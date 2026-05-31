Простая дорожка + 10 вишен = магнит для тысяч людей. Почему так мало кто это делает?

Вроде простые фотографии, рядом с цветущей вишней, но... сажаем по десять деревьев с двух сторон дорожки выложенной камнями, называем это Японским Садом и ПРОСХОДИТ ЧУДО:

Предыдущий мой пост набирает под 1000 просмотров и кучу лайков. Чтобы сфотографироваться в этом месте мы заплатили по 1500 рублей с человека! Сделать кадр без людей было трудно - приходилось ждать по 10-15 минут, чтобы быстрее щёлкать фотографу, пока снова кто-нибудь не появился в кадре! Десятки знакомых с уважением и даже с завистью, в глазах, кивают головой при слове "Японский Сад в МРИИ".

Несколько лет назад, отчаявшись найти в Краснодарском крае нормальную локацию, кроме парка Галицкого, где сделать фотосессию с цветущими деревьями - выкладывал пост (https://vk.com/wall2088816_17244). На него никто не откликнулся... Видимо как и мы, посетившие сотни отелей и развлекательных центров края, ничего нормального не нашли, хотя конечно были сообщения в мессенджеры от друзей: "Там есть одно место, съезжаете с дороги и дальше по грунтовке, когда будет сухо, за колючей проволокой надо договориться со сторожем или ловить момент, когда он будет далеко с собаками!!" Но это выглядит абсурдно - в бальном платье с Аней пытаться, как воры сделать фотосессию)))

Возможно более 300 раз в разговоре с собственниками отелей, ресторанов, пансионатов, развлекательных центров говорил, что достаточно 2х соток, чтобы сделать подобное из разных деревьев - ведь и цветут они в разное время, т.е. можно получить огромный трафик людей.

Кому-то даже рассказывал, как меня впечатлил цветущий яблоневый сад 25 марта 1984 года - до сих пор стоит перед глазами, примером удивительной красоты. А как красиво цветут груши!

Друзья, что ментально мешают администрациям городов, пансионатам, отелям, паркам сажать так в ряд деревья и создавать такие красивые живые фотозоны?