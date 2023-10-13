Текучка кадров: почему возникает и как ее снизить

Сотрудники увольняются по разным причинам, но основные можно поделить на 4 группы: материальные, организационные, коммуникационные и личные. Рассмотрим, в чем они проявляются и как действовать HR-специалисту. Спойлер: только на личные причины директор по персоналу не сможет повлиять, но при этом сможет собрать актуальную статистику.

1. Материальные

Причины: несоответствие финансовых ожиданий и реального дохода, недовольство соцпакетом.

Что делать: без преувеличений рассказывайте соискателям о системе расчета заработной платы на собеседовании. Четко проговаривайте зависимость премии от результатов работы и состав соцпакета.

2. Организационные

Причины: неудовлетворительные условия труда, неудачное расположение места работы, плохое состояние офиса, неудобная организация рабочего процесса, переработки.

Что делать: заостряйте внимание кандидатов на вопросе удобства проезда, рассказывайте о режиме работы, переработках в отделе и т. п.

3. Коммуникационные

Причины: строгий стиль руководства, плохой психологический климат в коллективе, отсутствие корпоративной культуры, систем адаптации и наставничества.

Что делать: обращайте внимание на инструменты адаптации, формирование благоприятного климата в коллективе.

4. Личные

Причины: переезд в новую квартиру в другом районе, заочная учеба в вузе, проблемы со здоровьем и т. п.

Что делать: выясняйте настоящую причину увольнения сотрудника, скрывающуюся за общими формулировками. Так вы поймете, на что сможете повлиять, а где ваши полномочия заканчиваются. Возможно, в ходе обсуждений удастся прийти к компромиссу с сотрудником.

Как снизить текучку?

1. Задайте стандарты отбора по критично важным параметрам

Проанализируйте причины увольнений, а затем пересмотрите критерии отбора персонала. Ищите кандидатов с релевантным опытом работы, чтобы находить стрессоустойчивых сотрудников. Принимайте во внимание продолжительность работы соискателей на должности с похожим функционалом. Ориентируйтесь на зарплатные ожидания на уровне среднего дохода специалистов того же профиля в вашей компании.

2. Выстройте систему адаптации

Включиться в рабочий процесс новичку будет гораздо проще, если в компании разработаны общие правила для сотрудников, четкая структура, есть welcome-курс, пакет необходимых для старта работы документов, единые стандарты обучения по должностям. Если в компании нет системы кураторства, стоит ее внедрить и сформировать состав наставников. А чтобы их отношение к кураторству не было формальным, необходимо продумать систему мотивации.

3. Внедряйте возможности для роста сотрудников

Отсутствие перспектив для продвижения и карьерного роста — одна из частых причин увольнения. Выстроенная система обучения позволит сотрудникам развиваться и переходить на уровень выше.

4. Развивайте коммуникативные навыки руководителей компании

С помощью опросов выделите подразделения с высокой текучестью кадров и «сложными» руководителями. Обсудите с топ-менеджментом компании возможные сценарии воздействия на него. Регулярно проводите опросы по эффективности руководителей, изучайте микроклимат в структурных единицах.