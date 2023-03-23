Ведение бизнеса: полезные материалы для управленцев

Понимание как работают деньги и экономика в целом, умения заводить полезные знакомства и удовлетворять спрос – все это основы ведения бизнеса и управления компанией.

Мы создали подборку материалов с Трибуны, которые будут уместны к прочтению для начинающих или опытных руководителей. Как управлять финансовыми потоками и увеличивать прибыль, как вести учет активов, сдавать отчеты через интернет и какие сервисы использовать для организации бизнеса – читайте в экспертных постах наших блогеров!