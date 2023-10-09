Как организовать удаленный формат работы для нового и действующего сотрудника

Удалённая работа бывает следующих видов:
Постоянная — работник всё время работает дистанционно, рабочих дней в офисе у него нет и стационарного рабочего места тоже.
Временная — офисного работника на срок до полугода отправляют работать домой. В это время у него нет обязанности ходить в офис.
Периодическая — удаленка и работа в офисе чередуется.
Временная в опасной ситуации — всех или часть работников распускают по домам из-за эпидемии, пожара или природной катастрофы.
Удаленку оформляют:
трудовым договором — когда принимают нового сотрудника и сразу оговаривают удаленный формат;
дополнительным соглашением к трудовому договору — когда об удаленке договорились уже в процессе работы;
приказом о переводе — на случай роспуска по домам в опасной ситуации типа коронавируса.
Как оформить нового сотрудника
При приеме на удаленку с работником заключают трудовой договор и в нем оговаривают:
Место выполнения работы;
Режим рабочего времени;
Способ взаимодействия с сотрудником;
Порядок вызова в офис;
Порядок передачи отчётов о работе;
Размер и порядок выплаты компенсации за использование своего оборудования.
Как перевести уже работающего сотрудника на удаленку в обычное время
Подпишите с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору. В нём укажите то же самое, что и для нового трудового договора удаленщика.
Как перевести работника на дистант в опасной ситуации
Работника или штат целиком можно перевести домой из-за опасности. И это не только эпидемия коронавируса, но и пожар или авария в офисе, несчастный случай на производстве, наводнение и землетрясение. А ещё — приказ местных властей о переводе определенного процента штата на дистант. В опасной ситуации на дистант отправляют на весь срок обстоятельств, ограничения в шесть месяцев нет. Согласие работника не нужно, допсоглашение к трудовому договору тоже.
Работодатель выносит приказ о переводе на удаленку. Каждого работника знакомят с приказом — под живую или электронную подпись. Но если работники уже не могут прийти в офис, а электронных подписей у них нет, можно ознакомить с приказом любым другим способом: в общем чате или электронной рассылкой. Важно только, чтобы каждый работник отписался, что приказ прочитал — ст. 312.9 ТК.
В приказе о переводе на дистант надо написать:
суть опасной ситуации;
список работников, переводимых на дистант;
срок перевода — до момента окончания обстоятельств;
порядок обеспечения оборудованием или возмещения расходов за своё;
режим работы, порядок приёма задач, проверки электронной почты, созвонов, выезда в офис и сдачи отчетов.
На что обратить внимание
На удаленке у работника есть все обычные трудовые гарантии, как будто он ходит в офис: зарплата не ниже МРОТ два раза в месяц, отпуск 28 дней, больничные. Работодатель, как обычно, платит за сотрудника страховые взносы и налоги. Платить зарплату на удаленке ниже нельзя по ст. 312.5 ТК.
Если работник выполняет работу в городе, где по закону положены районный коэффициент и северная надбавка, то работодатель обязан доплатить их. Даже если организация находится в ином городе, где таких климатических надбавок нет.
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