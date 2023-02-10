Кому угрожает уголовное дело за неправильно оформленные платежки?

Экспертами выявлен новый уголовный риск для бизнеса привлечение по статье 187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей.

Данная статья УК РФ является такой же «резиновой» как мошенничество

Нередко уголовные дела по статье 187 УК РФ возбуждаются дополнительно к уголовному делу за уклонение от уплаты налогов. такую практику сейчас пытается сформировать Следственный комитет по уголовным делам известных блогеров.

Во многих случаях, правоохранители привлекают за изготовление поддельных распоряжений о переводе денег, то есть платежек.

В поддельном платежном поручении указывается ложные сведения о назначении платежа, т.е. по фиктивным сделкам, которые были только по документам. Иными словами, нереальные сделки. И в таком случае, назначение платежа является недостоверным. Налоговики, например, могут установить и доказать это при допросах.

В случае, наличия умысла в действиях работника компании, например, для «обнала» или транзита денег, то виновное лицо будут привлекать к уголовной ответственности по статье 187 УК РФ.

Кого привлекают по этой статье?

В основном, это директора и (или) бенефициары бизнеса.

Но имеются случаи обвинений главбухов.

Безусловно, многое зависит от уровня и качества юридической защиты.

Несомненно, что налоговики с правоохранителями будут активно привлекать по этой статье УК РФ или угрожать для получения признательных показаний по другим делам (уклонение от уплаты налогов, дроблении и т.д.)

В нашей практике мы учитываем все налоговые и уголовные риски для эффективной защиты бизнеса.

Вместе мы победим!