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Управление персоналом

Текучка кадров: почему возникает и как ее снизить

Сотрудники увольняются по разным причинам, но основные можно поделить на 4 группы: материальные, организационные, коммуникационные и личные. Рассмотрим, в чем они проявляются и как действовать HR-специалисту. Спойлер: только на личные причины директор по персоналу не сможет повлиять, но при этом сможет собрать актуальную статистику.
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Текучка кадров: почему возникает и как ее снизить

1. Материальные

Причины: несоответствие финансовых ожиданий и реального дохода, недовольство соцпакетом. 

Что делать: без преувеличений рассказывайте соискателям о системе расчета заработной платы на собеседовании. Четко проговаривайте зависимость премии от результатов работы и состав соцпакета. 

2. Организационные

Причины: неудовлетворительные условия труда, неудачное расположение места работы, плохое состояние офиса, неудобная организация рабочего процесса, переработки. 

Что делать: заостряйте внимание кандидатов на вопросе удобства проезда, рассказывайте о режиме работы, переработках в отделе и т. п. 

3. Коммуникационные

Причины: строгий стиль руководства, плохой психологический климат в коллективе, отсутствие корпоративной культуры, систем адаптации и наставничества.

Что делать: обращайте внимание на инструменты адаптации, формирование благоприятного климата в коллективе.

4. Личные

Причины: переезд в новую квартиру в другом районе, заочная учеба в вузе, проблемы со здоровьем и т. п.

Что делать: выясняйте настоящую причину увольнения сотрудника, скрывающуюся за общими формулировками. Так вы поймете, на что сможете повлиять, а где ваши полномочия заканчиваются. Возможно, в ходе обсуждений удастся прийти к компромиссу с сотрудником. 

Как снизить текучку? 

1. Задайте стандарты отбора по критично важным параметрам

Проанализируйте причины увольнений, а затем пересмотрите критерии отбора персонала. Ищите кандидатов с релевантным опытом работы, чтобы находить стрессоустойчивых сотрудников. Принимайте во внимание продолжительность работы соискателей на должности с похожим функционалом. Ориентируйтесь на зарплатные ожидания на уровне среднего дохода специалистов того же профиля в вашей компании. 

2. Выстройте систему адаптации 

Включиться в рабочий процесс новичку будет гораздо проще, если в компании разработаны общие правила для сотрудников, четкая структура, есть welcome-курс, пакет необходимых для старта работы документов, единые стандарты обучения по должностям. Если в компании нет системы кураторства, стоит ее внедрить и сформировать состав наставников. А чтобы их отношение к кураторству не было формальным, необходимо продумать систему мотивации.

3. Внедряйте возможности для роста сотрудников

Отсутствие перспектив для продвижения и карьерного роста — одна из частых причин увольнения. Выстроенная система обучения позволит сотрудникам развиваться и переходить на уровень выше. 

4. Развивайте коммуникативные навыки руководителей компании 

С помощью опросов выделите подразделения с высокой текучестью кадров и «сложными» руководителями. Обсудите с топ-менеджментом компании возможные сценарии воздействия на него. Регулярно проводите опросы по эффективности руководителей, изучайте микроклимат в структурных единицах. 

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Комментарии

2
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    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    картинка супер)))

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      SmartConsulting 1 час назад

      Спасибо😀

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