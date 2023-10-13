Текучка кадров: почему возникает и как ее снизить

1. Материальные
Причины: несоответствие финансовых ожиданий и реального дохода, недовольство соцпакетом.
Что делать: без преувеличений рассказывайте соискателям о системе расчета заработной платы на собеседовании. Четко проговаривайте зависимость премии от результатов работы и состав соцпакета.
2. Организационные
Причины: неудовлетворительные условия труда, неудачное расположение места работы, плохое состояние офиса, неудобная организация рабочего процесса, переработки.
Что делать: заостряйте внимание кандидатов на вопросе удобства проезда, рассказывайте о режиме работы, переработках в отделе и т. п.
3. Коммуникационные
Причины: строгий стиль руководства, плохой психологический климат в коллективе, отсутствие корпоративной культуры, систем адаптации и наставничества.
Что делать: обращайте внимание на инструменты адаптации, формирование благоприятного климата в коллективе.
4. Личные
Причины: переезд в новую квартиру в другом районе, заочная учеба в вузе, проблемы со здоровьем и т. п.
Что делать: выясняйте настоящую причину увольнения сотрудника, скрывающуюся за общими формулировками. Так вы поймете, на что сможете повлиять, а где ваши полномочия заканчиваются. Возможно, в ходе обсуждений удастся прийти к компромиссу с сотрудником.
Как снизить текучку?
1. Задайте стандарты отбора по критично важным параметрам
Проанализируйте причины увольнений, а затем пересмотрите критерии отбора персонала. Ищите кандидатов с релевантным опытом работы, чтобы находить стрессоустойчивых сотрудников. Принимайте во внимание продолжительность работы соискателей на должности с похожим функционалом. Ориентируйтесь на зарплатные ожидания на уровне среднего дохода специалистов того же профиля в вашей компании.
2. Выстройте систему адаптации
Включиться в рабочий процесс новичку будет гораздо проще, если в компании разработаны общие правила для сотрудников, четкая структура, есть welcome-курс, пакет необходимых для старта работы документов, единые стандарты обучения по должностям. Если в компании нет системы кураторства, стоит ее внедрить и сформировать состав наставников. А чтобы их отношение к кураторству не было формальным, необходимо продумать систему мотивации.
3. Внедряйте возможности для роста сотрудников
Отсутствие перспектив для продвижения и карьерного роста — одна из частых причин увольнения. Выстроенная система обучения позволит сотрудникам развиваться и переходить на уровень выше.
4. Развивайте коммуникативные навыки руководителей компании
С помощью опросов выделите подразделения с высокой текучестью кадров и «сложными» руководителями. Обсудите с топ-менеджментом компании возможные сценарии воздействия на него. Регулярно проводите опросы по эффективности руководителей, изучайте микроклимат в структурных единицах.
Комментарии2
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
картинка супер)))
Спасибо😀