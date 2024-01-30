Два уведомления в месяц по НДФЛ — я против. Как бухгалтеров лишили законного отпуска

С января 2024 года введена подача 2 уведомлений по НДФЛ. Бухгалтеры малого бизнеса решительно не согласны.

Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ внесены очередные обширные изменения в НК РФ. Самая спорная, с точки зрения бухгалтеров страны, поправка — это введение двух уведомлений в месяц по НДФЛ.

Союз бухгалтеров подготовил новое письмо депутатам и чиновникам. С полным текстом можно ознакомиться в ТГ-канале Союза, а на нашем сайте можно проголосовать.

Главная причина введения дополнительного уведомления по НДФЛ — обращения региональных чиновников об ухудшении финансирования в местных бюджетах. Беспокойство региональных чиновников было понятно в начале 2023, при переходе на оплату всех налогов один раз в месяц. В январе, феврале и максимум в марте мог образоваться кассовый разрыв, но далее, при ежемесячном поступлении с Единого налогового счета в местные бюджеты суммы финансирования на месяц и их равномерном и планомерном использовании в течении месяца, кассовый разрыв не должен возникать. По крайней мере по причине поступления денег в местные бюджеты один раз в месяц.

Увеличение числа уведомлений и сроков перевода денежных средств с одного раза в месяц до двух не увеличивает сумму налогов, поступающих в бюджет, но добавляет работу бухгалтеру и увеличивает нагрузку на бизнес.

На фоне стремления государства на уменьшение числа отчётов введение дополнительного уведомления еще более усложнит и запутает работу, особенно в малом бизнесе, где работает один бухгалтер.

ЕНС создавался с посылом упрощения уплаты и контроля налогов. По факту — работа с ЕНС сейчас сложнее, чем ранее действовавшая система. Уведомления заменили платежные поручения, изменен и сложен для учета период по НДФЛ, неразбериха с зарезервированными суммами на ЕНС.

Союз бухгалтеров обращался в ряд Министерств и ведомств с описанием возникающих проблем, как непосредственно у бухгалтера, так и у бизнеса в целом, в связи с введением двух уведомлений по НДФЛ. Были получены ответы, о них чуть ниже.

В России более 6 млн. субъектов малого бизнеса, а это значит, что несколько миллионов бухгалтеров в России не имеют возможности воспользоваться правом на отпуск, предусмотренный ТК РФ в размере 28 календарных дней, так как рассчитать НДФЛ и подать уведомление с 1 января 2024 года необходимо 2 раза в месяц.

Минфин России своим письмом в ответ на письмо Минтруд России, написанное по обращению Союза бухгалтеров по этой проблеме, указал:

«…что закон не закрепляет обязанности представлять отчеты и уведомления за самим налогоплательщиком либо за конкретным сотрудником налогоплательщика, а значит эту работу может выполнить любой сотрудник налогоплательщика».

Однако, расчёт налогов и составление деклараций это работу для обученных профессионалов по бухгалтерскому и налоговому учёту. Возложить такую работу на другого сотрудника, не связанного с бухучётом, не представляется возможным. А содержать двух бухгалтеров бизнесу нерентабельно. Многие малые бизнесы даже одного бухгалтера не имеют возможности содержать, а имеющийся бухгалтер зачастую исполняет еще обязанности секретаря, инспектора по кадрам и тд.

ФНС России отметила, что увеличение числа уведомлений по НДФЛ до двух в месяц не препятствует использованию отпуска бухгалтером, ведь они составляются в те же даты, что начисляется и выплачивается зарплата. Ранее от бухгалтеров страны не было жалоб на проблемы с отпуском, связанные с начислением зарплаты два раза в месяц.

Действительно, бухгалтеры малого бизнеса давно приспособились к начислению зарплаты два раза в месяц, но это не повод, чтобы нагружать эти дни дополнительно.

В январе 2024 множество бухгалтеров страны попытались организовать себе небольшой отпуск после сдачи множества отчетов 25 января и рассчитали предварительно полную зарплату за январь и налоги. Были поданы уведомления по НДФЛ по второму сроку 05.02.24. Однако уведомления вернулись, как ошибочные, с указанием причины — срок подачи не наступил.

Другими словами: «поторопился ты, товарищ бухгалтер».

У налога на доходы физических лиц есть и еще одна отличительная черта — налоговый период не совпадает с бухгалтерским, как у всех других налогов и взносов, что так же увеличивает трудоёмкость как при расчёте налога, так и при администрировании и проверке правильности исчисления со стороны государства.

Коллеги, призываю всех проголосовать за письмо, размещенное на сайте Союза. Проголосовать могут все желающие.

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