Топ-7 книг для финдира: от отчётности до стратегического планирования

Собрали семь книг, которые помогут финансовым директорам обновить знания об управленческом учёте и больше узнать о последних тенденциях в области финанализа. Наша подборка поможет разобраться в отчётности, бюджетах, капитале и стратегиях.

Авторы: редакторы сервиса управленческого учёта «Финансист»

Анализ финансовой отчётности компании. Как понимать цифры финансовых отчётов

Карен Берман, Джо Найт и Джон Кейз объясняют ключевые финансовые принципы, которые лежат в основе успешного управления компанией. Авторы дают инструменты для правильной интерпретации финансовых отчётов.



Книга начинается с основ, объясняя структуру и содержание ОПиУ, ОДДС и баланса. Затем авторы переходят к показателям и поясняют, как рассчитываются и интерпретируются метрики для оценки компании. При этом значительная часть книги посвящена практике проведения вертикального, горизонтального и трендового анализов.

Финансовый менеджмент и управленческий учёт

Питер Этрил и Эдди МакЛейни создали объёмное пособие, которое будет полезно даже опытным профессионалам. Как и в случае с предыдущей книгой, авторы начинают с основ финансового менеджмента и переходят к управленческому учёту.



Помимо описания базовых принципов, авторы уделяют большое внимание различным техникам бюджетирования и прогнозирования. Книга охватывает темы учёта затрат, калькуляции себестоимости, распределения затрат и управленческого контроля. Один из разделов посвящён оценке инвестиционных проектов, в том числе дисконтирование денежных потоков, анализ риска и критерии принятия решений.

Управленческий учёт

Книга написана группой авторов Энтони Аткинсоном, Робертом Капланом, Радживом Банкером и Марком Юнгом. Они всесторонне рассматривают принципы и методы принятия эффективных управленческих решений. Книга может стать настольным пособием для тех, кто стремится к глубокому пониманию управленческого учёта.



Авторы подробно описывают процесс составления бюджетов, мониторинг и анализ отклонений. Особое внимание они уделяют разработке операционных и финансовых бюджетов. При этом в книге подчёркивается важность анализа вариативности, который помогает найти причины отклонений и разработать меры для их устранения.

Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование

Вячеслав Неудачин делится руководством для финансовых директоров, аналитиков и стратегов, которые стремятся к построению успешного бизнеса через моделирование. Автор подчёркивает, что стратегия должна быть реалистичной и подкреплённой финансовыми моделями.



В книге приведены различные методы моделирования, например, через дисконтирование денежного потока, сценарный анализ и моделирование чувствительности. Также автор объясняет, как определять и управлять рисками, а также предсказывать потенциальные угрозы и возможности.

Финансовый менеджмент. Управление капиталом и инвестициями

Книга Роберта Хиггинса охватывает все аспекты финансового менеджмента, от базовых принципов до сложных инвестиционных стратегий. Автор детально описывает управление оборотным капиталом, дивидендной политикой и оценкой инвестиционных проектов.



Хиггинс подробно объясняет, как оптимизировать запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженности. Большое внимание он уделяет дивидендной политике и её влиянию на стоимость компании. Также автор рассматривает процесс планирования и прогнозирования в качестве неотъемлемой части финансового менеджмента.

Аналитическая фабрика: как настроить финансовую аналитику под задачи бизнеса

Владимир Волнин доступно и подробно объясняет, как интегрировать финансовую аналитику в стратегические и операционные процессы компании. Книга насыщена кейсами, которые показывают, как применять аналитические инструменты в реальном бизнесе.



Автор подробно объясняет концепцию «аналитической фабрики», которая представляет собой централизованную систему для обработки и анализа данных. Он описывает, как её создать и настроить под задачи конкретной компании. Также Волнин акцентирует внимание на качестве данных. Автор объясняет, как собирать, очищать и анализировать информацию для получения надёжных и полезных инсайтов.

Главный по финансам: как стать сильным финансовым директором

Татьяна Чибиняева делится советами, которые помогут финансовым директорам в их повседневной работе. Она подробно описывает реальные кейсы и ситуации, с которыми сталкиваются CFO, и предлагает решения для их преодоления.

В книге рассматриваются не только технические аспекты финансового управления, но и вопросы стратегического планирования и принятия решений. Чибиняева подчёркивает, что CFO должен быть стратегическим партнёром руководства компании.



По её мнению, компетенции успешного финдира включают не только знания в области финансов, но и умение анализировать данные, прогнозировать результаты и управлять рисками.



Чибиняева акцентирует внимание на внедрении технологий и инноваций в финансовое управление. Она уточняет, что автоматизированные системы и аналитические инструменты позволяют повысить точность и оперативность финансовых операций.

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