Ведение бизнеса

Ведение бизнеса: полезные материалы для управленцев

Подборка материалов на тему «Ведение бизнеса» от наших экспертов с Трибуны.

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Ведение бизнеса: полезные материалы для управленцев
Иллюстрация: Pressmaster/pexels

Понимание как работают деньги и экономика в целом, умения заводить полезные знакомства и удовлетворять спрос – все это основы ведения бизнеса и управления компанией.

Мы создали подборку материалов с Трибуны, которые будут уместны к прочтению для начинающих или опытных руководителей. Как управлять финансовыми потоками и увеличивать прибыль, как вести учет активов, сдавать отчеты через интернет и какие сервисы использовать для организации бизнеса – читайте в экспертных постах наших блогеров!

kgrebenyuk
kgrebenyuk

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

Итоги выездного семинара по бухучету «Новации 1 квартала 2023»

21 марта 2023 г. в Сочи, на Роза хутор, завершил свою работу выездной семинар на тему «Отчетность 1-го квартала 2023 и новации Российского законодательства». В мероприятии приняло участие около 50 бухгалтеров со всех городов России.

Итоги выездного семинара по бухучету «Новации 1 квартала 2023»
ЕНП (единый налоговый платеж)

😥 ИП с долгом по транспортному налогу не сможет уменьшать налог по УСН на взносы

Одно из условий уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы – сохранение положительного сальдо ЕНС до конца года (пока не наступит срок уплаты взносов). Но если у ИП есть какие-то налоговые долги, то его сальдо ЕНС будет отрицательным.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Государственные ведомства

⚡️ 1/5 часть ВВП обеспечивает малый бизнес. Нагрузка на него упала

Стране удалось сохранить финансовую стабильность вопреки санкционному давлению. Для адаптации экономики к текущим вызовам правительство выстроило работу на основе 12 среднесрочных приоритетов, среди которых поддержка малого бизнеса.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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