовую аналитику под задачи бизнеса

Владимир Волнин доступно и подробно объясняет, как интегрировать финансовую аналитику в стратегические и операционные процессы компании. Книга насыщена кейсами, которые показывают, как применять аналитические инструменты в реальном бизнесе.

Автор подробно объясняет концепцию «аналитической фабрики», которая представляет собой централизованную систему для обработки и анализа данных. Он описывает, как её создать и настроить под задачи конкретной компании. Также Волнин акцентирует внимание на качестве данных. Автор объясняет, как собирать, очищать и анализировать информацию для получения надёжных и полезных инсайтов.

Главный по финансам: как стать сильным финансовым директором

Татьяна Чибиняева делится советами, которые помогут финансовым директорам в их повседневной работе. Она подробно описывает реальные кейсы и ситуации, с которыми сталкиваются CFO, и предлагает решения для их преодоления.
В книге рассматриваются не только технические аспекты финансового управления, но и вопросы стратегического планирования и принятия решений. Чибиняева подчёркивает, что CFO должен быть стратегическим партнёром руководства компании.

По её мнению, компетенции успешного финдира включают не только знания в области финансов, но и умение анализировать данные, прогнозировать результаты и управлять рисками.

Чибиняева акцентирует внимание на внедрении технологий и инноваций в финансовое управление. Она уточняет, что автоматизированные системы и аналитические инструменты позволяют повысить точность и оперативность финансовых операций.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Комментарии

1
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Рекомендую литературу за авторством Игоря Рызова: Переговоры с монстрами, Кремлевская школа переговоров.

    Двадцать процентов всяких аналитик мы и так знаем. Остальные восемьдесят скорее всего и не пригодятся никогда😄 А вот навык ведения переговоров пригодится всегда

Малый и средний бизнес

Пошли жалобы на исключение из реестра МСП бизнеса из новых регионов

Компании из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей столкнулись с тем, что вчера их исключили из реестра МСП.

Наталья Горячая
Законопроекты

😡Публичные каналы с аудиторией свыше 1000 человек в сутки обяжут передавать данные о себе в Роскомнадзор

Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых составляет свыше 1 тыс. человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе.

Entera
Налоговые проверки

Налоговая требует предоставить документы: как подготовить ответ на требование ФНС

Рассказываем, как корректно отреагировать на запрос ИФНС на определенные документы.

Налоговая требует предоставить документы: как подготовить ответ на требование ФНС

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как разобраться в распределении средств на ЕНС

С введением ЕНП уплата налогов стала проще (по крайней мере так думают в ФНС): на ЕНС налогоплательщик перечисляет деньги, которые ФНС распределяет по налогам и взносам. Проблема в том, что не всегда налогоплательщику понятно, куда именно распределили средства с ЕНС. Рассказываем, как сопоставить налоговый учет организации и данные из единого счета.

Как разобраться в распределении средств на ЕНС
Обзоры для бухгалтера

Сколько зарабатывает бухгалтер в 2024 году и как получать больше: реферальные программы

Сейчас профессия бухгалтера обретает все большую популярность — в связи с распространением аутсорсинга и интернет-сферы, все чаще предприниматели нуждаются в квалифицированных специалистах по учету и налогам.

Сколько зарабатывает бухгалтер в 2024 году и как получать больше: реферальные программы
1
Кадровые документы

Форму должностной инструкции можно утвердить локальным актом работодателя

Должностная инструкция – это не обязательный документ. Главное, чтобы условие о трудовой функции было прописано в трудовом договоре. Но можно оформлять должностные инструкции.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Криптовалюта

Биржам разрешат торговать цифровой валютой

Расчеты в цифровых валютах разрешат вести всем участникам внешнеэкономической деятельности, но покупать такие активы на биржах будет доступно лишь ограниченному числу лиц в рамках эксперимента.

Экономика России

Счетная палата: причина недостатка инвестиций в РФ — нет систематизированных мер поддержки

Действующие инструменты инвестиционной активности недостаточно выполняют свои цели. Аудиторы Счетной палаты предложили сделать реестр мер господдержки для тех, кто вкладывает средства в экономику РФ.

3
Подотчет, командировки

🚉🚕 Командированный работник может без НДФЛ и взносов арендовать автомобиль только для проезда до вокзала

Расходы работника, направленного в командировку, на проезд до места назначения и обратно не облагаются НДФЛ и взносами.

1
Павел Бессонов
Банкротство юридических лиц

Как отбиваться от заявления об истребовании документов в банкротстве

👉🏼 Рассмотрим ситуацию: вы были директором, потом вас заменили на другого директора, спустя время началось банкротство и назначили конкурсного управляющего, который подал в суд заявление об истребовании документов у всех директоров за последние несколько лет, в том числе у вас.

Проверки

Минэкономразвития хочет полностью отказаться от плановых проверок бизнеса

Плановые проверки заменят профилактическими визитами, а число индикаторов риска для запуска проверки увеличат до 500.

Бухгалтерский учет

Счет 90: субсчета, проводки, закрытие

Разберем, как отражают операции на счете 90 и как его закрывают в конце года.

Счет 90: субсчета, проводки, закрытие
Иван Шестак
Обзоры для бухгалтера

Топ-7 книг для финдира: от отчётности до стратегического планирования

Собрали семь книг, которые помогут финансовым директорам обновить знания об управленческом учёте и больше узнать о последних тенденциях в области финанализа. Наша подборка поможет разобраться в отчётности, бюджетах, капитале и стратегиях.

Топ-7 книг для финдира: от отчётности до стратегического планирования
1

Банки Ozon и «Яндекс» обогнали конкурентов из топ-50 по темпам прироста вкладов

Доступ к огромной аудитории маркетплейсов помогает банкам Ozon и «Яндекса» очень быстро наращивать пассивы.

Учет ОС при УСН

Не все основные средства будут учитывать для лимита по УСН

Компании и ИП, у которых остаточная стоимость основных средств превысит лимит, не имеют права на применение УСН.

Налог на имущество физических лиц

Минимальную сумму налогового уведомления на имущественные налоги увеличили до 300 рублей

Ежегодно до 1 декабря физлица должны платить имущественные налоги по налоговому уведомлению, которое присылает ФНС. Его не пришлют, если сумма налога получится менее 300 рублей.

Мой бизнес
Малый и средний бизнес

Минэкономразвития: почти 40% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения

В 2023 году предприятия экономики предложения смогли привлечь 528 млрд рублей по программам поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Минэкономразвития: почти 40% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения
Курортный сбор

Туристический налог не войдет в состав ЕНП

С 2025 года вводят новый налог – туристический. Его будут платить отели. Уплата будет идти на отдельный КБК.

Кадровый учет

Как принять работника по договору ГПХ

Принять по договору ГПХ можно физлицо как со статусом ИП или самозанятого, так и без таких статусов. Это законно только если, таким образом, работодатель не маскирует трудовые отношения. В статье расскажем, как правильно оформить гражданско-правовые отношения с физлицами в разных ситуациях.

Как принять работника по договору ГПХ

Интересные материалы

УСН

Бизнес на УСН и ПСН из новых регионов получит вычет на покупку ККТ

Налог по УСН «доходы» и ПСН бизнесмены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогу уменьшить на расходы на ККТ, но не более 28 тыс. рублей.